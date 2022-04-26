Yanma korkusu ortadan kalkacak! Kızartma yaparken yağ sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem

Kızartma işlemini yapacağınız tencere ya da tava gibi ürünlerin içerisinde su kalmadığından ve iyice kurulandığından emin olun. Özellikle yeni yıkanmış bir tava kullanacaksanız ekstra özen göstermenizde fayda var. Ek olarak kızartma yaptığınız esnada içerisine damlayacak en ufak bir su damlası bile ciddi yağ sıçramalarına neden olabilir.

Biberi kızartmadan önce içerisine bir kaşık un eklemek de etkili yöntemlerin arasındadır. Un eklediğinizde kızarmış yağ hafifleyecek ve biberi eklediğinizde de sıçramaların önüne geçecektir.