Temizlenen petek neden ısınmaz? Kombi çalışıyor fakat petek ısınmıyorsa...

Kaloriferlerinizin çalışmadığını fark ettiğinizde, bunun birkaç nedeni olabilir. Çalışmamasının en yaygın nedenlerinden ikisi, kirli alev sensörü ve kirli hava filtresidir. Temizlendiği halde hala ısınmıyor ve ısıtmıyorsa altında yatan sorunun ne olduğuna gelin birlikte bir bakalım.

Sık yaşanan problemler arasında en çok peteklerin neden ısıtmadığı yer alıyor. Kış aylarında peteklerinizin sorunsuz şekilde ısı yayması için, temizliği çok önemlidir. Bu temizlik öncesinden yapılmalıdır ki soğuk havalarda, kombiyi açmak istediğinizde sorunlarla karşı karşıya kalmayın. Genelde ilk sebebi, kirli hava filtresinin dolmasından kaynaklı oluyor.

TEMİZLENEN PETEK NEDEN ISITMAZ

En çok merak edilen sorunlardan biri de temizlenen peteğin neden ısıtmadığı oluyor. Genelde peteğin periyodik bakımıyla beraber içerideki kirli hava alınır. Fakat bu işlem düzgün yapılmadığında sık sık böyle sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür sorunlar söz konusu olduğu vakit petek içerisinde önemli oranda su kirliliği ya da hava birikmesi yaşanır. Oluşan bu durum ise peteklerin etkin bir şekilde çalışmasına engel olur.