TikTok’taki bu ipucunu sakın denemeyin! Camlardaki buharlaşmayı yok edeyim derken evinizden olmayın

Yoğuşma, evlerimizin içindeki hava bir pencere camının soğuk yüzeyine çarparak su damlacıkları oluşturduğunda meydana gelir. Uzun bir süre devam etmesi halindeise evinizde küf oluşmasına neden olabilir.
TikTok'ta sunulan bir ipucu ise, üzerinde yoğuşma oluşmasını önlemek için pencerelerinizi ince bir bulaşık deterjanı tabakasıyla kaplamanızı öneriyor. Ancak sıhhi tesisatçı Evan Jones, ipucunun sorunu çözmek yerine daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.
"NEM CAMLARDA DEĞİL DUVARLARDA BİRİKİYOR"
Evan Jones, videoların açıkça yoğuşma olmadığını gösterse de, göstermedikleri şey, bu pencerelerde oluşacak olan nemin artık başka bir birikim noktası ortaya çıkarması olduğunu belirtti.
Pencerelerde oluşacak nem, camlarda oluşmasa da duvarlar, tavanlar ve pencere çerçeveleri gibi gözenekli yüzeylere nüfuz edebileceğini ve bunun evinizde küf oluşmasına neden olabileceğini açıklıyor. Küfü duvarlarınızdan çıkarmanın, pencerelerden çıkarmaktan daha zor olduğunu belirten Jones, küfün duvarlarda gelişmesi durumunda bu durumla mücadele etmenin çok daha zorlu olduğunu ve hastalıklara neden olabileceğini dile getirdi.
"SIZINTI ORTAYA ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNEBİLİR"
Evan Jones, bu ipucunu denemeleri durumunda, pencerelerinde yoğuşma olmadığı halde evin geri kalanında "sanki sızıntı oluşmuş" gibi izler oluşabileceğini fark edeceklerini dile getirdi. Bu nedenle bu püf noktası, işe yarıyormuş gibi görünse de aslında evde nemi camlardan farklı noktalara taşıyarak daha kötü sonuçların sebebi haline geliyor.
Ayrıca cam ustaları ve imalatçıların camlarda bulaşık deterjanı kullanılmasını önermediklerini çünkü bu, camlarınızın etrafındaki lastik contalara zarar verebileceğini söyledi.Evan Jones, "Odalarınızdaki nemi güvenli bir şekilde gidermenin en iyi yollarından biri nem giderici kullanmaktır" diye açıkladı. "Nem gidericiler pahalı olabilse de, evinizdeki fazla nemi giderecek ve küflenme olasılığını önemli ölçüde azaltacaktır."