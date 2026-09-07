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Yılların birikmiş kirini bile söküp atıyor! Deterjan gözüne 1 bardak eklemek çorapları bembeyaz yapıyor

Zamanla parlaklığını kaybeden, kir ve vücut yağları nedeniyle grileşen beyaz çorapları eski haline getirmek aslında oldukça kolay. Çamaşır suyu veya sert kimyasallar kullanmadan, sadece evdeki tek bir doğal malzemeyle çoraplarınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:31
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Yılların birikmiş kirini bile söküp atıyor! Deterjan gözüne 1 bardak eklemek çorapları bembeyaz yapıyor

Temizlik uzmanlarına göre grileşen beyaz çorapları eski parlaklığına kavuşturmanın en etkili yolu: Karbonat.

KARBONAT BEYAZ ÇORAPLARI NASIL TEMİZLER?

Asidik Lekeleri Nötralize Eder: Karbonat alkali yapısı sayesinde ter, vücut yağları ve kirden kaynaklanan asidik birikimleri çözer ve lekelerin kolayca çıkmasını sağlar.

Doğal Aşındırıcı Etki Yapar: Hafif pürüzlü dokusu sayesinde yıkama sırasında kumaş liflerine zarar vermeden lekeleri fiziksel olarak ovup temizler.

Deterjanın Gücünü Artırır: Çamaşır makinesindeki suyu yumuşatarak kullandığınız deterjanın performansını katlar.

ADIM ADIM DOĞAL BEYAZLATMA YÖNTEMİ

Ön Islatma Yapın: Temiz bir kovaya veya lavaboya ılık su doldurun ve içerisine bol miktarda karbonat ekleyin. Gri çoraplarınızı bu suda 3 ila 4 saat bekletin.

Makinede Yıkayın: Suda beklettiğiniz çorapları sıkıp çamaşır makinesine atın. Deterjan gözüne normal deterjanınızla birlikte 1 su bardağı karbonat ilave edin.

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Yumuşatıcı Yerine Beyaz Sirke: Yumuşatıcı gözüne bir miktar beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Sirke, kumaş liflerini gevşeterek çorapların yumuşacık olmasını sağlar.

Güneşte Kurutun: Yıkama bittikten sonra çorapları doğrudan güneş ışığı alan bir yere asın. Güneşin ultraviyole (UV) ışınları doğal bir ağartıcı görevi görerek çorapları daha da beyazlatır ve dezenfekte eder.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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