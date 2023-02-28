Tüm evinizi tozdan arındıran yöntem! Bu bitki evdeki havayı da temizliyor…

Bitkiler evinize dekoratif bir dokunuş katar ama aslında bundan çok daha fazlasını yapabilirler. Ayrıca havaya oksijen salarlar ve toz, polen ve küf gibi alerjenlerin emilmesine yardımcı olurlar. İnsanlar evlerinde çok zaman harcarlar, bu nedenle iç mekan hava kalitesi önemlidir. Aşağıdaki ev bitkileri, yalnızca çekici yapraklarıyla değil, aynı zamanda onları herhangi bir odaya harika bir katkı yapan hava temizleme nitelikleriyle de sevilmektedir.
Hepimiz evimizin olabildiğince taze ve temiz görünmesini ve hissetmesini sağlamanın yollarını arıyoruz. Bazı haftalar, evinizde sanki sürekli kir ve toz birikiyormuş gibi hissedilebilir ve yeterince hızlı bir şekilde üstesinden gelemediğinizi düşünebilirsiniz. Peki ya size en muhteşem yapraklı bitkilerden bazılarının evinizdeki havadaki tozu gidermeye gerçekten yardımcı olabileceğini söylesek? Bu bitkiler, toz parçacıkları da dahil olmak üzere havadaki pislikleri gidermek için mükemmeldir."
YILAN BİTKİSİ
Yılan bitkisi, doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda ve dış mekanlarda da kullanılabilen oldukça popüler bir ev bitkisidir. Formaldehit, benzen, trikloroetilen, ksilen ve toluene karşı çok etkili bir iç mekan hava temizleyicisidir.
Bu bitkiler havayı detoksifiye etmede harikadır. Bu bitkinin şık görünümünün ardında oldukça faydası da bulunmakta. Bu bitki inanılmaz hava temizleme özellikleriyle ünlüdür. NASA bile yeteneklerini test etmek adına bu bitki üzerinde çalışmakta.
"Havaya bol miktarda oksijen ve nem saldıkları için, evinizdeki toz da dahil birçok alerjenlerin etkisini azaltarak rahat nefes almanıza yardımcı olurlar.
Dahası, yılan bitkisinin bakımı da oldukça kolaydır. Çünkü sukulent ailesinin bir parçasıdır.
KENTİA PALMİYESİ
Pek çok kişi tarafından mükemmel bir bitki olarak tanımlanan kentia palmiyesi, evinizde sadece muhteşem bir görüntü vermekle kalmayacak, aynı zamanda yarattığı temiz hava sayesinde kendinizi rahat ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır.
Minimum özen gerektiren bitki, fazla zamanınızı almadan mekanınıza ışıltı ve zarafet katacaktır. Bu bitki en popüler iç mekan bitkilerinden biridir. Kentia palmiyesi, formaldehit, amonyak ve hatta karbon monoksit gibi en tehlikeli toksinlerin bazılarını bile ortadan kaldırarak evinizde temiz havanın keyfini çıkarmanıza yardımcı olmak için çalışır.
Neredeyse öldürülmesi imkansız olan bu bitkinin bakımı da oldukça kolaydır. İlk kez bir bitki yetiştirecek olanlar için de idealdir. Çok az sulamaya ihtiyacı vardır ve pek güneş görmeyen alanlarda bile kolayca yetişebilir.
KURDELE ÇİÇEĞİ
Kurdele çiçeği toz, karbon monoksit, formaldehit, Ksilen ve toluen gibi hava kirleticilerini gidermede oldukça etkilidir.
Oldukça popüler olan kurdele çiçeği bitkisi, havadaki tozları temizlemede en iyi ev bitkilerinden biridir! Özellikle banyolarda ve mutfaklarda uzun süre yaşarlar, böylece temiz, kirletici madde içermeyen havanın tadını çıkarabilirsiniz. Evinizde evcil hayvanları olanlar için de kurdele çiçeği güvenli bir ev bitkisi olarak kabul edilir.
YELKEN ÇİÇEĞİ
Yelken çiçeği, güçlü, koyu renkli yaprakları ve uzun zarif beyaz çiçekleri ile büyüleyici bitkilerdir. Bakımı gerçekten kolay olan bu bitki, zararlı benzen, trikloretilen ve formaldehit toksinlerinin filtrelenmesine yardımcı olur.
Güzel çiçek açan yelken çiçeği, her odaya gerçekten huzur duygusu getiren muhteşem bir bitkidir. Ancak huzur veren görünümünün yanı sıra, evinizi tozdan uzak tutmanıza da oldukça yardımcı olur.
Evinizdeki havayı arındırmak için çok çalışmakla kalmaz, aynı zamanda toprağı da tozu emmeye yardımcı olur. Yelken çiçeğinin, temizleme yeteneklerinden gerçekten en iyi şekilde yararlanmak için toprağının havaya maruz kalmasını sağlamanız önerilmektedir.