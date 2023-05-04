Terziye gerek kalmıyor: Bozuk fermuar sorununu tek seferde çözüyoruz! Sadece 5 dakika...

Tam da hazırlanırken bozulmuş bir fermuar sorunuyla karşılaşmak, hiç kimsenin hoşlanacağı bir durum değil. Fakat bu sorunu birkaç dakika içinde çözebilirsiniz.
Genellikle fermuarların dişlilerinde ortaya çıkan hasardan kaynaklanan bu problemi çözmek için herkesin evinde olan birkaç malzemeyi kullanabilirsiniz.
Bozulmuş fermuarlar dakikalar içinde çözülebilecek bir çözüm yöntemine sahip olabilir. Bu nedenle fermuar değiştirmek için sürekli terziye gitme sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. İşte o yöntemler...
KURŞUN KALEM
Bozulmuş fermuara sahip ürünü düz bir zemine yayın ve fermuarın dişlileri arasında kurşun kalemi sürtün. Bu sırada fermuar arasında iplik, kumaş veya kırık bir parça olmadığından emin olmanız gereken en önemli ayrıntılardan biri.
SIVI SABUN VE KULAK ÇÖPÜ
Sıvı sabunu bir su içerisinde yeterince köpürtün ve homojen bir karışım hale getirin. Kulak çöpünü bu sıvıya batırın ve fermuar üzerine iyice sürtün. Böylece fermuar arasındaki dişliler hem temizlenecek hem de daha kaygan hale gelecektir. Bu sayede bozulan formu yeniden düzenleyebilirsiniz. Terziye gitmeden bu yöntemle tüm sorunu çözebilirsiniz.