Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Tuvaletler ilk günkü gibi ışıldayacak! Çamaşır suyundan daha etkili doğal yöntem: Sarı lekeleri söküp atıyor...

Tuvaletler ilk günkü gibi ışıldayacak! Çamaşır suyundan daha etkili doğal yöntem: Sarı lekeleri söküp atıyor...

Temizlik konusunda en çok endişe duyulan alanlardan biri olan tuvaletler, düzenli temizlikle her daim hijyenini koruyabilir. Fakat bu noktada, çeşitli sağlık endişeleriyle kimyasal kullanmak istemeyen kişiler için de çeşitli alternatifler bulunuyor. İşte hiçbir kimyasal olmadan tuvaletleri temizlemenin yöntemi...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:25
ABONE OL
Tuvaletler ilk günkü gibi ışıldayacak! Çamaşır suyundan daha etkili doğal yöntem: Sarı lekeleri söküp atıyor...

Klozetlerdeki sarı lekeleri temizlemek için doğal ve evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz. Ancak, temizlik maddelerini karıştırırken dikkatli olmalı ve öncelikle üretici tarafından önerilen temizlik maddelerini kullanmanız önemlidir. İşte klozetlerdeki sarı lekeleri ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz bazı doğal temizlik yöntemleri:

Sirke ve Karbonat:

  • Bir bardak beyaz sirkeyi klozete dökün.
  • Üzerine yarım su bardağı karbonat ekleyin.
  • Bir süre bekledikten sonra fırça ile ovarak temizleyin.
  • Durulayın.

Limon Suyu:

  • Limon suyu klozete dökün ve bir süre bekleyin.
  • Fırça kullanarak lekeleri temizleyin.
  • Durulayın.

Boraks:

  • Bir fincan boraksı klozete serpin.
  • Fırça ile ovalayarak temizleyin.
  • Durulayın.

Beyaz Sirke ve Tuz:

  • Eşit miktarlarda beyaz sirke ve tuz karışımı yapın.
  • Fırça kullanarak klozeti temizleyin.
  • Durulayın.

Sodyum Bikarbonat (Karbonat):

  • Bir miktar sodyum bikarbonatı klozetin içine serpin.
  • Fırça ile ovarak temizleyin.
  • Durulayın.

Doğal Temizlik Ürünleri:

Doğal temizlik ürünleri içeren klozet temizleyicilerini tercih edebilirsiniz. Mağazalarda çevre dostu ve doğal içerikli temizlik ürünleri bulabilirsiniz.

Temizlik işlemlerinden önce, kullandığınız malzemelerin klozetin yüzeyine zarar vermediğinden emin olun. Ayrıca, herhangi bir temizlik maddesini kullanmadan önce üretici tarafından önerilen temizlik yönergelerini dikkate alın.

SON DAKİKA SON DAKİKA