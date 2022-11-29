Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Uzmanı pirinçle ilgili öyle bir sır verdi ki bildiğiniz tüm pilavları unutacaksınız

Pirinç Uzmanı Şef Peter Sidwell, her seferinde en iyi pilav ve pirinçle yapılan tarifleri yapabilmeniz için oldukça iyi ipuçları paylaştı. Bu sayede her sofrada birbirinden farklı lezzetlere erişebilirsiniz.
Basmati, yasemin veya esmer pirincin nasıl pişirilebileceğine dair önemli bilgiler elde ederek en lezzetli tarifi yapabilirsiniz. İşte o ipuçları…
BASMATİ PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?
Peter, "Basmati, Hint mutfağında sıklıkla kullanılan aromatik, uzun taneli bir pirinçtir" diyor. Hafif ve hoş kokulu olması, onu soslu yemeklerin bu inanılmaz lezzetleri içinize çekmesi için mükemmel bir eşlikçi yapıyor.
1. Doğru oranı kullanın: Basmati için doğru pirinç su oranı 1:1½'dir. Yani iki kişiye yetecek kadar yemek yapıyorsanız, bir su bardağı (225 gr) pirince 1½ su bardağı (375 ml) su kullanın.
2. Absorpsiyon yöntemini kullanın: Bu yöntem, bir tencereye su ve pirinci eklemeyi ve pirinç tüm sıvıyı emene kadar kısık ateşte kaynatmak anlamına geliyor.
3. Tencere kapağı kullanın: Sıkıca oturan bir kapak, tüm ısıyı ve buharı tencerenin içinde tutarak tahılları eşit ve etkili bir şekilde pişirmeye yardımcı olur.
4. 12-15 dakika pişirin: Daha küçük porsiyonlar 12 dakikada hazır olsa da, misafirler için yemek yapıyorsanız 15 dakika kadar sürebilir.
5. Kapağı kaldırmayın: Kontrol etmek için kapağı kaldırmaya çalışmayın, en iyi sonuç için buharın içeride kalması gerekir.
6. 10 dakika dinlendirin: Tencereyi ocaktan alın ve 10 dakika kapağı kapalı olarak dinlenmeye bırakın.
ESMER PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?
Esmer pirinç, tam bir tahıl seçeneklerinden biridir. Bütündür, çünkü tahılın hem kepek hem de tohum kısımlarını içerir ve bu ekstra parçalar onu beyaz pirinçten daha sert ve daha çiğnenebilir hale getirir.
Doğru oranı kullanın: Pişirdiğiniz her bir bardak (225g) kahverengi pirinç için sekiz bardak (2 litre) su kullanın. Esmer pirincin yumuşaması için diğer pirinç türlerinden biraz daha fazla suya ihtiyacı vardır.
Kaynatma yöntemini deneyin: Esmer pirinç, emme yöntemi kullanılarak pişirilebilir, ancak bazıları en iyi kaynatma yöntemini bulur. Bu, taneleri pişene kadar bir tencere suda kaynatmayı ve ardından boşaltmayı içerir. Haşlanmış makarna gibi düşünün.
Tencereyi açık bırakın: Kaynatma yöntemini kullanıyorsanız, tencerenin kapağını kullanmayın ve kaynarken kapağını açık bırakın.
30 dakika kaynatın: Tencerenin kaynamaması için sıcaklığı sabit tutun ve azalıyor gibi görünüyorsa daha fazla su ekleyin.
Tahılları bir elek ile süzün: Tahıllar piştikten sonra, ince gözenekli bir süzgeç veya elek kullanarak tencereyi boşaltın.
10 dakika dinlendirin: Süzdükten sonra taneleri şimdi boş olan tencereye ekleyin, bir kapakla kapatın ve servis yapmadan önce dinlendirin.
YASEMİN PİRİNCİ NASIL PİŞİRİLİR?
Birçok Doğu Asya yemeği için favori besinlerden olan yasemin pirinci, uzun taneli beyaz bir pirinçtir. Genellikle normal beyaz pirinçle karıştırılı. Fakat yasemin pirincini, kendine özgü aromasından ayırt edebilirsiniz.
1. Doğru oranı kullanın: 1:1¼ pirinç/su oranını kullanın: İki porsiyon için bir bardak (225g) pirince 1¼ bardak (312ml) su.
2. Absorpsiyon yöntemini kullanın: Yasemin pirincini, kısık ateşte pişirin, böylece taneler suyu emebilir.
3. Tencere kapağı kullanın: Tüm ısıyı ve buharı tencerenin içinde tutmak için.
4. 12 dakika kaynatın: Yasemin pirinci doğal olarak diğer pirinç türlerinden daha yumuşaktır, bu nedenle diğer pirinç türleri kadar uzun süre pişirmeniz gerekmez.
5. Kapağı kaldırmayın: Pirinci pişirmeye yardımcı olması için tüm ısıyı ve buharı tencerenin içinde tutun.
6. 10 dakika dinlendirin: Kapak açık olarak dinlendirin ve 10 dakika ısıtın.