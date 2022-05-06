Yumurta kabuklarını böyle kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bıçaklarını anında keskinleştiriyor

BLENDER BIÇAKLARINI KESKİNLEŞTİRME İŞLEMİ Dolapta sakladığınız yumurta kabuklarını çıkarıp blenderin içerisine atın. Ardından yumurtaların üzerini geçecek kadar su ekleyin ve blenderi çalıştırın. Bu noktada blender en yüksek seviyede çalıştırılmalıdır ve iyice toz haline gelene kadar beklemeniz gerekiyor. Ardından kabukları blenderin içerisinden alarak bir defa bulaşık deterjanıyla yıkamanız yetiyor. Blenderinizin bıçakları ilk günkü keskinliğine geri dönmüş olacak.

YUMURTA KABUKLARINI KULLANABİLECEĞİNİZ YERLER Yumurta kabuklarını blenderden geçirip bıçaklarını biledikten sonra, çöpe atmak yerine pek çok farklı yerde kullanabilirsiniz. Yumurta kabuklarının kullanılması için toz halinde olmaları önerildiğinden aslında bu işlemle iki farklı yarar sağlayabilirsiniz. Kahvenize ekleyin Yumurtanın kabuğunu toz halinde kahvenize ekleyip karıştırırsanız kahvenizin acılığını alacaktır. Kalsiyum deposu Yiyeceklerinizin içerisine karıştırarak ya da direkt olarak tüketebileceğiniz yumurta kabukları kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda smoothie ve meyve sularının içerisine katarak kalsiyum takviyesi olarak tüketilebilir.