Yaşam kalitenizi artıracak 10 alışkanlık

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Sporcu Beslenmesi Danışmanı Melike Nur Eroğlu, özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak isteyen ancak bir türlü başarılı olamayanlara yönelik 10 öneride bulundu. Çoğu insanın yaşam kalitesini artırmak ve iyi hissetmek için sağlıklı alışkanlıklar kazanmak istediğini ancak alışkanlıkları değiştirmenin göründüğü kadar kolay olmadığını kaydeden Eroğlu, adım adım kolaylaşacak zorlu süreçte ihtiyaç duyulan şeylerin zaman, istek ve bolca emek olduğunu vurguladı.

Herkesin kendine özgü yaşam tarzı ve zevkleri olması nedeniyle sağlıklı bir yaşam için herkese uygun standart bir çözüm üretilemeyeceğini belirten Öğretim Görevlisi Melike Nur Eroğlu, yine de yoksunluk hissetmeden ilerlemeyi sağlayacak 10 öneride bulunulabileceğini söyledi. Eroğlu, "Tam tahıllar, kurubaklagiller gibi sağlıklı karbonhidratları tercih edin. Lif tüketiminizi artırın. Daha fazla sebze ve meyve yiyin.

Mevsime uygun, renkli ve çeşitli olsun. Sağlıklı yağları seçin; doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri daha az tüketin, trans yağ içeren yiyecekleri mümkün olduğunca tüketmeyin. Bunların yerine zeytinyağı tüketiminizi artırın. Kırmızı et tüketimini azaltıp; balık, hindi, tavuk gibi beyaz et tüketimini artırın. Daha fazla ev yemekleri tüketin. İşlenmiş yiyecekleri azaltın. Pişirme yöntemlerinizi gözden geçirin. Kızartma yerine fırında, haşlama, tencere usulü yöntemlerini tercih edin" dedi.

"ZAMAN İÇİNDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER KALICI SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Melike Nur Eroğlu, "Yemeklerde lezzeti artırmak için kremalı ve yüksek kalorili soslar yerine farklı türde baharatları kullanın. Su tüketimini ihmal etmeyin. Susuzluğunuzu gidermek için şekerli yiyecekler yerine su, maden suyu, ayran gibi sağlıklı seçenekleri tercih edin. Öğünlerinizi planlarken gün içinde açlığınızı ve tokluğunuzu dinleyin. Açlığınızın sebebi stres, üzüntü, yalnızlık gibi duygusal nedenler olabilir. Duygusal yediğinizi düşünüyorsanız diyet yapmak yerine bu konuda bir uzmandan yardım alın.