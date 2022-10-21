Yanmış tencereler nasıl temizlenir? Bu tozu su ile karıştırdığınızda lekelerden eser kalmayacak…

Sac tavalarınızın ve güveç kaplarınızın neden tüm bu lekeleri zamanla biriktirdiğini merak ettiyseniz, bunun birkaç açıklaması var. Özellikle dumanlanma noktası düşük yağ kullanıldığında, tavanız yağ birikmesinden dolayı lekelenir. Gelin birlikte nasıl temizleyeceğinize bir bakalım.

TENCERE LEKELERİ NASIL ÖNLENİR?

Yiyecekler aşırı ısındığında, yanmış kalıntı lekelerin oluşmasına ve renk bozulmasına neden olur. Pancar gibi koyu renkli yiyecekler bile tavalarınızda sinir bozucu lekelere neden olabilir.

Stapf, tepsilerde ve fırın tepsilerinde leke oluşmasını önlemek için bir alüminyum folyo tabakası kullanılmasını öneriyor. İşiniz bittiğinde folyoyu çıkarın, ufalayın ve atın. Parşömen kağıdı da aynı şekilde çalışır. Ayrıca temizlik uzmanları, tencere ve tavaların bunun yerine elde yıkanması gerektiği için bulaşık makinesinden kaçınmayı da tavsiye ediyor.