Tıkalı lavaboları dakikalar içerisinde açıyor! Tesisat uzmanları paylaştı…

Sıhhi tesisat uzmanı olan Richard Southern, kaynar su kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli tıkanıklık açma yöntemlerini anlattı.
KAYNAR SU
Tesisat uzman şöyle açıkladı: "Bir su ısıtıcısında veya tencerede, tek seferde gidere boşaltmaya yetecek kadar su kaynatın. Kaynar suyu dikkatlice doğrudan gidere dökün, sıçramasını veya yanmasını önlemek için önce yavaş başlayın."
Ardından suyun birkaç dakika borulardan geçmesine izin verin. Tıkanma azsa, özellikle sabun kalıntısı veya saç gibi etkenler yüzünden tıkandıysa, sıcak su onu kırmaya ve gideri temizlemeye yardımcı olabilir.
Bu yöntem, acelesi olanlar için idealdir ve kısa sürede etkisini görebilirsiniz. Akan suyun serbestçe akıp akmadığını görmek için tahliyeyi test edin ve eğer akmıyorsa, biraz karbonat ve beyaz sirke kullanmanın zamanı gelmiştir.
KARBONAT VE BEYAZ SİRKE
Tesisat uzmanı şöyle dedi: "Yarım fincan karbonatı ölçüp gidere döküp birkaç dakika beklemeye bırakmadan önce, gevşek kalıntıları gidermek için gidere kaynar su dökerek başlayın."
Ardından, bir bardak beyaz sirkeyi bir bardak sıcak suyla karıştırın ve karbonatın üzerine gidere dökün.
Basınç oluşturmak için gideri hızlı bir şekilde bir tıkaç veya bezle örtün ve karbonat ile sirke arasındaki reaksiyon, tıkanıklığı "yerinden kaldırmaya" yardımcı olacaktır.
Tesisat uzmanı richard ekledi: "Kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için yaklaşık 15 dakika bırakın. Tapayı veya bezi çıkarın ve çözülen tıkanıklığı gidermek için gidere kaynar su dökün.
"Temiz olup olmadığını kontrol etmek için giderden aşağı su akıtarak test edin. Tıkanma devam ederse bir sonraki yönteme geçin."
LAVABO POMPASI KULLANIN
Lavabo pompaları, lavabolar, giderler ve tuvaletlerdeki tıkanıklıkları gidermek için emiş gücünü kullanır ve marketlerde kolayca bulunabilir. Bu ürünü kullanmak için, lavaboyu lavabo pompasının kauçuk kısmını kaplayacak kadar suyla doldurun.
Ardından, lavabo pompası ile yüzey arasında sıkı bir sızdırmazlık sağlayarak pompayı giderin üzerine yerleştirin. Sert ve hızlı bir şekilde aşağı bastırın, ardından yukarı çekin ve emme oluşturmak için hızlı davranın, bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Uzman şöyle devam etti: "Birkaç defadan sonra pompayı hızla çıkarın. Oluşan emme ve basınç tıkanıklığı yerinden çıkarmalıdır. Serbestçe akıp akmadığını kontrol etmek için giderden aşağı su akıtarak test edin. Tıkanıklık devam ederse son yöntemi deneyin."
BİR TESİSAT YILANI KULLANIN
Yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa, boruları tıkayan ve yedeklemeye neden olan tıkanıklığa ulaşarak giderden aşağı kıvrılan bir tesisat yılanı kullanmayı deneyin. Birini kullanırken, iterek saat yönünde döndürerek yavaşça gidere yerleştirin. Tıkanıklık olan dirençle karşılaşana kadar itmeye devam edin.
Richard şöyle dedi: "Tıkanmayı kırmak için hafif bir baskı uygularken yılanı ileri geri döndürün. Tahliye borusuna zarar vermemeye dikkat ederek yılanı yavaşça dışarı çekin. Kalan kalıntıları gidermek için gideri sıcak suyla yıkayın. Berrak olduğundan ve düzgün şekilde aktığından emin olmak için giderden aşağı su akıtarak test edin."