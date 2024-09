Yardım için gitti, eşinin dükkanında kaportacı oldu! "Yapamazsın demişlerdi ama..."

"İLK BAŞTA, 'BU BİR ERKEK MESLEĞİ, KADIN İÇİN ÇOK AĞIR NASIL YAPABİLECEKSİN. BEDENİN KALDIRMAZ' DEDİLER"

Vergi dairesine dükkanı açmak için gittiğinde ilk başta inanmayıp defalarca kez maliyecilerin geldiğini belirten Nur Banu Arpacı, "Vergi dairesine ilk gittiğimde tepki almıştım açıkçası. Vergi dairesinden evrak almaya gitmiştim ama genellikle erkek mesleği olarak bakıldığı için defalarca kez sormuşlardı. Yaklaşık 3-4 kere geldiler. Her geldiklerinde burada zımpara yapıyorduk. İnanmadılar ilk başta. İlk gittiğimde de bana şunu demişlerdi 'Bu bir erkek mesleği, kadın için çok ağır nasıl yapabileceksin. Bedenin kaldırmaz' dediler. Ben de o zaman habersiz bir şekilde 'gelin kendiniz de görün' dedim. Sonrasında da habersiz bir şekilde geldiler. Geldiklerinde de çalışıyorduk, not aldılar. Her geldiklerinde fotoğraf çektiler, video çektiler. Bu mesleği de ilerletmeyi düşünüyorum. Bu meslekte ustalık belgesi de almak istiyorum. Sanayi de erkek çalışan çok kişi var. Onlar Basit Usul biz Deftere Tabi olduğumuz için biraz dikkat çekiyoruz. Yolda soruyorlar ne işle uğraşıyorsun diyorlar, ben de kendi mesleğimi söylüyorum. Şu anda yoğunluk çok fazla. İl dışından ve yurt dışından da gelen müşterilerimiz var" ifadelerinde bulundu.