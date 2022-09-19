Yer etmiş lekelerden bu yöntemle kurtulun! Bir fıs sıktığınızda...

LEKELERİ ÇIKARTMAK İÇİN SAÇ SPREYİ KULLANIN

Halıya dökülen lekelerden kurtulmak için çokca çaba sarf edebiliriz. Özellikle üzerine çok zor bir leke döküldüyse bu lekeyi çıkarmak için birçok deterjan, sabun gibi ürünler kullanarak lekeyi çıkartmak için uğraşırız. Eğer küçük bir çocuğunuz varsa ve sürekli halıya bir şeyler döküyor ya da kalemle çiziyorsa saç spreyi kullanarak bu lekelerin önüne geçebilirsiniz. Lekeli yere saç spreyini püskürtün ve sonra gidene kadar bir fırça ile ovalayın.

FAYANS ARALARINI BEYAZLATMAK İÇİN MUM KULLANIN Banyo ve mutfak fayansları çok çabuk kirlenen yerler arasındadır. Özellikle mutfakta fazlasıyla yemek piştiği için fayans araları daha çabuk sararır. Birçok ürünle bu lekeleri çıkarmaya çalışsanız da aslında çok basit bir formülü var. Herkesin evinde mutlaka mum bulunuyordur. Banyonuzdaki veya mutfağınızdaki fayanslar arasındaki derzleri bir mumla ovun, böylece su geçirmez hale gelsinler. İşte bundan sonra o kadar çok kirlenmeyecekler.