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Yanmış tencereleri ilk günkü haline dönüştürme yöntemi! Tek harekette...

Mutfakların demirbaşı tencereler ve tavalar, basit bir hatayla bile çok kolay yanık lekesiyle mücadele etmek zorunda bırakabilir. Bir daha kullanmak bile istemeyeceğiniz kadar vazgeçtiğiniz tencereleri, aslında basit birkaç yöntem ilk günkü haline dönüştürebilirsiniz. İşte yepyeni görünen tencere ve tavaları yeniden mutfağınıza kazandıracak o ipucu...

Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:44
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Yanmış tencereleri ilk günkü haline dönüştürme yöntemi! Tek harekette...

Yemek pişirirken tencerelerin yanması oldukça yaygın bir durumdur. Yanık lekeleri inatçı ve temizlemesi zor olabilir, ancak kimyasal temizleyicilere başvurmadan önce deneyebileceğiniz bazı doğal yöntemler var. Bu yöntemler hem çevre dostu hem de cildiniz için daha güvenlidir.

KARBONAT

Karbonat, yanık lekeleri çıkarmada oldukça etkili bir doğal temizleyicidir.

Uygulama:

  • Tencereye bir miktar karbonat dökün ve üzerine su ekleyerek macun kıvamına getirin.
  • Macunu yanık lekelerin üzerine sürün ve 15-20 dakika bekletin.
  • Yumuşak bir sünger veya fırça ile ovalayarak lekeleri temizleyin.
  • Gerekirse işlemi tekrarlayın.

SİRKE

Sirke, asidik özelliği sayesinde yanık lekelerini çözmeye yardımcı olur.

Uygulama:

  • Tencereye eşit miktarda sirke ve su ekleyin.
  • Karışımı kaynatın ve 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.
  • Tencerenin soğumasını bekleyin ve yumuşak bir sünger veya fırça ile ovalayarak lekeleri temizleyin.
  • Gerekirse işlemi tekrarlayın.

LİMON

Limonun asitliği de yanık lekelerini çıkarmada etkilidir.

Uygulama:

  • Yanık lekelerin üzerine limon suyu sıkın ve 10-15 dakika bekletin.
  • Yumuşak bir sünger veya fırça ile ovalayarak lekeleri temizleyin.
  • Gerekirse işlemi tekrarlayın.

TUZ

Tuz, aşındırıcı özelliği sayesinde yanık lekelerini kazımaya yardımcı olur.

Uygulama:

  • Tencereye bir miktar tuz dökün ve üzerine su ekleyerek macun kıvamına getirin.
  • Macunu yanık lekelerin üzerine sürün ve 10-15 dakika bekletin.
  • Yumuşak bir sünger veya fırça ile ovalayarak lekeleri temizleyin.
  • Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Bu işlemleri yaparken mutlaka dikkat edin!

  1. Bu yöntemleri kullanmadan önce tencerenin soğumasını bekleyin.
  2. Metal fırçalar kullanmaktan kaçının, çünkü bu tencereye zarar verebilir.
  3. Lekeler çok inatçıysa, bu yöntemleri birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.
  4. Bu yöntemleri kullanırken cildinizin korunmasına dikkat edin. Eldiven ve maske takmanız önerilir.
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