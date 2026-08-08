Yaz sıcağından kaçanların adresi Savruk Şelalesi oldu

Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi, özellikle yaz aylarında kent merkezindeki sıcak havadan uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Şelalenin çevresindeki doğal alanlar, serin suyu ve yeşil dokusuyla ziyaretçilere sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor. Kent merkezine yakınlığı nedeniyle günübirlik ziyaretçilerin de tercih ettiği bölgede vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçirerek sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.



"DOĞA HARİKASI GÜZEL BİR PİKNİK ALANI"

Vatandaşlardan Mahmut Yardımcıoğlu, "Çok güzel bir yer maşallah kentimizin her yerinden su fışkırıyor. Doğa harikası güzel bir piknik alanı. Herkesi bekleriz güzel dinlenme alanları ve serin ortamı var" dedi.



"SICAK HAVADA SERİN BİR ORTAM"

Şerife Yardımcıoğlu, "Hava sıcaktı biz de buraya kaçış yaptık. Çok güzel bir yer piknik alanları da oluşturulmuş sıcak havada serin bir ortam" diye konuştu.

Gizem Kaplan ise "Bu sıcak havada serinlemek için buralara geldik. Çok güzel bir ortam buz gibi oturuyoruz" ifadelerini kullandı.