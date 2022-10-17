Yediğiniz en hafif kızartma olacak! Tek damla fazla yağ çekmemesi için kullanılan yöntem...

Tüm yağı çekmiş bir kızartma, lezzetini tamamen ortadan kaldırabilir. Bu nedenle yağ çekme ihtimalini ortadan kaldıracak olan püf noktalarını deneyerek çok daha pratik ama lezzetli kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Üstelik sadece sebzelerde değil, köfte, hamur ve hatta balıkta da uygulayabileceğini bu yöntemler sayesinde her daim en lezzetli kızartmaları sofralarınızda yerini alabilir.

Yağı ocağa aldıktan sonra ise bekleme süresine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yeterince kızdırmadan malzemeleri atarsanız yeterli ısıya ulaşana kadar malzemelerin daha fazla yağ çekmesine neden olabilirsiniz. Bu da istenmeyen bir kızartma tadına neden olabilir.

Seçtiğiniz mutfak gereçleri de bu noktada oldukça büyük bir önem taşıyor. Isıya dayanıklı, yanmayan araç gereçler kullanarak kızartmayı daha rahat yapabilirsiniz. Ayrıca derin tencereler, sos tavaları gibi daha derin kaplarda pişirmek, kalın tabanlı olan malzemeler kullanmak daha rahat bir kullanım sağlar.

İlk olarak ısıya dayanıklı yağ seçin. Bir yağın ısıya dayanma süresi ne kadar üst düzeydeyse yaptığınız yemeğin lezzeti de bir o kadar fazla olacaktır. Isıya dayanma seviyesi düşük olan yağlar, yanacağı için lezzetli olmak yerine yanık bir tada sahip kızartmalarla karşılaşabilirsiniz. Bunun için zeytinyağı, fındık yağı gibi ısıya dayanma süresi daha fazla yağlar tercih edebilirsiniz.

SEBZELER İÇİN EN İYİ PÜF NOKTALARI

En çok kızartılan sebzelerden biri olan patatesin kızartmadan önce taze olduğuna dikkat etmeniz oldukça önemli bir ayrıntı. Ayrıca yeşillenmemiş olması da hem sağlığınız hem de kızartma için oldukça önemlidir. Örneğin; taze olmayan patatesler daha uzun sürede kızarırken aynı zamanda daha fazla yağa ihtiyaç duyar. Yağın içinde kaldığı süre de yağ çekme kapasitesini artıracaktır. Bu nedenle yağ çekmiş ve lezzetsiz patates kızartmaları yemek zorunda kalabilirsiniz. Bu püf noktasının yanı sıra kızartacağınız patatesleri soğuk ve tuzlu suyun içerisinde bekletmeyi unutmayın. Nişastasını bırakabileceği için daha az yağ çekeceklerdir. Son olarak ise patatesi yağa atmadan önce yağın yeterince kızdırılmış olduğuna dikkat edin. Tüm bu püf noktalarını doğru uygulamanız halinde en lezzetli patates kızartmalarına dakikalar içinde ulaşabilirsiniz. Kabak kızartması için de tam olarak bu yöntem uygulanabilir.

Patlıcan kızartmak ise biraz daha farklı bir yönteme sahip. Daha fazla yağ çekebilme kapasitesi olduğu için dikkat etmek önemli. Öncelikle patlıcanı alacalı soyduktan sonra doğrama işlemine geçmeden önce tuzlu suyun içerisinde dinlendirme işlemini atlamayın. Dilimledikten sonra ise tekrar tuzlu ve soğuk olan bir su içerisinde bekletmeye devam edin. Kızartma aşamasına geldiğinizde ise patlıcanların ıslak veya nemli olmamasına dikkat etmek önemli. Bu aşamada bir kağıt havlu kullanarak yeterince kurutun. Böylece hem yağın sıçramasını engeller hem de kızdırılmış yağın ısı seviyesinin düşerek daha fazla yağ çekmeye neden olmasının önüne geçebilirsiniz. Patlıcanın çok hızlı kızardığını ise atlamamak gerek. Bu nedenle kızgın yağa attıktan birkaç dakika içinde kevgir yardımıyla fazla yağları iyice süzerek alın.

Biber ve domatesleri kızartırken ise paneleme işlemi yapmak, en etkili yollardan biri. Böylece bu sebzelerin hem yapıları bozulmaz hem de fazla yağ çekmemiş olmaları sağlanır. Ayrıca sebze kızartırken daha az yağ çekmesi için en dikkat çekici ipuçlarından biri; yağın içerisine bir tatlı kaşığı sirke eklemektir.