Topuklu ayakkabıyı acı çekmeden giymenin yolu! Giymeden önce bunu yapmanız yeterli!

DAHA FAZLA DESTEK SAĞLAYAN AYAKKABILARI SEÇİN

Ayaklarınızı daha fazla saran yani üst kısmı daha kapalı veya bilekten kayışlı olanları tercih etmek size ekstra destek sağlayacaktır. Her ikisinin birlikte olduğu modelleri seçmek ise uzun saatler rahatlıkla giyebileceğiniz bir topuklu olduğu anlamına gelir.

Aynı zamanda topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman arada ayaklarınızı dinlendirmek de etkili bir yöntemdir. Ayaklarınızı uzatmak ve hatta mümkünse havaya kaldırmak size ihtiyaç duyduğunuz molayı sağlayacaktır.