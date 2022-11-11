Yatakları tertemiz yapan yöntem! Daha rahat bir uyku için…

Temizlik uzmanı Michael Rubino, yatağınızı temiz tutmanın yalnızca sağlığınızı ve uyku kalitenizi iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda şiltenin ömrünü de iyileştirebileceğini ve iç mekan hava kalitesini iyileştirebileceğini ekliyor. İşte adım adım yatak temizliği.
BİR YATAK NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Cohoon, kir, toz ve ölü deri hücresi oluşumunu önlemek için yatağınızı altı ayda bir temizlemenin gerekli olduğunu söylüyor. Aslında bu işlem düşündüğünüzden daha kolaydır ve çok uzun vakit de almaz. Ayrıca, bu işi evinizi derinlemesine temizlediğiniz günlere dahil ederek tüm alanın temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Rubino, "Ev sahipleri, alerji veya astım semptomlarında bir artış fark ederlerse veya yataklarının yapısının bozulduğunu fark ederse, yataklarını daha sık temizlemelidir" diye ekliyor. Profesyonel İpucu: Ne kadar kullanıldığına bağlı olarak yatağınızı altı ila 10 yılda bir değiştirin.
YATAK NASIL TEMİZLENİR?
Belki de insanların yataklarını temizlemekten vazgeçmelerinin bir nedeni, bir süngeri nasıl temizleyeceğini bilmemeleridir. İşte adım adım yatak temizlemenin bir özeti.
MALZEMELER
Talimatlar
Nevresimleri çıkarın ve yıkayın. Lastikli çarşaf, yatak koruyucu ve nevresim dahil her şeyi çamaşır makinesine atın. Rubino, ekstra temizleme gücü için, küf sporları, mikotoksinler, organik maddeler ve bakteriler gibi küçük parçacıkların giderilmesine yardımcı olacak bir çamaşır katkı maddesinin kullanılmasını da öneriyor.
Süpürün. Süngerdeki kalıntıları, tozu ve kiri temizlemek için bir elektrikli süpürge ve varsa yatak temizleme başlığını kullanın. (Temizlik uzmanları, en temiz temizliği elde etmeye yardımcı olan sağlam filtreleme sistemlerine sahip HEPA elektrikli süpürgeleri öneriyor.)
Lekeleri çıkarın. Süngerin genel temizliğinizden önce lekeleri ortadan kaldırın. Cohoon, eşit miktarda soğuk su ve hidrojen peroksitin karıştırılmasını ve ardından yumuşak bir bezle bu alanın silinmesini öneriyor. Ardından su ile silin ve kurumasını bekleyin. Daha güçlü bir temizlik maddesine ihtiyacınız varsa, kumaşla ve süngerlerde kullanılabilen bir leke çıkarıcı kullanın.
Yatağın üzerine karbonat serpin. Kokuyu ve bakterileri nötralize edebilmesi için karbonatı yatağın üzerine serpin ve yaklaşık bir saat bekletin. Cohoon, beklerken, "mümkünse kokuları gidermek ve bakterileri yok etmek için odadaki havayı cam açarak veya vantilatör çalıştırarak temizleyin" diyor.
Tekrar süpürün. Tüm karbonatı elektrikli süpürge yardımı ile süpürün. Süngerdeki çukur alanlara ekstra özen gösterin. Yatağınızı çevirin ve işlemi tekrarlayın. Aynı adımları en baştan sırasıyla yatağın öteki yüzüne de uygulayın.
YATAK BAKIMIN İPUÇLARI
Nevresimleri sık sık yıkayın. Cohoon, "Nevresimler yatağın temizliğinde fark yaratıyor" diyor. Nevresimler ile yatak arasında bakteri ve kir birikmemesi için haftalık olarak yıkamanız önerilir. Yorganların ise en az iki ila üç ayda bir yıkanması gerekmektedir. Lekelere hemen müdahale edin. Cohoon, "Daha büyük bir sorun haline gelmemesi için lekelere oluştuğu anda müdahale edin" diyor. Süngerler gözenekli ve emicidir, bu nedenle lekeyi ne kadar çabuk temizlerseniz o kadar iyidir.
Süngeri çevirin veya döndürün. Cohoon, mümkün olduğunda yatağınızı her üç ila altı ayda bir veya göçme veya şekil değişikliği fark ettiğinizde çevirmenizi önerir. Yine de yatağınızın çevrilip çevrilemeyeceği konusunda yatağın üretici firmasına danışmanız önerilir.