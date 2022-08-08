Tek bir iz bırakmıyor! 10 dakikada duşakabini ayna gibi parlatan yöntem

Çok hızlı bir şekilde biriken sabun köpüğü ve su izleri ile duakabinler, en çok lekelenen bölgelerden biri. Üstelik temizlenmesinin de zor olması, herkes için kabusa dönüşen bir temizlik rutini haline gelmesine neden oluyor. Fakat en inatçı lekelerden biriyle mücadele edebilmek için kabartma tozu, en etkili seçeneklerden birini sunuyor.







Soda bikarbonat olarak da bilinen kabartma tozu, genellikle mutfak dolabınızda bulabilirsiniz. En sık pişirme işlemlerinde kullanılan bu ürün, ev içerisinde birçok temizlik işlemi için de kullanılıyor. Kabartma tozu, yüksek pH'ı sayesinde temizlik için iyi çalışır, onu alkali hale getirir ve bu nedenle kir ve yağ gibi organik bileşikleri çözer.

Kabartma tozunun parçacıklarının mineral yapısı, arkada çizik bırakmadan temizlemek için nazik bir aşındırıcı görevi görür. Uzmanlar, kabartma tozunun her türlü duşakabini temizlemek için en iyi malzeme olduğunu belirtiyor.





Sirke veya hatta sadece su gibi basit bir sıvı ile birleştirebilir, bir sprey şişesinde bir araya getirdikten sonra sabun köpüğü ve su lekeleri üzerine sıkabilirsiniz. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken; sirkenin asidite oranın yüksek olması nedeniyle duşakabindeki film dokusunu bozabilmesi riskidir. Riske girmemek için yalnızca su ile karıştırabilirsiniz.

Kabartma tozu ve su kullanarak cam duş kapısı nasıl temizlenir?

Basit bir su ve kabartma tozu çözeltisi yapmak için kabartma tozunu suyla birleştirin ve bir sprey şişesine ekleyin.Kullanmadan önce iki maddeyi iyice karıştırdığınızdan emin olun. Ardından, solüsyonu cam duş kapınıza püskürtün ve 15 ila 20 dakika bekletin.Karışımdan kurtulmak için temiz bir havlu veya sünger kullanarak duş kapağını silin.