"Yok artık" dedirten evlilik anları! Nikah memurları anlattı

Bağlı oldukları belediye başkanlığı tarafından kendilerine verilen yetkiyle resmi nikah işlemlerini yürüten nikah memurları, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin oluşumuna katkı sağlıyor. Topluluk önünde gerçekleştirilen ve "yuva yapan" meslek olarak da anılan evlendirme memurluğu, evlenen her çiftin temas kurduğu meslekler arasında yer alıyor.

Meslekleri gereği her kesimden insanla bir araya gelen nikah memurlarının tanık oldukları ilginç anılar kimi zaman tebessüm ettirirken, bazen de hüzünlendiriyor. Gelin ya da damattan her zaman "evet" yanıtını alamayan, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelen nikah memurları, bazen de çiftlerin ya da misafirlerin türlü şakalarına maruz kalıyor.

Göreni ya da duyanı şaşkına çeviren olaylar karşısında mesleklerini profesyonellik içinde sürdüren nikah memurlarının "o anları" kimi zaman haberlere veya sosyal medya paylaşımlarına da konu oluyor.