Yanma korkusu ortadan kalkacak! Kızartma yaparken yağ sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem

Biber kızartmasını çok seviyor ama yaparken sıçrayan yağlardan çekiniyorsanız tam size göre bir yöntem bulunuyor. Bu sayede güvenle kızartmalarınızı yapabilir ve yağ derdinden tamamen kurtulabilirsiniz.
YAĞ SIÇRAMASINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM
Biber kızartmakla ilgili bilinmesi gereken en önemli şey içerisinde kalan çekirdeklerin en büyük yağ sıçramalarına neden olduğudur. Bu nedenle biberleri yıkadıktan sonra içerisindeki tüm çekirdekleri çıkarıp hem içini hem de dışını iyice kuruladığınızdan emin olmanız çok önemlidir.
Kızartma yağını hazırlarken içerisine bir kaşık tuz atmak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu sayede yemeğe lezzet katacağınız gibi yağ sıçramalarının da önüne geçebilirsiniz.
Kızartma işlemini yapacağınız tencere ya da tava gibi ürünlerin içerisinde su kalmadığından ve iyice kurulandığından emin olun. Özellikle yeni yıkanmış bir tava kullanacaksanız ekstra özen göstermenizde fayda var. Ek olarak kızartma yaptığınız esnada içerisine damlayacak en ufak bir su damlası bile ciddi yağ sıçramalarına neden olabilir.
Biberi kızartmadan önce içerisine bir kaşık un eklemek de etkili yöntemlerin arasındadır. Un eklediğinizde kızarmış yağ hafifleyecek ve biberi eklediğinizde de sıçramaların önüne geçecektir.
Tavanın içerisindeki yağı bir tutam kekik ile karıştırıp kızartma işlemine devam etmek sıçramaları engelleyecek farklı bir yöntemdir. Bu sayede ise hem yiyeceklerinize hoş bir aroma ve koku verebilir aynı zamanda yağ sıçratma sonunun da önüne geçebilirsiniz.
Bir başka yöntem olarak ise tava yerine kızartma makinelerini kullanabilirsiniz. Bu makinelerin kızartma süreleri ve yağ miktarı kendiliğinden ayarlandığı için koku ve yağ sıçratma problemi olmaz.
KIZARTMA YAPARKEN UYGULANACAK PÜF NOKTALAR
Kızartmak istediğiniz ürünün taze olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Taze olmayan biber ya da patatesle kızartma yapmak hem pişirme süresinin artmasına neden olur hem de içerisine daha çok yağ çekmesi anlamına gelir. Bu nedenle taze ürünler tercih etmek daha sağlıklı ve hızlı kızartmalar hazırlamanıza yardımcı olur.
Eğer patlican kızartmak niyetindeyseniz önceden tuzlu suda bekletmeniz büyük önem taşır. Yıkayıp doğradığınız patlıcanları soğuk ve tuzlu bir suyun içerisinde bekletmek hem acısını alacak hem de daha az yağda pişmesine olanak tanıyacaktır.
Kızartmadan önce yıkadığınız tüm ürünlerin iyice kuruduğundan emin olun. Örneğin biberi kızartmadan önce yıkayıp kurulamadan yağın içerisine bırakırsanız içerisinden akan sular kızgın yağda tepkime göstererek yağın sıçramasına neden olur. Bu durumda hem kendinizi sıçrayan yağ ile yakma ihtimaliniz olur hem de mutfağınız yağ içinde kalır.
Kızartma yaparken bol yağ kullanmak oldukça önemli bir püf noktadır. Derin bir tava tercih edin ve içerisini bol miktarda yağ ile doldurun. Bu sayede yiyeceklerin bazı kısımlarının pişmemesi ya da yanması gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.
Bütün olarak kızartmak istediğiniz sebzelerin üzerine kürdanla delikler açmayı ihmal etmeyin. Bu sayede patlamalarına engel olacak ve daha iyi pişmelerini sağlayabilirsiniz.
Kızartma işlemine başlamadan önce yağın iyice kızdığından emin olun. Kızmamış yağın içerisine attığınız yiyecekler daha fazla yağ çekeceğinden aşırı yağlı ve ağır olur. Yağın kızıp kızmadığından emin olmak için içerisine sadece bir tane ürün atmanız yeterli. Eğer dibe çöküyorsa yağınız daha kızmamış demektir. İyice kızan yağın içerisine ne atarsanız atın yüzeyde kalacak ve yanlarından kabarcıklar çıkacaktır.