Tıkalı lavaboları dakikalar içerisinde açıyor! Tesisat uzmanları paylaştı…

Sıhhi tesisat uzmanı olan Richard Southern, kaynar su kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli tıkanıklık açma yöntemlerini anlattı.

KAYNAR SU

Tesisat uzman şöyle açıkladı: "Bir su ısıtıcısında veya tencerede, tek seferde gidere boşaltmaya yetecek kadar su kaynatın. Kaynar suyu dikkatlice doğrudan gidere dökün, sıçramasını veya yanmasını önlemek için önce yavaş başlayın."

Ardından suyun birkaç dakika borulardan geçmesine izin verin. Tıkanma azsa, özellikle sabun kalıntısı veya saç gibi etkenler yüzünden tıkandıysa, sıcak su onu kırmaya ve gideri temizlemeye yardımcı olabilir.