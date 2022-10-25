Yeniden bembeyaz! Tüm kumaşlardan sarı lekeyi çıkarmanın en etkili yolu

Yiyecekler, güneş kremleri, deodorant, çay veya ter lekesi… Tüm bunlar sarı lekelerin ana sebebi olabilir. Fakat bu lekelerin doğru şekilde temizlenmemesi, kalıcı sarı lekelerle mücadele etmek zorunda bırakabilir. Bunun için kullanmanız gereken sadece iki ürün, evinizin mutfak raflarında duruyor.
İlk olarak kabartma tozu, hemen her noktada olduğu gibi kumaşlardaki sarı lekeleri de ortadan kaldırabilme gücüne sahip. Beyaz sirke ile birlikte kullanılması durumunda ise en iyi etkiyi göstererek aradığınız onlara çözümü bir anda ortadan kaldırmanızı sağlıyor.
"LEKELİ BÖLGEYE BİRAZ SÜRÜN"
Sarı lekeleri çıkarmak için öncelikle kabartma tozunu lekeli bölgeye az miktarda sürün. Ardından eski bir diş fırçasını beyaz sirkeye batırın. Kabartma tozunu lekeye sürün. Ardından tüm kalıntıları temiz bir bezle silin.
Soda bikarbonatı olarak da bilinen kabartma tozu, normalde fırıncılıkta kullanılan bir alkali tozdur. Beyaz sirke gibi bir asitle birleştirildiğinde, kabartma tozu, kir, yağ gibi birçok maddelerdeki organik bileşikleri çözer.
Çözeltinin aşındırıcı bir yapısı olması daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Bu da kabartma tozu ve beyaz sirkenin daha etkili bir sonuç vermesini mümkün kılar.
"ETKİLİ OLMASINI SAĞLAYAN ŞEY; KARBONDİOKSİT GAZI"
Kabartma tozu, beyaz sirke ile karıştırıldığında, karbondioksit gazı açığa çıkararak parçalanır. Bu durum da temizlemek istediğiniz yüzeydeki tamamen kaldırmayı sağlar. Kumaşlarda olduğu gibi, çamaşır makinesinde de kabartma tozu ve beyaz sirke kullanabilirsiniz.
Çamaşırları temiz tutmak isteyenler, giysilerin temizliğini artırmak için deterjanla birlikte yarım bardak kabartma tozu kullanılabilir. Daha sonra bakterileri öldürmeye yardımcı olmak için durulama döngüsü sırasında bir fincan beyaz sirke dökülebilir.
"TIKANIKLARI DA AÇABİLİRSİNİZ"
İki bileşen de tıkanıklıkları açmak için kullanılabilir. Bunu yapmak için, boruları ısıtmak için sıcak suyun bir dakika boyunca akmasına izin verin. Ardından, gidere yarım bardak kabartma tozu bırakın. Daha sonra içine bir bardak beyaz sirke koyun ve gideri bir tıkaçla kapatın. Çözeltinin 10 dakika boyunca işlemesini sağlayın. Bir fısıltı veya tıslama sesi duyabilirsiniz. 10 dakika sonra solüsyonu daha sıcak suyla durulayın.
Temizlemek için kabartma tozu kullanılmaması gereken bazı maddeler vardır. Alüminyum tencere, antika gümüş, altın kaplama parçalar ve mermer yüzeyler kabartma tozu ile temizlenmemesi gereken eşyalardan sadece birkaçıdır.