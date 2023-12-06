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Tek adımda kar gibi beyaz yastıklar! Sararmaları bir anda yok edecek o "doğal formül"

Yastıklardaki sarı lekeler, çok kolay oluşabilen fakat temizlenmesi zor olan sorunlardan biri. Üstelik malzemesine zarar vermeden temizlemeye çalışmak, bu yastıklardaki lekelerin geçmesini daha da zorlaştırabiliyor. Fakat evinizdeki bazı doğal malzemelerle tüm bu sorunlardan tek adımda kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2023 08:45
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Tek adımda kar gibi beyaz yastıklar! Sararmaları bir anda yok edecek o doğal formül

Günümüzün büyük bölümünü yatakta geçirdiğimiz düşünülürse, "uyku hijyeninin" bir parçasını oluşturan yastıkların temizliği büyük önem taşıyor. Fakat özellikle yastıklarda oluşan sararma en rahatsız edici konulardan yalnızca biri. İşte yastıklarınızı tek adımda tertemiz yapmanın "doğal formülü"...

SİRKE VE KARBONAT

Sirke, doğal bir dezenfektan ve temizleyicidir. Karbonat ise, aşındırıcı bir maddedir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Bu iki malzemeyi birlikte kullanarak, yastıklardaki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir karışım elde edebilirsiniz.

Yapılışı:

  • 1/2 fincan sirke
  • 1/4 fincan karbonat
  • 1/2 fincan su
  • Bir kapta sirke, karbonat ve suyu karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı, lekeli olan yastığınıza uygulayın.
  • Karışımı yastığınıza iyice yedirin.
  • 30 dakika bekleyin.
  • Yastığınızı ılık suyla yıkayın.

LİMON SUYU VE TUZ

Limon suyu, doğal bir ağartıcıdır ve sarı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Tuz ise, aşındırıcı bir maddedir ve lekeleri parçalamaya yardımcı olur. Bu iki malzemeyi birlikte kullanarak, yastıklardaki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir karışım elde edebilirsiniz.

Yapılışı:

  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • Bir kapta limon suyu ve tuzu karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı, lekeli olan yastığınıza uygulayın.
  • Karışımı yastığınıza iyice yedirin.
  • 30 dakika bekleyin.
  • Yastığınızı ılık suyla yıkayın.

KARBONAT VE SU

Karbonat, doğal bir aşındırıcıdır ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Su ise, karışımı yastığa uygulamanıza yardımcı olur. Bu iki malzemeyi birlikte kullanarak, yastıklardaki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir karışım elde edebilirsiniz.

Yapılışı:

  • 2 yemek kaşığı karbonat
  • 1/2 fincan su
  • Bir kapta karbonat ve suyu karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı, lekeli olan yastığınıza uygulayın.
  • Karışımı yastığınıza iyice yedirin.
  • 30 dakika bekleyin.
  • Yastığınızı ılık suyla yıkayın.

Bu doğal temizlik formüllerini kullanmadan önce, yastığınızın etiketini kontrol etmenizi öneririm. Bazı yastıklarda, belirli temizlik maddelerinin kullanılması yasaklanabilir.

Yastıklarınızın temiz kalmasını sağlamak için, düzenli olarak havalandırmanız ve yıkamanız önemlidir. Yastıklarınızı en az ayda bir kez havalandırın. Yıkama talimatları izin veriyorsa, yastıklarınızı ayda bir kez yıkayın.

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