Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Uzmanı pirinçle ilgili öyle bir sır verdi ki bildiğiniz tüm pilavları unutacaksınız

Pirinç Uzmanı Şef Peter Sidwell, her seferinde en iyi pilav ve pirinçle yapılan tarifleri yapabilmeniz için oldukça iyi ipuçları paylaştı. Bu sayede her sofrada birbirinden farklı lezzetlere erişebilirsiniz.

Basmati, yasemin veya esmer pirincin nasıl pişirilebileceğine dair önemli bilgiler elde ederek en lezzetli tarifi yapabilirsiniz. İşte o ipuçları…

BASMATİ PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?

Peter, "Basmati, Hint mutfağında sıklıkla kullanılan aromatik, uzun taneli bir pirinçtir" diyor. Hafif ve hoş kokulu olması, onu soslu yemeklerin bu inanılmaz lezzetleri içinize çekmesi için mükemmel bir eşlikçi yapıyor.

1. Doğru oranı kullanın: Basmati için doğru pirinç su oranı 1:1½'dir. Yani iki kişiye yetecek kadar yemek yapıyorsanız, bir su bardağı (225 gr) pirince 1½ su bardağı (375 ml) su kullanın.

2. Absorpsiyon yöntemini kullanın: Bu yöntem, bir tencereye su ve pirinci eklemeyi ve pirinç tüm sıvıyı emene kadar kısık ateşte kaynatmak anlamına geliyor.

3. Tencere kapağı kullanın: Sıkıca oturan bir kapak, tüm ısıyı ve buharı tencerenin içinde tutarak tahılları eşit ve etkili bir şekilde pişirmeye yardımcı olur.

4. 12-15 dakika pişirin: Daha küçük porsiyonlar 12 dakikada hazır olsa da, misafirler için yemek yapıyorsanız 15 dakika kadar sürebilir.

5. Kapağı kaldırmayın: Kontrol etmek için kapağı kaldırmaya çalışmayın, en iyi sonuç için buharın içeride kalması gerekir.

6. 10 dakika dinlendirin: Tencereyi ocaktan alın ve 10 dakika kapağı kapalı olarak dinlenmeye bırakın.