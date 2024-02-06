Yanmış tencereleri ilk günkü haline dönüştürme yöntemi! Tek harekette...

Yemek pişirirken tencerelerin yanması oldukça yaygın bir durumdur. Yanık lekeleri inatçı ve temizlemesi zor olabilir, ancak kimyasal temizleyicilere başvurmadan önce deneyebileceğiniz bazı doğal yöntemler var. Bu yöntemler hem çevre dostu hem de cildiniz için daha güvenlidir.
KARBONAT
Karbonat, yanık lekeleri çıkarmada oldukça etkili bir doğal temizleyicidir.
Uygulama:
SİRKE
Sirke, asidik özelliği sayesinde yanık lekelerini çözmeye yardımcı olur.
Uygulama:
LİMON
Limonun asitliği de yanık lekelerini çıkarmada etkilidir.
Uygulama:
TUZ
Tuz, aşındırıcı özelliği sayesinde yanık lekelerini kazımaya yardımcı olur.
Uygulama:
Bu işlemleri yaparken mutlaka dikkat edin!