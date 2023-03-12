Yiyecekleri buzdolabına yerleştirmenin püf noktası! İlk günkü tazeliğini korumalarını sağlıyor…

Ve buzdolabından en iyi şekilde yararlanmak için belirli öğeleri nerelerde saklayacağınızı merak ediyorsanız, Kate bu konuyu da ele alıyor. "Önceden pişirilmiş etler, şarküteri ürünleri ve akşamdan kalan yemeğin fazlası daha sıcak olan üst rafta durmalıdır", diye tavsiyede bulunuyor.

"Süt de dahil olmak üzere süt ürünleri ise orta raflarda durmalıdır. Kapı bölmesi çok sıcak olacağından sütün daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ve et ürünlerinin altta durması gerekir." "Reçelleri, yumuşak peynirleri ve meyve sularını buzdolabının kapı bölgesinde saklayabilirsiniz. Meyve ve sebzeleri ise kokulardan korumak için alt çekmecelere yerleştirin."