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Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, 1,4 gramlık altın diş takıldı

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş yapıldı. İşte ilginç haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:38
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ZONGULDAK’TA DİŞİ KIRILAN KEDİYE, 1,4 GRAMLIK ALTIN DİŞ TAKILDI

Dişi kırılan British cinsi "Mortimer" isimli kedi, sahibi tarafından özel veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, sahibinin isteğiyle üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, gazetecilere, altını tercih etmelerindeki en önemli nedenin, kolay uyum sağlaması olduğunu belirtti.

Metale göre direnci daha hafif olduğu için altını tercih ettiklerini anlatan Alkan, "Kedilerin ağrı eşiği insanlara göre daha yüksek. Bu ağrıyı kendimiz bulmak zorundayız. Hep tek taraflı beslenmesi de vardı. Ona göre bir karar verdik. 1,4 gram som altından kalıp alındı. Kalıplar basıldı ve dişe takıldı. Yaş mamayla başladık, şu an kuru mamayı çok güzel yiyor. Evde annesinin kollarını ısırıyor. Sağı-solu ısırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.