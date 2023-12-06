Tek adımda kar gibi beyaz yastıklar! Sararmaları bir anda yok edecek o "doğal formül"

Günümüzün büyük bölümünü yatakta geçirdiğimiz düşünülürse, "uyku hijyeninin" bir parçasını oluşturan yastıkların temizliği büyük önem taşıyor. Fakat özellikle yastıklarda oluşan sararma en rahatsız edici konulardan yalnızca biri. İşte yastıklarınızı tek adımda tertemiz yapmanın "doğal formülü"...
SİRKE VE KARBONAT
Sirke, doğal bir dezenfektan ve temizleyicidir. Karbonat ise, aşındırıcı bir maddedir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Bu iki malzemeyi birlikte kullanarak, yastıklardaki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir karışım elde edebilirsiniz.
Yapılışı:
LİMON SUYU VE TUZ
Limon suyu, doğal bir ağartıcıdır ve sarı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Tuz ise, aşındırıcı bir maddedir ve lekeleri parçalamaya yardımcı olur. Bu iki malzemeyi birlikte kullanarak, yastıklardaki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir karışım elde edebilirsiniz.
Yapılışı:
KARBONAT VE SU
Karbonat, doğal bir aşındırıcıdır ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Su ise, karışımı yastığa uygulamanıza yardımcı olur. Bu iki malzemeyi birlikte kullanarak, yastıklardaki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir karışım elde edebilirsiniz.
Yapılışı:
Bu doğal temizlik formüllerini kullanmadan önce, yastığınızın etiketini kontrol etmenizi öneririm. Bazı yastıklarda, belirli temizlik maddelerinin kullanılması yasaklanabilir.
Yastıklarınızın temiz kalmasını sağlamak için, düzenli olarak havalandırmanız ve yıkamanız önemlidir. Yastıklarınızı en az ayda bir kez havalandırın. Yıkama talimatları izin veriyorsa, yastıklarınızı ayda bir kez yıkayın.