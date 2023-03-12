Yiyecekleri buzdolabına yerleştirmenin püf noktası! İlk günkü tazeliğini korumalarını sağlıyor…

Yiyeceklerin saklanması konusunda bir uzman olan Kate Hall, yiyeceklerinizin tazeliğini korumak için neler yapmanız gerektiğini anlattı.
Buzdolabınızın yiyeceklerinizi taze tutmasını istiyorsanız, o zaman sıcaklık çok önemlidir. Kate, cihazın bir ila altı derece arasında tutulması gerektiğini söylüyor. Daha soğukta donarlar ve bu daha sıcaksa yiyecekler bozulma riski taşır.
Buzdolabı duvarlarında ve arkada bulunan tozlu filtreleri temizlerseniz, buzdolabınız %25'e kadar daha verimli olabilir. Tuhaf gelebilir, ancak uzun vadede büyük fark yaratır. Kate, ayrıca her üç ayda bir buzdolabınızı sıcak, sabunlu su kullanarak derinlemesine temizlemenizi önerir.
Ve buzdolabından en iyi şekilde yararlanmak için belirli öğeleri nerelerde saklayacağınızı merak ediyorsanız, Kate bu konuyu da ele alıyor.
"Önceden pişirilmiş etler, şarküteri ürünleri ve akşamdan kalan yemeğin fazlası daha sıcak olan üst rafta durmalıdır", diye tavsiyede bulunuyor.
"Süt de dahil olmak üzere süt ürünleri ise orta raflarda durmalıdır. Kapı bölmesi çok sıcak olacağından sütün daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ve et ürünlerinin altta durması gerekir."
"Reçelleri, yumuşak peynirleri ve meyve sularını buzdolabının kapı bölgesinde saklayabilirsiniz. Meyve ve sebzeleri ise kokulardan korumak için alt çekmecelere yerleştirin."
Ayrıca, havanın makinenin içinden kolayca akabilmesi için buzdolabınızın asla %75'in üzerinde dolu olmaması gerekir ve buzdolabınızdaki ürünler için, son kullanma tarihlerini bir bakışta anlamanız için etiketler yapabilirsiniz.
Eşyalarınızın fazla ambalajı varsa,yer açmak için ondan kurtulmak daha mantıklı olabilir, ancak koruma amaçlıysa, ambalajın içinde bırakmak en iyisidir.
Kate ayrıca, sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını tavsiye etti çünkü bu, buzdolabınızın içerisinde istenmeyen kokulara ve mikroplara neden olabilecek bakterileri yayılmasına neden olabilir.