TikTok'taki bu ipucunu sakın denemeyin! Camlardaki buharlaşmayı yok edeyim derken evinizden olmayın

Bir sıhhi tesisat uzmanı, TikTok'ta viral hale gelen pencere yoğunlaşmasını önlemek için sunulan püf noktasını kesinlikle kullanmama konusunda uyardı. Onlarca kişinin denediği bu yöntemin aslında eve ciddi bir zarar vereceğini söyleyen uzman, geri dönülmez bu hatayı yapmamanız konusuna dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:08 PAYLAŞ ABONE OL

Yoğuşma, evlerimizin içindeki hava bir pencere camının soğuk yüzeyine çarparak su damlacıkları oluşturduğunda meydana gelir. Uzun bir süre devam etmesi halindeise evinizde küf oluşmasına neden olabilir. TikTok'ta sunulan bir ipucu ise, üzerinde yoğuşma oluşmasını önlemek için pencerelerinizi ince bir bulaşık deterjanı tabakasıyla kaplamanızı öneriyor. Ancak sıhhi tesisatçı Evan Jones, ipucunun sorunu çözmek yerine daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.

"NEM CAMLARDA DEĞİL DUVARLARDA BİRİKİYOR" Evan Jones, videoların açıkça yoğuşma olmadığını gösterse de, göstermedikleri şey, bu pencerelerde oluşacak olan nemin artık başka bir birikim noktası ortaya çıkarması olduğunu belirtti.