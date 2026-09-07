Yılların birikmiş kirini bile söküp atıyor! Deterjan gözüne 1 bardak eklemek çorapları bembeyaz yapıyor

Temizlik uzmanlarına göre grileşen beyaz çorapları eski parlaklığına kavuşturmanın en etkili yolu: Karbonat.
KARBONAT BEYAZ ÇORAPLARI NASIL TEMİZLER?
Asidik Lekeleri Nötralize Eder: Karbonat alkali yapısı sayesinde ter, vücut yağları ve kirden kaynaklanan asidik birikimleri çözer ve lekelerin kolayca çıkmasını sağlar.
Doğal Aşındırıcı Etki Yapar: Hafif pürüzlü dokusu sayesinde yıkama sırasında kumaş liflerine zarar vermeden lekeleri fiziksel olarak ovup temizler.
Deterjanın Gücünü Artırır: Çamaşır makinesindeki suyu yumuşatarak kullandığınız deterjanın performansını katlar.
ADIM ADIM DOĞAL BEYAZLATMA YÖNTEMİ
Ön Islatma Yapın: Temiz bir kovaya veya lavaboya ılık su doldurun ve içerisine bol miktarda karbonat ekleyin. Gri çoraplarınızı bu suda 3 ila 4 saat bekletin.
Makinede Yıkayın: Suda beklettiğiniz çorapları sıkıp çamaşır makinesine atın. Deterjan gözüne normal deterjanınızla birlikte 1 su bardağı karbonat ilave edin.
Yumuşatıcı Yerine Beyaz Sirke: Yumuşatıcı gözüne bir miktar beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Sirke, kumaş liflerini gevşeterek çorapların yumuşacık olmasını sağlar.
Güneşte Kurutun: Yıkama bittikten sonra çorapları doğrudan güneş ışığı alan bir yere asın. Güneşin ultraviyole (UV) ışınları doğal bir ağartıcı görevi görerek çorapları daha da beyazlatır ve dezenfekte eder.