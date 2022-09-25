Yepyeni olacak! "Asla çıkmıyor" dediğiniz o lekenin üzerine biraz tuz dökün ve...

Pas lekelerinden çay ve kahve lekelerine kadar çıkması en zorlu kirler için tuz kullanılabilmesi, aslında uzun zamandır aradığınız çözüm yöntemini sunabilir. Öncelikle bunun için neler yapılması gerektiğine dair birkaç ipucunu izlemek, işlerinizi kolaylaştıracaktır. İşte tuzla çıkarabileceğiniz o lekeler…

Tuz ve limon karışımı, kireç kalıntıları ile mücadelede en etkili araçlardan biri. Mutfak lavabosu, duş başlığı gibi alanlarda yaşadığınız kireç birikimi sorununu ortadan kaldırmak için uygulamak istediğiniz alanlara limonu sıkın ve tuzu serpin. Bu yöntemi bakır yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Üstelik renk bozulmasını da engelleyerek tüm yüzeyleri ilk günkü parlaklığına kavuşturabilir.

Sirke kullanıyorsanız bir kaşık tuzu sirke ile karıştırın. Karışımı pas lekesinin üzerine yayın. Bir süre eski bir diş fırçası ile fırçaladıktan sonra bir saat kadar bekletin. Ardından durulayın.

Pas lekelerinden kurtulmak için limon suyu veya sirke ile tuzu karıştırın. Öncelikle lekenin tamamen kuru olduğundan emin olun. Lekenin üzerine limonu sıkın ardından üzerini tamamen tuzla kaplayın. Yarım saat bekletin ve ardından bir süngerle temizleyin. Durulayın.

TER LEKELERİ

En sık görülen lekelerden biri olan ter, kıyafetlerden kolayca çıkmaması nedeniyle oldukça zorlu bir soruna neden olabilir. Neyse ki, tuz ve ılık suyu karıştırma yöntemi bu konudaki en etkili çözümlerden biri. Dört yemek kaşığı tuzu bir litre ılık suyla karıştırın ve giysiyi içine batırın. Güneşte bir süre bekletin. Artık tamamen lekesiz kıyafetlere sahip olabilirsiniz. Fakat bu konuda dikkat edilmesi nokta; bu yöntemi saten gibi hassas kumaşlarda uygulamamaktır.

KESME TAHTASI

Kesme tahtaları, kullanım süreleri boyunca yıkansalar da lekelenerek kirli bir görünüme neden olabilirler. Üstelik ahşap kesme tahtalarının bulaşık makinesine de konulamaması tamamen temizlenmeyi zorlaştırabilir. Fakat tuz ve limon karışımı, en iyi sonuçları elde etmenizi kolaylaştırıyor. Biraz tuz döktüğünüz kesme tahtasını, limonla ovalayın. Böylece en zorlu lekeleri bile çıkarabilirsiniz.

TIKANMIŞ GİDERLER

Tıkanmış giderler nedeniyle yaşanan sorunlara onlarca kimyasal ürüne rağmen çözemediyseniz, bir yöntemi daha denemekten zarar gelmez. Sadece biraz tuz döktüğünüz giderlere iki dakika boyunca ılık su ve sirkeyle iyice durulayın. Neredeyse tamamen yeni gibi olan giderleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

KAHVE VE ÇAY LEKESİ

Kahve ve çay lekeleri kupalardan tamamen temizlenmesi için tuz en etkili yöntemlerden biridi. Nemli bir beze biraz tuz koyduktan sonra lekeleri ovalayın. Ardından en iyi sonucu sağlaması için durulayın. Böylece istenmeyen çay ve kahve lekelerini ortadan kaldırabilirsiniz.