Yer etmiş lekelerden bu yöntemle kurtulun! Bir fıs sıktığınızda...

Ev işleri hem yorucu hem de zaman alan bir eylemdir. Özellikle ev hanımları evdeki zamanının çoğunu temizlik yaparak, ev düzenleyerek geçirir. Bir de küçük çocuğunuz varsa ev daha çabuk kirlenir. Peki ev işlerini kolaylaştıran yöntemlerin neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Gelin birlikte bir bakalım.
KENDİ GARDROBUNUZU YAPIN
Bu kulağa tuhaf gelebilir ama aslında yiyecek kutuları ile harika bir gardroba sahip olabilirsiniz. Bu ipucu özellikle fazladan paranız yoksa yararlıdır. Bir çubuk alın ve bu çubuğui kutuların arasına asın. İşte böylece günlük giydiğiniz kıyafetleri ya da ertesi gün giymek için planladığınız kıyafetleri açık gardrobunuza asabilirsiniz.
BUZDOLABINDA DERGİLİK KULLANIN
Farklı yiyecek kutularını düzensiz bir şekilde depolamak yerine metal bir dergi rafı kullanarak bu düzensizliğin önüne geçebilirsiniz. Böylece teneke kutular sistematik olarak düzenlenebilir ve buzdolabında çok yer kazanabilirsiniz.
LEKELERİ ÇIKARTMAK İÇİN SAÇ SPREYİ KULLANIN
Halıya dökülen lekelerden kurtulmak için çokca çaba sarf edebiliriz. Özellikle üzerine çok zor bir leke döküldüyse bu lekeyi çıkarmak için birçok deterjan, sabun gibi ürünler kullanarak lekeyi çıkartmak için uğraşırız. Eğer küçük bir çocuğunuz varsa ve sürekli halıya bir şeyler döküyor ya da kalemle çiziyorsa saç spreyi kullanarak bu lekelerin önüne geçebilirsiniz. Lekeli yere saç spreyini püskürtün ve sonra gidene kadar bir fırça ile ovalayın.
FAYANS ARALARINI BEYAZLATMAK İÇİN MUM KULLANIN
Banyo ve mutfak fayansları çok çabuk kirlenen yerler arasındadır. Özellikle mutfakta fazlasıyla yemek piştiği için fayans araları daha çabuk sararır. Birçok ürünle bu lekeleri çıkarmaya çalışsanız da aslında çok basit bir formülü var. Herkesin evinde mutlaka mum bulunuyordur. Banyonuzdaki veya mutfağınızdaki fayanslar arasındaki derzleri bir mumla ovun, böylece su geçirmez hale gelsinler. İşte bundan sonra o kadar çok kirlenmeyecekler.
HALININ ÜZERİNDE YER ETMİŞ İZLERDEN BU YÖNTEMLE KURTULUN
Halı üzerinden bir şey taşıdıysanız, muhtemelen orada bırakılan izlerin çıkarılmasının çok zor olduğunu biliyorsunuzdur. Bunun için bu işaretlerin üzerine biraz buz koyun ve eriyene kadar bekleyin. Ardından halıyı fırçalayın. İşte bu yöntemle halınız eskisinden daha yeni olacak.