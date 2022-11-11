Yatakları tertemiz yapan yöntem! Daha rahat bir uyku için…

Talimatlar

Nevresimleri çıkarın ve yıkayın. Lastikli çarşaf, yatak koruyucu ve nevresim dahil her şeyi çamaşır makinesine atın. Rubino, ekstra temizleme gücü için, küf sporları, mikotoksinler, organik maddeler ve bakteriler gibi küçük parçacıkların giderilmesine yardımcı olacak bir çamaşır katkı maddesinin kullanılmasını da öneriyor.

Süpürün. Süngerdeki kalıntıları, tozu ve kiri temizlemek için bir elektrikli süpürge ve varsa yatak temizleme başlığını kullanın. (Temizlik uzmanları, en temiz temizliği elde etmeye yardımcı olan sağlam filtreleme sistemlerine sahip HEPA elektrikli süpürgeleri öneriyor.)