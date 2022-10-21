Yanmış tencereler nasıl temizlenir? Bu tozu su ile karıştırdığınızda lekelerden eser kalmayacak…

Sac tavalarınızın ve güveç kaplarınızın neden tüm bu lekeleri zamanla biriktirdiğini merak ettiyseniz, bunun birkaç açıklaması var. Özellikle dumanlanma noktası düşük yağ kullanıldığında, tavanız yağ birikmesinden dolayı lekelenir. Gelin birlikte nasıl temizleyeceğinize bir bakalım.
TENCERE LEKELERİ NASIL ÖNLENİR?
Yiyecekler aşırı ısındığında, yanmış kalıntı lekelerin oluşmasına ve renk bozulmasına neden olur. Pancar gibi koyu renkli yiyecekler bile tavalarınızda sinir bozucu lekelere neden olabilir.
Stapf, tepsilerde ve fırın tepsilerinde leke oluşmasını önlemek için bir alüminyum folyo tabakası kullanılmasını öneriyor. İşiniz bittiğinde folyoyu çıkarın, ufalayın ve atın. Parşömen kağıdı da aynı şekilde çalışır. Ayrıca temizlik uzmanları, tencere ve tavaların bunun yerine elde yıkanması gerektiği için bulaşık makinesinden kaçınmayı da tavsiye ediyor.
EMAYE DÖKÜM TAVA
Emaye dökme demir, ocaktan fırına gidebilmesi ve hemen hemen her şeyi kolaylıkla pişirmesi ile bilinir. Ancak çok dikkatli olsanız bile, açık ten rengi olan iç kısımdaki emaye kaplama lekelenebilir. Lodge'a göre, uzun pişirme süreleri sayesinde emaye dökme demir genellikle lekelenir. Ancak bu lekeleride kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Bunun için pişirme kaplarını sıcak suya, bulaşık deterjanına ve birkaç kepçe kabartma tozuna batırmanızı ve yumuşak bir süngerle temizlemeden önce 15-30 dakika bekletmeniz yeterli oluyor.
YAPIŞMAZ TAVALAR NASIL TEMİZLENİR?
Bu tavalar, yapışmaz bir kaplama ile yapıldıkları için, yiyeceklerin yapışması daha az eğilimlidir ve özellikle pişirmeyi çok kolaylaştırır. Fakat bu tavalar kolayca çizilebilir. Bu yüzden çizilmiş yapışmaz tava kullanmaktan kaçınmalısınız. Kaplama, yutulduğunda pul pul dökülebilir. Bu da sağlığa oldukça zarar verir.
BORCAM NASIL TEMİZLENİR?
Cam eşyaları temizlerken, cam eşyaları ılık suda bekletmenin, yapışmış yiyecekleri veya çıkmayan fırınlanmış yağları yok etmede çok etkili olduğunu söylüyor. Bu lekeleri çıkartmak için, sert bir fırça kullanın.
SERAMİK TAVA NASIL TEMİZLENİR?
Seramik pişirme kapları, diğer pişirme kapları gibi temizlenebilir. Sert bir sünger ya da tel yardımı ile içine kabartma tozu ve sirke dökerek kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Uzmanlar, zamanla meydana gelebilecek herhangi bir renk bozulmasını aydınlatmaya yardımcı olduğundan, seramik tencere üzerindeki herhangi bir renk değişikliği için hidrojen peroksit kullanılmasını öneriyor.