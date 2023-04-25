Taze fasulye, kandaki şeker oranını düşürme, sindirim sistemini düzenleme gibi pek çok faydası ile öne çıkan bir sebze çeşididir. Yaz aylarında tezgâhlarda yerini alan taze fasulyeyi kış aylarında da tüketmek için buzlukta saklanması gerekmektedir. Bu yazımızda sizler için taze fasulye buzlukta nasıl saklanır, dondurucuda, buzlukta pişmiş ve çiğ fasulye ne kadar süre muhafaza edilir gibi soruların cevaplarını derledik.

Taze Fasulye Buzlukta Nasıl Saklanır?

Taze fasulye, yaz mevsimi sebzesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kış mevsiminde taze fasulye bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden pek çok kişi taze fasulye buzluğa nasıl saklanır diye merak etmektedir. Taze fasulye buzlukta kolay bir şekilde saklanabilen bir sebzedir. Buzlukta saklanan taze fasulyeyi istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilmeniz mümkündür. Taze fasulye birçok kişi tarafından yeşil fasulye olarak da tabir edilmektedir. Bu fasulye çeşidini dondurucuda muhafaza etmek isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri yeşil fasulye buzluğa nasıl konur konusudur. Fasulyeyi buzluğa veya dondurucuya koymadan önce bazı işlemlerden geçirmeniz gerekir. Bu işlemler kısaca şu şekildedir:

İlk önce taze fasulyeleri üzerinde biriken tozdan kirden arındırmak için güzelce yıkamanız gerekir. Yıkarken içini de ayıklamanız önemlidir.

Yıkadıktan sonra isterseniz bütün bir şekilde bırakabilir ya da ikiye ayırabilirsiniz.

Ardından bir tencereye su koyunuz ve sonrasında ayıkladığınız taze fasulyeleri içine ekleyiniz. Bir süre kaynamaya bırakınız.

Bu sırada başka bir tencere içine buzlu su koymanız gerekir. Kaynayan taze fasulyeleri alıp bu tencerenin içine dökünüz. Bu şekilde kaynayan fasulyeler soğumaya başlayacaktır.

Son olarak soğuyan taze fasulyeleri buzdolabı poşetlerine koyunuz ve ardından buzluğa atınız.

Buzlukta Pişmiş ve Çiğ Fasulye Ne Kadar Süre Muhafaza Edilir?

Taze fasulye hem çiğ hem de pişmiş bir şekilde buzluğa konulabilmektedir. Birçok kişi konuyla ilgili taze fasulye direkt dondurucuya konur mu diye merak etmektedir. Taze fasulye birtakım işlemlerden geçtikten sonra dondurucuya konulabilir. Bu işlemler taze fasulyelerin ayıklanması, yıkanması, kaynatılması, buzlu su ile şoklanması ve hemen ardından hava almayacak şekilde buzdolabı poşetlerine konulmasıdır. Buzlukta pişmiş ve çiğ fasulye doğru koşullar sağlandığı takdirde 10-12 ay kadar muhafaza edilebilir. Buzlukta sakladığınız pişmiş taze fasulyeleri tüketmek istediğiniz zaman buzluktan çıkardıktan sonra çözülmesini beklemeden pişirebilmeniz mümkündür. Çiğ olarak sakladığınız fasulyeleri ise tekrardan pişirmeniz gerekir.