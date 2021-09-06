Doç. Dr. Gökhan Okan

Siğil Nedir?

Siğil; human papilloma virüs yada HPV diye bilinen virüs grubunun yaptığı bir deri hastalığıdır. Siğile neden olan çok sayıda HPV çeşidi bulunmaktadır. Bazı HPV çeşitleri, diğerlerine göre daha yüksek risk grubundadır. Virüs, derinin üst tabakasına yerleşerek, derinin kalınlaşmasına neden olmaktadır. Sonrasında virüs üreyerek çevre dokulara yayılmaktadır. Siğiller, genellikle deri rengindedirler fakat koyu renkte de olabilirler. Deriyle aynı hizada olabildikleri gibi, deriden kabarık görüntüyle de karşımıza çıkabilirler.

Siğil virüsü herkese bulaşır mı? Siğillerin yayılmasında neler etkilidir?

Siğiller her kişiye bulaşmaz, bulaşsa bile virüs üremez. Deri bütünlüğünün bozulması, bağışıklık sisteminin bozuk olması, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanılması ve alerjik bünyeye yatkın olunması enfeksiyonun kolay yerleşmesine neden olur. Virüsün bulaşmasından sonra sayısının artmasında bağışıklık sistemi etkilidir. Ayrıca yoğun stres altında olmak, sıkı diyet, düzensiz beslenme, aşırı çalışma ve yorgunluk; bağışıklık sistemini etkileyerek siğiller üzerinde kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Deride bulunan yaralar, çizikler ve tırnak yeme alışkanlığı, deri bütünlüğünü bozarak virüsün içeriye girmesini kolaylaştırır.

Siğiller nasıl bulaşır?

Siğiller direkt kişiden kişiye temas yoluyla bulaşır. Nadiren dolaylı yollarla bulaşabilir. Havuz, sauna, jakuzi, duş ve spor salonları siğillerin dolaylı bulaşma yerleridir. Açık kıyafetlerin giyilmesi, çıplak ayak yere basma, açık ayakkabı ve terliklerin kullanımı, havuza sık girme, tatil nedeniyle kalınan yerlerin bazen hijyenik olmaması gibi nedenler; yaz mevsiminde siğillerin bulaşması için kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Genital siğillerin bulaşma riskleri yüksektir. Genital siğiller bulaştıktan sonra hemen belirti vermezler. Kuluçka dönemi aylarca sürebilir. Genital siğiller genellikle cinsel temas yoluyla bulaşırlar. Yakın temas sonrası bireyler birbirine bulaştırır. Farklı şekillerde, farklı renklerde görülürler. Sıkı takip gerektirir. En sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Siğil çeşitleri nelerdir?

Siğiller; eller, ayaklar ve yüz bölgesinde sık görülmekle birlikte vücudun her yerine yerleşebilir. Farklı klinik görüntülerde karşımıza çıkarlar. Verruca vulgaris dediğimiz yaygın siğiller, ayak tabanına yerleşen siğiller, düz siğiller ve genital siğiller sık karşılaşılan siğil çeşitleridir. Yaygın siğiller ellerde parmak çevresinde en sık görülmektedir. Tek bulunabildikleri gibi, koparma sonrası sayılarında artma olur. Özellikle çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı sonrası tüm tırnak çevrelerine siğiller yayılır. Erkeklerde sakal bölgesi, kadınlarda bacak bölgesi sık tutulum alanlarıdır. Kaşıma sonrası virüsün sayısında artma olur.

Siğil ile nasır nasıl birbirinden ayırt edilir?

Ayak tabanına yerleşen siğiller genellikle deri yüzeyinden aşağıya doğru inmektedir. Bu sebepten baskıya neden olup, ağrı yaparlar. Ayak tabanı siğille nasırla karıştırılır. Özellikle çocuklarda nasır düşünülen lezyonlarda şüpheli yaklaşmak gerekir. Sayının birden fazla olması siğilin göstergesidir.

Siğiller nasıl seyir gösterir?

Siğillerin nasıl seyir göstereceğini tahmin etmek mümkün değildir. Bazen yıllarca sabit kalabileceği gibi, sayıca artma da gösterebilir. Siğillerin tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi edilmediği zaman virüs yayılacak ve tedavi etmek güçleşecektir.

Siğiller nasıl tedavi edilir?

Siğiller, çeşitli şekilde tedavi edilmektedir. Seçilecek tedavi yöntemi hastanın yaşına, siğilin yerleştiği bölgeye ve hastanın kozmetik beklentilerine göre değişmektedir. Siğillerin tedavisi zordur ve zaman alıcıdır. Tedavi yöntemlerinden hiçbirinin de yüzde yüz garantisi yoktur. Siğiller; harici uygulanan ilaçlar, kriyoterapi, elektrokoterizasyon ve lazer yöntemi ile tedavi edilmektedir. Bazı durumlarda siğiller tedavisiz kendiliğinden geçebilir. Özellikle çocuk hastalarda, tedavinin zor olduğu durumlarda, yayılma görülmüyorsa belirli süre tedavisiz beklenebilir.

İlaçlı Mücadale: Harici uygulanan ilaçlar; ya deriyi eriterek ya da bağışıklık sistemi üzerine etki ederek siğilin ölmesini sağlamaktadır. Deriyi incelten ilaç kullanıldığında; sağlıklı derinin ilaçtan korunması, her uygulama öncesinde lezyonun enfekte olmamasına dikkat edilmesi ve ölü derinin aralıklı olarak uzaklaştırılması; tedavide dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bağışıklık sistemi üzerine etkili ilaçlar, bağışıklığı güçlendirerek siğilin tedavisine yardımcı olmaktadırlar.

Kriyoterapi; deriye sıvı nitrojen sıkılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Aşırı soğuk olan sıvı, nitrojen ile deri üzerindeki istenilmeyen doku dondurularak öldürülmektedir. Belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Uygulamanın yapıldığı alanda kabuklanma ya da su toplanması görülür. Birkaç seans gerekebilir. Tedavi sonrası yaraya antibiyotikli pomat kullanılması önerilir. Anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Kozmetik sonuçları iyidir. Çalışma hayatında zorluğa neden olmaz. İşlem sonrası ciltte hafif şişlik ve ödem görülebilir. İşlem esnasında hafif ağrı hissi olabilir.

Koterizasyon işleminde, elektrik akımıyla siğiller yakılarak deriden uzaklaştırılır. Anestezi altında yapılan bir işlemdir. Siğilli olan deri çıkartıldığından, oluşacak açık yara bakımı önemlidir. Enfeksiyon açısından dikkatli olmak gerekir. İz kalma ihtimali vardır. Lazer yöntemi, siğil tedavisinde uygulanan bir diğer yöntemdir. Diğer tedavi yöntemlerine göre daha pahalı olduğundan ve tekrarlama riski diğer yöntemlerden üstün olmadığından ilk seçenek olarak önerilen bir yöntem değildir.

Siğillerin tekrarlama ihtimali var mıdır?

Siğillerin tekrar çıkıp çıkmayacağı ve nerede tekrarlayacağı önceden bilinemez. Tekrarlama riskleri vardır. En sık tekrarlama riski ilk 6 aylık sürededir. Bu sürede hastaların takip edilmeleri gerekir. Tedavi, sadece görünen siğilleri ortadan kaldırmaktadır. Fakat hücrelerin içine yerleşen, görünmeyen virüsler de bulunmaktadır. Tedavi sonrası kişinin yaşam tarzına dikkat etmesi, hastalığın tekrarlamasını geciktirmede önemlidir.

Siğillerin bulaşmasını önlemek için ne gibi önlemler alınmalıdır?

Çıplak ayakla yerlere basılmamalıdır. Havuz, sauna, plaj ve hamam gibi ortak kullanım alanlarında terliksiz dolaşılmamalıdır. Başkalarının terliklerini giyilmemelidir. Başkalarıyla ortak eşya kullanılmamalıdır. Yüz siğilleri olan kişiler tıraşa dikkat etmelidir. Bacaklarında siğil olan kadınlar ağda yaptırmamalıdır. Ellerinde, ayaklarında siğili bulunan kişiler manikürden, pedikürden kaçınmalıdır. El siğilleri tokalaşma yoluyla yayılabileceğinden dikkatli davranmalıdır. Genital siğiller açısından HPV aşısı koruyucu özellik taşımaktadır.

Siğillerin tedavisinde bitkisel yöntemler etkili midir?

Siğillerde bitkisel tedavi yöntemleri son yıllarda tartışılan bir tedavi şekli olup etkileri ve kullanımları hakkında tam bir fikir birliği yoktur. Elma sirkesi,sarımsak ve limon ekstresi siğil tedavisinde denenmiştir. Yurt dışında siğil tedavisinde yeşil çay yağı ( kateşin) ekstresi tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Kateşin ekstresi güçlü bir antioksidan olup siğillerin tekrarını azalttığı ve küçük siğillerin çıkmasını engellediği gösterilmiştir.