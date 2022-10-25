Yeniden bembeyaz! Tüm kumaşlardan sarı lekeyi çıkarmanın en etkili yolu

Yiyecekler, güneş kremleri, deodorant, çay veya ter lekesi… Tüm bunlar sarı lekelerin ana sebebi olabilir. Fakat bu lekelerin doğru şekilde temizlenmemesi, kalıcı sarı lekelerle mücadele etmek zorunda bırakabilir. Bunun için kullanmanız gereken sadece iki ürün, evinizin mutfak raflarında duruyor.

İlk olarak kabartma tozu, hemen her noktada olduğu gibi kumaşlardaki sarı lekeleri de ortadan kaldırabilme gücüne sahip. Beyaz sirke ile birlikte kullanılması durumunda ise en iyi etkiyi göstererek aradığınız onlara çözümü bir anda ortadan kaldırmanızı sağlıyor.