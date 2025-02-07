Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah Türkiye’ye giriş yaptı!

Dünya'yı yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1999 yılında seyahatine başlayan İngiliz seyyah Karl Bushby, gezisinin 26. yılında Türkiye'de 3 ay boyunca vakit geçirecek. Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye adım atan Bushby, İstanbul'a ulaşmak için sabırsızlandığını ve yol boyunca harika manzaralar göreceğini belirtti. Ayrıca, yol şartlarının oldukça iyi olduğunu ifade etti.

TÜM DÜNYAYI GEZMEYİ HEDEFLİYOR

Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1999'da seyahatlerine başlayan 55 yaşındaki Bushby, 3 ayda tamamlamayı planladığı Türkiye gezisine Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden başladı.

26 yıldır hiçbir ulaşım aracı kullanmadan adım adım adım dünyayı gezen İngiliz seyyah, Karadeniz illerini gezerek İstanbul'a ulaştıktan sonra Edirne üzerinden Yunanistan'a, oradan Avrupa'ya gitmeyi amaçlıyor.

Türkiye'ye gelişindeki ilk gününde yaklaşık 20 kilometre yürüyerek Hopa ilçesine ulaşan Bushby, AA muhabirine, herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan dünyanın dört bir yanını yürüyerek dolaştığını söyledi.

Yürüyerek İngiltere'deki evine tekrar geri dönmeyi planladığını anlatan Bushby, "Bugün 9 bin 584 gün oldu. Sanırım bu 26 yıl 3 aydır yürüdüğüm anlamına geliyor. Bu inanılmaz derecede zorlu bir yolculuktu. 1999 yılında başladık ve bu sürenin büyük bir kısmını yürüdüm. Toplumsal ve finansal krizler, vize yasakları, salgın hastalıklar gibi beni yavaşlatan nedenler nedeniyle yürüyemediğim zamanlar oldu." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ SEYAHATİMİN 3 AY SÜRECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Bushby, ulaşım aracı kullanmadığı için okyanusları ve denizleri yüzerek ya da buzulları kullanarak geçtiğini dile getirdi.

Alaska'dan Rusya'ya kadar Kuzey Buz Denizi'ni buzulların üzerinden yürüyerek geçtiğini anlatan Bushby, "En son Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kaldım. Böyle bir şey yapmak oldukça karmaşık olabiliyor. Olabildiğinden fazla çok hikayem var. İnanılmaz bir yolculuktu ve Türkiye'deyim. Türkiye'de çok zaman geçireceğim. Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'deki seyahatimin 3 ay süreceğini tahmin ediyorum. Vize konusunda 3 ayım var ve bu süreyi kullanmayı umuyorum." diye konuştu.