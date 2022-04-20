Topuklu ayakkabıyı acı çekmeden giymenin yolu! Giymeden önce bunu yapmanız yeterli!

Gerek özel günlerde gerekse günlük olarak kadınların sıkça tercih ettiği topuklu ayakkabılar, zamanla ayaklarda ağrı hissetmenize neden olabilir. Önceden alacağınız birkaç basit yöntem sayesinde bu sorundan tamamen kurtulabilirsiniz. Keyifle topuklu giymenin yollarını bu yazıda sizler için derledik.
AYAKLARINIZI İYİCE NEMLENDİRİN
Topuklu ayakkabıları giymeden önce ayaklarınızı iyice nemlendirmek işe yarar bir yöntemdir. Bu sayede ayakkabının içerisinde daha az sürtünme olacağı için ayakkabının ayağınızı vurması veya acıtması daha az olasıdır.
DOĞRU AYAKKABI NUMARASINI BULMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Bir ayakkabıyı almadan önce size uygun numarayı bulmak en önemli adımdır. Ayakkabı ölçünüzden emin değilseniz mağazada çalışanlardan yardım alabilir, sizin için doğru numarayı bulmalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca ayak numaranız büyüme çağında değiştiği gibi yetişkinken de değişkenlik gösterebilir. Yılda iki defa ayakkabı numaranızı kontrol etmekte fayda var.
AYAKLARINIZIN ŞEKLİNE UYGUN MODELLER TERCİH EDİN
Herkesin kendine özel bir ayak şekli vardır. Bazı kişilerin dar, bazılarının ise geniş ayakları olduğu gibi bazı kişilerin ayak parmakları küçük, diğerlerinin ise uzun olabilir. Geniş ayak yapısına sahipseniz kapalı ve konik uçlu ayakkabılar tercih etmemelisiniz. Kapalı uçlu ayakkabılarda geniş olanlarını veya burnu açık ayakkabılar size daha uygun olacaktır. Burnu sivri olan ayakkabılar parmaklarınızı sıkıştırarak ağrı yapacak ve hatta belirli bir süre sonra yürümekte bile zorlanmanıza neden olacaktır.
Öneri;
Blok topuklu ayakkabılar, platform ve apartman topuklar, ince topuklu ayakkabılardan çok daha rahattır. Hiçbiri stiletto gibi gözükmüyor olsa da kendinize uygun, daha rahat ve beğeneceğiniz şekildeki rahat topukluları tercih etmek ayak sağlığınız açısından da daha akıllıca olacaktır.
İNCE AYAKKABILAR İÇİN EKSTRA DESTEK KULLANIN
Daha ince tabana sahip olan ayakkabılar genel olarak daha fazla ağrıya neden olur. Bu nedenle arada bir katman görevi görerek daha yumuşak bir yüzeye basmanızı sağlayacak sünger veya jel tabanlar size daha konforlu bir kullanım sunacaktır.
DAHA FAZLA DESTEK SAĞLAYAN AYAKKABILARI SEÇİN
Ayaklarınızı daha fazla saran yani üst kısmı daha kapalı veya bilekten kayışlı olanları tercih etmek size ekstra destek sağlayacaktır. Her ikisinin birlikte olduğu modelleri seçmek ise uzun saatler rahatlıkla giyebileceğiniz bir topuklu olduğu anlamına gelir.
Aynı zamanda topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman arada ayaklarınızı dinlendirmek de etkili bir yöntemdir. Ayaklarınızı uzatmak ve hatta mümkünse havaya kaldırmak size ihtiyaç duyduğunuz molayı sağlayacaktır.
TOPUKLU AYAKKABININ AĞRISINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ
Ayakkabılarınızı eve gelir gelmez çıkarın ve devamında ayak esnetme hareketleri yapın. Bu hareketler, uzun süre boyunca belirli bir pozisyonda kalan ayakların rahatlamasına olanak tanır. Hareketleri ise internet üzerinden veya doktorunuza danışarak bulabilirsiniz.
Ayak bileklerinizde veya topuk kısmınızda oluşan ağrılar için buz torbalarından yardım alabilirsiniz.
Ayak ağrılarını gidermenin en etkili yöntemlerinden biri de masajdır. Ayaktaki ağrı noktalarına yapılacak hafif masajların ağrının giderilmesine yardımcı olur.