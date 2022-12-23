Yatağınızı temizlemenin püf noktaları! Daha sağlıklı bir uyku için…

Yatağınız ölü cilt hücreleri için adeta bir merkez haline gelebilir, bu nedenle düzenli bir temizlik rutini oluşturmak çok önemlidir.
Süngerler en az altı ayda bir derinlemesine temizlenmelidir, ancak nevresimleri her değiştirdiğinizde de ölü deri hücrelerinden arındırmak için havalandırmak ve süpürmek bakterileri uzak tutmak için gereklidir.
Yatak süngerini düzenli olarak süpürmek, toz akarlarını ve ölü deri hücrelerini kontrol edip ortadan kaldırmanın yanı sıra mantar ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Bir uzman: "Yatak göze temiz görünse bile, şiltelerimiz binlerce toz akarı ve ölü deri hücresi barındırabilir, bu da alerjileri şiddetlendirebilir ve genellikle zamanla yatağın hijyeniklikten çok daha uzak olmasına yol açar" dedi.
"Düzenli yatak temizliği, yatağın iyi durumda kalmasına yardımcı olacak ve istenmeyen bakteri, toz akarları ve ölü deri hücrelerinin birikmesini azaltacak ve yatağınızı taze tutarak genel uyku deneyiminizi iyileştirecektir."
Yatağınızın tüm yüzeyini süpürmenin yanı sıra, ölü derinin ve diğer kalıntıların toplanabileceği köşelere ve çukurları da atlamamak için için elektrikli süpürgenizin aparatını da kullanmalısınız. Süpürürken, karyolanın etrafındaki alanı, süpürgeliği ve çevresindeki halıyı temizlemek de atlanılmamalıdır.
Derinlemesine yatak temizliğinden önce uzmanlar yatağınızı yeni gibi tutmanın basit bir yöntemini öneriyor. Her sabah uyandıktan sonra yorganınızı kaldırarak çarşaflarınızı 20 dakika boyunca havalandırmanız büyük bir fark yaratacaktır. Bu sayede hava dolaşımı sağlanacak ve fazla nem de buharlaşacaktır.
Bununla birlikte, düzenli havalandırma ve süpürme ile bile, yatağınızın yılda en az iki kez derinlemesine temizlemeniz gerekmektedir. Bu sadece oluşabilecek lekeleri çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda yatağınızı hijyenik de tutacaktır.
Bunun için temizlik uzmanı Laura iki basit ürün öneriyor: doğal içerikli bir bulaşık deterjanı ve karbonat. "Yatağınızdaki lekeleri çıkarmak için, bulaşık deterjanı ve ılık su ile ovalamak gerçekten işe yarıyor" dedi. Lekeleri çıkarmayı hedeflerken, çok su kullanmayın. bunun için nemli bir bez tercih edebilirsiniz.
Laura devamında yapılacakları şöyle anlatıyor: "Kurumaya bırakın ve ardından fazla nemi emmesi ve kokuları nötralize etmesi için şiltenin üzerine karbonat serpin."
Karbonat olarak da bilinen soda bikarbonat, yatak temizliği için mükemmel olan doğal bir koku gidericidir. Karbonat, diğer toz ürünlere göre nispeten yumuşaktır, bu da çoğu kumaşta kullanım için güvenli olduğu anlamına gelir. Laura, "Birkaç saat bırakın ve ardından iyice süpürün," diye ekledi.
Ayrıca, kalıcı kokulardan kurtulmak için yatağınıza okaliptüs yağı veya lavanta esansiyel yağı püskürtebilirsiniz. Bununla birlikte, tıpkı lekeleri çıkarırken olduğu gibi, yatağınıza hafifçe püskürttüğünüzden ve yatağı fazla ıslatmadığınızdan emin olun.