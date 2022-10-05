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Temizlenen petek neden ısınmaz? Kombi çalışıyor fakat petek ısınmıyorsa...

Kış aylarının yaklaşmasıyla, kombiler açılmaya başladı. Bu aylar gelmeden önce hazırlığımızı yapar, peteklerimizi güzelce temizleriz. Peki bu temizlenen petekler neden ısıtmıyor? İşte bunun cevabını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 05.10.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 13:24
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Temizlenen petek neden ısınmaz? Kombi çalışıyor fakat petek ısınmıyorsa...

Kaloriferlerinizin çalışmadığını fark ettiğinizde, bunun birkaç nedeni olabilir. Çalışmamasının en yaygın nedenlerinden ikisi, kirli alev sensörü ve kirli hava filtresidir. Temizlendiği halde hala ısınmıyor ve ısıtmıyorsa altında yatan sorunun ne olduğuna gelin birlikte bir bakalım.

PETEK NEDEN ISITMAZ?

Sık yaşanan problemler arasında en çok peteklerin neden ısıtmadığı yer alıyor. Kış aylarında peteklerinizin sorunsuz şekilde ısı yayması için, temizliği çok önemlidir. Bu temizlik öncesinden yapılmalıdır ki soğuk havalarda, kombiyi açmak istediğinizde sorunlarla karşı karşıya kalmayın. Genelde ilk sebebi, kirli hava filtresinin dolmasından kaynaklı oluyor.

TEMİZLENEN PETEK NEDEN ISITMAZ

En çok merak edilen sorunlardan biri de temizlenen peteğin neden ısıtmadığı oluyor. Genelde peteğin periyodik bakımıyla beraber içerideki kirli hava alınır. Fakat bu işlem düzgün yapılmadığında sık sık böyle sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür sorunlar söz konusu olduğu vakit petek içerisinde önemli oranda su kirliliği ya da hava birikmesi yaşanır. Oluşan bu durum ise peteklerin etkin bir şekilde çalışmasına engel olur.

  • Kombi pompasının yetersiz gelmesi
  • Tesisat borularının ters bağlanması
  • Petek içinde tıkanıklık meydana gelmesi
  • Peteklerde hava kalması

PETEK TOZ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

  • Kombinin açık olmaması çok önemli. Temizliğe başlamadan önce kombinin kapalı olduğundan emin olun. Öncelikle elektrik süpürgesiyle peteğin arkasında kalan ve aralarda ki toz ve kirler süpürülür.
  • Kombinin üzeri ve kenarlarındaki demirleri birbirinden ayırın. Peteklerin kenarları açılarak bir sopa ya da oklava yardımıyla üzerine bez takılarak araları temizlenir.
  • Nemli bez ile kaloriferlerin peteklerinin dışı temizlenir.

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