Uykuda Nabız Kaç Olmalı? Derin Uykuda İdeal Nabız Kaç Olur?

Uyku esnasında tüm vücut fonksiyonları normalden daha yavaş hareket eder. Kalp de uyku esnasında daha yavaş atar. Doğal olarak kişinin uyku esnasında nabzı daha yavaştır. Yapılan bilimsel çalışmalar da bu tespiti doğrulamaktadır. Uyku esnasında nabzın yavaşlaması, sağlık açısından bir sorun yaşandığını göstermez. Uykuda nabız kaç olmalı, ideal nabız kaç olur gibi soruların cevabını bilmeniz bilgilenme açısından önemlidir.

Uykuda Nabız Kaç Olmalı?

Uyku esnasında nabzın kaç olması gerektiğine geçmeden önce kişinin normal şartlarda kaç nabızla yaşamını sürdürdüğüne bakmak gerekir. Sağlıklı bir kişinin nabız atım sayısı aşağıdaki gibidir.

1 yaşına kadar olan bebekler 100-160 arası,

1-10 yaş arasındaki çocuklarda 70-120 arası,

11-17 yaş arası çocuklarda ve yetişkinlerde 60-100 arasıdır.

Sporcuların nabız atım sayısı normal insanlardan daha düşüktür. Sporcuların nabzının 40-60 arası olması çok normaldir.

Derin Uykuda İdeal Nabız Kaç Olur?

Derin uyku esnasında nabız biraz daha düşük atar. Yetişkin bir insanın nabzının uyku esnasında 50-70 arasında olması son derece normaldir. Kişinin yaşına, sağlık durumuna ve sporcu olup olmamasına göre nabız sayısı değişebilir. Normal süreçte ya da uykuda nabzınızın düştüğüne yönelik şikâyetiniz varsa bir uzmana başvurmanız faydalı olacaktır. Yapılan değerlendirme ile durumun normal olup olmadığı tespit edilebilir.