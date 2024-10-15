Yatalak denilebilecek boyuttaydı hayvancılık onu hayata yeniden bağladı! 43 yaşındaki kadın: "Onlar benim parçam..."

Uzun süre yatalak denebilecek boyutta hayatını evin içerisinde geçirdiğini ifade eden Bekdemir, "O dönemler benim için çok sıkıcı ve yorucuydu. Sonra uzuvlarımın birçoğunu hissetmemeye başladım, sonra buna farklı sağlık problemleri de eklendi." diye konuştu.

"Orada buzağılarla ineklerle oynarken, onlar benim ellerime, kollarıma dokunurken, yalarken, o sürede geçirdiğim zamanda ağrılarımın, kramplarımın daha da azaldığını fark ettim. Yattığım zaman canım çok yanıyordu, uyuşmalarım çok fazla vardı ama hayvanlarla oynadığım gün, galiba hareketliliğim arttığından dolayı yataktan daha rahat kalktım."

Görüştüğü doktorunun bu durumun, aktivitelerin olumlu etkisi olabileceğini söylediğini ifade eden Bekdemir, bunun sonucu köyde bir buzağı, sonrasında da bir inek aldıklarını söyledi.

Geçirdiği operasyon ve gördüğü fizik tedaviyle ayağa kalkan Bekdemir, hayvancılığa başlamasının hastalıkla ilgili bir durum olduğunu dile getirerek, "Benim hastalık sürecimin, beni yoran, yıpratan sürecini atlatmaya yardımcı olsun diye başladığımız bir yoldu." dedi.

Vücudunun bazı yerlerinde yaralar çıktığını ifade eden Bekdemir, "Onlarla oynarken yaralar kapanmaya başladı. Fiziksel aktivitelerim daha çok artmaya başladı. Ağrılarımı daha hafif atlatabiliyorum, aktivitelerim artıyor çünkü yataktan kalkma sebebim oluyorlar." diye konuştu.

Bekdemir, hayvanlarının her birine ayrı isim koyduğunu belirterek, "İlk göz ağrımdan biridir 'Çilek' isimli buzağı. Baharda gelen hayvanımızın birinin adını 'Yazgülü' koydum, birinin önlerine gelen saçları vardı, kınalı şeklindeydi, adını 'Kınalı' koydum. Biri yere basmaya tedirgindi, adını 'Nazlı' koydum. Her birinin ayrı hikayesi var." dedi.