Telefonunuza bağımlı olduğunuzu gösteren 7 işaret! Kendinizi test edin...

Sonuç olarak, teknoloji bağımlılığının, özellikle telefon kullanımının gün geçtikçe daha fazla stres ve uyku problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açtığı açıkça görülüyor. Uzmanlar, bu tür dijital alışkanlıkların hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini daha iyi anlayabilmek ve bu durumu kontrol altına alabilmek için bilinçlenmenin önemine dikkat çekiyor.

TELEFONUNUZA BAĞIMLI OLDUĞUNUZU GÖSTEREN 7 İŞARET

Hayalet titreşim sendromu yaşıyorsanız

Telefonunuz titremediği halde cebinizde titreşim hissettiğiniz oldu mu? Eğer sık sık başınıza geliyorsa, beyniniz telefonunuza o kadar alışmış ki artık hayali bildirimler bile üretiyor demektir.