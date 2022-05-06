Yumurta kabuklarını böyle kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bıçaklarını anında keskinleştiriyor

Blenderın sık kullanılmasının sonucunda bıçakları çok kısa bir sürede körelebilir. Her seferinde körelen bıçakları değiştirmek ise hem zaman kaybıdır hem de uğraş gerektirir. Onun yerine kullandığınız yumurtaların kabuklarıyla bıçaklarını ilk günkü haline çevirebilirsiniz.
YUMURTA KABUKLARINI SAKLAMAYI UNUTMAYIN
Öncelikle yapmanız gereken kullandığınız yumurtaların kabuklarını bir kenara ayırmak. Her kullandığınız yumurtanın kabuğunu çöpe atmak yerine bir kabın içerisine alın ve üzerini hava almaması için kapatın. Bu kabukları buzdolabında hatta buzlukta en az 10 adet birikene kadar saklayın. Sıcak ortamda kalmaları kabukların zamanla bozulup kokmaya başlamasına neden olacağından dikkatli olunmalı.
YUMURTALARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA BÜTÜN SAKLANMALI
Yumurtaları kullanırken kabuklarını mümkün olduğunca az parçalamaya dikkat etmek önemli. Küçük parçalar blenderin bıçaklarını parçalamakta yetersiz kalabilir. Bu nedenle sadece ortadan ikiye kırdığınız yumurta kabukları en büyük etkiyi yaracaktır.
BLENDER BIÇAKLARINI KESKİNLEŞTİRME İŞLEMİ
Dolapta sakladığınız yumurta kabuklarını çıkarıp blenderin içerisine atın. Ardından yumurtaların üzerini geçecek kadar su ekleyin ve blenderi çalıştırın. Bu noktada blender en yüksek seviyede çalıştırılmalıdır ve iyice toz haline gelene kadar beklemeniz gerekiyor. Ardından kabukları blenderin içerisinden alarak bir defa bulaşık deterjanıyla yıkamanız yetiyor. Blenderinizin bıçakları ilk günkü keskinliğine geri dönmüş olacak.
YUMURTA KABUKLARINI KULLANABİLECEĞİNİZ YERLER
Yumurta kabuklarını blenderden geçirip bıçaklarını biledikten sonra, çöpe atmak yerine pek çok farklı yerde kullanabilirsiniz. Yumurta kabuklarının kullanılması için toz halinde olmaları önerildiğinden aslında bu işlemle iki farklı yarar sağlayabilirsiniz.
Kahvenize ekleyin
Yumurtanın kabuğunu toz halinde kahvenize ekleyip karıştırırsanız kahvenizin acılığını alacaktır.
Kalsiyum deposu
Yiyeceklerinizin içerisine karıştırarak ya da direkt olarak tüketebileceğiniz yumurta kabukları kalsiyum bakımından oldukça zengindir.
Aynı zamanda smoothie ve meyve sularının içerisine katarak kalsiyum takviyesi olarak tüketilebilir.
Cilt irritasyonuna iyi geliyor
Kaşıntı ve cilt iritasyonlarında elma sirkesiyle karıştırılan toz yumurta kabukları hızlı bir iyileşme sağlıyor. Birkaç gün bu yöntemi uygulamak cildinizdeki sorunu kökünden çözecektir.
Bahçe bakımı için ideal
Yumurta kabuklarını bitkilerinizin toprağına karıştırmak, o toprağı mineral bakımından da zenginleştirerek bitkilerinizin daha sağlıklı ve hızlı büyümelerini sağlar. Aynı zamanda sümüklü böcekleri, salyangozları ve solucakları da zehirli kimyasallar kullanmadan bu sayede uzaklaştırabilirsiniz.
Giderleri açıyor
Lavabonuz tıkandığında gideri açmak için yumurta kabuğu kullanmak oldukça etkili bir yöntemdir. Tek yapmanız gereken toz halindeki yumurta kabuklarını lavabonun giderine döküp 10 dakika bekledikten sonra üzerine bir miktar kaynar su dökmek. Lavabonun giderleri ilk günkü gibi temiz olacaktır.