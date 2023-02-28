Tüm evinizi tozdan arındıran yöntem! Bu bitki evdeki havayı da temizliyor…

Dahası, yılan bitkisinin bakımı da oldukça kolaydır. Çünkü sukulent ailesinin bir parçasıdır.

"Havaya bol miktarda oksijen ve nem saldıkları için, evinizdeki toz da dahil birçok alerjenlerin etkisini azaltarak rahat nefes almanıza yardımcı olurlar.

KENTİA PALMİYESİ

Pek çok kişi tarafından mükemmel bir bitki olarak tanımlanan kentia palmiyesi, evinizde sadece muhteşem bir görüntü vermekle kalmayacak, aynı zamanda yarattığı temiz hava sayesinde kendinizi rahat ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

Minimum özen gerektiren bitki, fazla zamanınızı almadan mekanınıza ışıltı ve zarafet katacaktır. Bu bitki en popüler iç mekan bitkilerinden biridir. Kentia palmiyesi, formaldehit, amonyak ve hatta karbon monoksit gibi en tehlikeli toksinlerin bazılarını bile ortadan kaldırarak evinizde temiz havanın keyfini çıkarmanıza yardımcı olmak için çalışır.

Neredeyse öldürülmesi imkansız olan bu bitkinin bakımı da oldukça kolaydır. İlk kez bir bitki yetiştirecek olanlar için de idealdir. Çok az sulamaya ihtiyacı vardır ve pek güneş görmeyen alanlarda bile kolayca yetişebilir.