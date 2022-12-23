Yatağınızı temizlemenin püf noktaları! Daha sağlıklı bir uyku için…

Yatağınız ölü cilt hücreleri için adeta bir merkez haline gelebilir, bu nedenle düzenli bir temizlik rutini oluşturmak çok önemlidir.

Süngerler en az altı ayda bir derinlemesine temizlenmelidir, ancak nevresimleri her değiştirdiğinizde de ölü deri hücrelerinden arındırmak için havalandırmak ve süpürmek bakterileri uzak tutmak için gereklidir.

Yatak süngerini düzenli olarak süpürmek, toz akarlarını ve ölü deri hücrelerini kontrol edip ortadan kaldırmanın yanı sıra mantar ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Bir uzman: "Yatak göze temiz görünse bile, şiltelerimiz binlerce toz akarı ve ölü deri hücresi barındırabilir, bu da alerjileri şiddetlendirebilir ve genellikle zamanla yatağın hijyeniklikten çok daha uzak olmasına yol açar" dedi.