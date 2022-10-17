Yediğiniz en hafif kızartma olacak! Tek damla fazla yağ çekmemesi için kullanılan yöntem...

Tüm yağı çekmiş bir kızartma, lezzetini tamamen ortadan kaldırabilir. Bu nedenle yağ çekme ihtimalini ortadan kaldıracak olan püf noktalarını deneyerek çok daha pratik ama lezzetli kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Üstelik sadece sebzelerde değil, köfte, hamur ve hatta balıkta da uygulayabileceğini bu yöntemler sayesinde her daim en lezzetli kızartmaları sofralarınızda yerini alabilir.
İLK ADIMLARI DOĞRU ATIN
Kızartmaya başlamadan önce de doğru adımları atmak oldukça önemli. Yaptığınız seçimler, ısı süresi gibi ayrıntılar tüm dengeleri değiştirecektir.
SEBZELER İÇİN EN İYİ PÜF NOKTALARI
En çok kızartılan sebzelerden biri olan patatesin kızartmadan önce taze olduğuna dikkat etmeniz oldukça önemli bir ayrıntı. Ayrıca yeşillenmemiş olması da hem sağlığınız hem de kızartma için oldukça önemlidir. Örneğin; taze olmayan patatesler daha uzun sürede kızarırken aynı zamanda daha fazla yağa ihtiyaç duyar. Yağın içinde kaldığı süre de yağ çekme kapasitesini artıracaktır. Bu nedenle yağ çekmiş ve lezzetsiz patates kızartmaları yemek zorunda kalabilirsiniz. Bu püf noktasının yanı sıra kızartacağınız patatesleri soğuk ve tuzlu suyun içerisinde bekletmeyi unutmayın. Nişastasını bırakabileceği için daha az yağ çekeceklerdir. Son olarak ise patatesi yağa atmadan önce yağın yeterince kızdırılmış olduğuna dikkat edin. Tüm bu püf noktalarını doğru uygulamanız halinde en lezzetli patates kızartmalarına dakikalar içinde ulaşabilirsiniz. Kabak kızartması için de tam olarak bu yöntem uygulanabilir.
Patlıcan kızartmak ise biraz daha farklı bir yönteme sahip. Daha fazla yağ çekebilme kapasitesi olduğu için dikkat etmek önemli. Öncelikle patlıcanı alacalı soyduktan sonra doğrama işlemine geçmeden önce tuzlu suyun içerisinde dinlendirme işlemini atlamayın. Dilimledikten sonra ise tekrar tuzlu ve soğuk olan bir su içerisinde bekletmeye devam edin. Kızartma aşamasına geldiğinizde ise patlıcanların ıslak veya nemli olmamasına dikkat etmek önemli. Bu aşamada bir kağıt havlu kullanarak yeterince kurutun. Böylece hem yağın sıçramasını engeller hem de kızdırılmış yağın ısı seviyesinin düşerek daha fazla yağ çekmeye neden olmasının önüne geçebilirsiniz. Patlıcanın çok hızlı kızardığını ise atlamamak gerek. Bu nedenle kızgın yağa attıktan birkaç dakika içinde kevgir yardımıyla fazla yağları iyice süzerek alın.
Biber ve domatesleri kızartırken ise paneleme işlemi yapmak, en etkili yollardan biri. Böylece bu sebzelerin hem yapıları bozulmaz hem de fazla yağ çekmemiş olmaları sağlanır. Ayrıca sebze kızartırken daha az yağ çekmesi için en dikkat çekici ipuçlarından biri; yağın içerisine bir tatlı kaşığı sirke eklemektir.
HİÇ YAĞ ÇEKMEYEN KIZARMIŞ HAMURLAR
Hamur kızartırken en önemli noktalardan biri; sıcaklık düzeyidir. Oda sıcaklığındaki hamurları kızartmak daha az yağ çekmesini sağlar. Eğer buzdolabından çıkmış, fazla soğuk hamurları kullanırsanız, yağın ısı dengesine kaybetmesine neden olarak daha uzun sürede pişmesine neden olabilir, bu nedenle de hamurun daha fazla yağ çekmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
DAHA ÇITIR TAVUKLAR, DAHA LEZZETLİ ETLER
Tavuk kızartırken de dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, direkt atmak yerine iyice marine edilip ve paneleyip kızartmaktır. Bu şekilde çıtır çıtır ve ve az yağlı bir tavuk pişirebilirsiniz.
Köfteleri kızartırken ise basit bir püf noktasını atlamak, tüm lezzetini bozabiliyor. Dinlendirmeden direkt kızgın yağa atılan köfteler, kuruyarak lezzetsiz bir hal alabiliyor. Köfte harcı hazırlandıktan sonra dinlendirme işlemini atlamamanız bu nedenle oldukça önemli. Yeterince özdeşleşmiş olan köfte harcı, yağda çok daha kısa sürede kalarak daha lezzetli ve yağ çekmemiş bir kızarmış köfteye dönüşebilir.