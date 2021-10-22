Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dr. İhsan Özgür Oşar

Diş taşına neden oluyor! Ağız bakım sularında bilinmeyen tehlikeler

Diş taşına neden oluyor! Ağız bakım sularında bilinmeyen tehlikeler

Diş taşına neden oluyor! Ağız bakım sularında bilinmeyen tehlikeler

Ağız gargaraları diğer bir adıyla ağız bakım suları, günlük ağız bakımı ve temizliklerinde sıkça tercih edilen bir ürün olsa da uzun süreli kullanımda tehlike oluşturmaktadır.

Günlük ağız bakımlarında ve temizliğinde diş fırçası yeterli olmaz. Diş fırçasının ulaşamadığı bölgeler için diş ipi, ağız bakım suları ve ara yüz fırçaları kullanılmalıdır. Günlük ağız ve diş hijyeni ile ilgili endişeleriniz varsa bir diş hekiminin yönlendirmesiyle ağız temizliğinizi sağlayabilirsiniz.

"DİŞLERİ FIRÇALADIKTAN SONRA KULLANMAK DOĞRU MU?"

Ağız bakım sularının, ağız temizliğindeki yeri önemli olsa da reçeteli ve reçetesiz ağız bakım sularının arasındaki farkı bilmek önemlidir. Reçeteli gargaraların hekiminizin önerdiği şekilde kullanmak gerekmektedir. Bilinçsizce kullanılan ağız bakım suları bazı insanlarda yan etkiler oluşturabilmektedir.

Reçete ile edinilen ağız bakım sularında, alkol ve klorheksidin maddeler bulunmaktadır. Diş etinin iltihaplı olduğu durumlarda önerilen bu antimikrobiyal, aynı zamanda ağız içi operasyonlarından sonrada önerilmektedir.

Ağız ve diş temizliğinde bilinen bir yanlış ise, ağız bakım sularının diş fırçalama işleminden sonra kullanılmasıdır. Diş fırçasının içerisinde bulunmakta olan bazı maddeler, ağız bakım sularındaki klorheksidini deaktive ederek etkinliğini bozmaktadır. Bu yüzden ağız bakım suları, diş fırçalama işleminden yarım saat sonra kullanılmalıdır.

"DİŞ ETİ SOYULMALARI ORTAYA ÇIKARABİLİR"

Ağız bakım sularının, uzun süreli kullanılması ve çok miktarda yutulması geri dönüşü olmayan mide problemlerine neden olabilmektedir. Ayrıca uzun süreli kullanımda tat duyusunda bozulmalara sebep olmasıyla birlikte diş etinde deskuamasyon dediğimiz dişeti soyulmalarına sebep olabilmektedir.

Bu durum, ağız içerisinde oluşan yaralardan dolayı yemek yerken, ağrı ve yanma hissi rahatsızlık oluşturacaktır.

"DİŞ TAŞI OLUŞUMUNU ARTIRABİLİR"

Uzun süreli klorheksidin kullanımı, diş taşı oluşumunu arttırırken aynı zamanda çok sayıda faydalı bakterilerin de yok olmasına sebep olacaktır. Bu nedenle uzun süreli ve yanlış kullanılan ağız bakım suları, dişlerde çürüklere ve aft oluşumlarının önünü açabilmektedir.

Ağız içerisinde oluşan yan etkiler, ağız bakım sularının kullanımı azaltılarak ya da bir süre kullanılmaması ile iyileşebilmektedir. Sistemik dengenin bozulmaması ve zor atlatılan hastalıkların oluşumunu engellemek için reçetenizde belirtilen şekillerde kullanım