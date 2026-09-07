Yılların birikmiş kirini bile söküp atıyor! Deterjan gözüne 1 bardak eklemek çorapları bembeyaz yapıyor

Yumuşatıcı Yerine Beyaz Sirke: Yumuşatıcı gözüne bir miktar beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Sirke, kumaş liflerini gevşeterek çorapların yumuşacık olmasını sağlar.

Güneşte Kurutun: Yıkama bittikten sonra çorapları doğrudan güneş ışığı alan bir yere asın. Güneşin ultraviyole (UV) ışınları doğal bir ağartıcı görevi görerek çorapları daha da beyazlatır ve dezenfekte eder.