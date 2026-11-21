



"TEMİZLİK, TİTİZLİK YÖNÜNDEN VE İNSANLARIN KONUŞMALARINA DAHA DİKKAT EDİYORLAR"

Müşterilerden Rafet Topal ise "Böyle bir işte, özellikle köy kahvehanesinde kadın eli değmesi elbette ki çok şeyi değiştirdi. Temizlik, titizlik yönünden ve insanların konuşmalarına daha dikkat ediyorlar. Bizim için güzel bir şey oldu. Kadınlar isterse her alanda başarılı olabilirler. En iyi örneğini de zaten köyümüzde görüyoruz" dedi.