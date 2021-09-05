Dr. Astrolog Şenay Devi

Gezegenler sadece Uranüs ile uyum bulmakla kalmıyor, Başak'taki Mars, güç komisyoncusu Pluto ile senkronize oluyor. Güneş ve Ay, Dünya burcunda Başak'ta birlikteyken, yönetici gezegenleri Merkür Terazi burcunda.

Güneş ve Ay'ın Başak eşleşmesi, artık maddi, somut alemlerde devrim yaratmaya ve ilerlemeye meraklı bir gezegen olan Boğa'daki Uranüs ile güçlü etkiler oluşturuyor. Her şey pratiklik ve düzen getirmekle ilgili değil, ancak düşüncemizdeki ve ilişki kurma yeteneğimizdeki değişimler ve dengeli, düşünceli anlaşmalara varmakla ilgilidir.

Bu Yeni Ay'daki istek düşünce ve niyetlerinizi küçümsemeyin, özellikle de hali hazırda kurulmuş olan ana sütunlar üzerine inşa etmek istediğiniz pratik hareketler etrafında. Başak'ı Oğlak duvarınızın şık çimentosu olarak düşünün… Evinizi düzene sokmak, sokağınızı temizlemek, önceliklerinizi yapılandırmak titizlik, tutarlılık ve keskin bir düşünceyle düzenlemeniz gereken tüm planlar bu an için ideal enerjiyi doğru kullanın.

KOÇ BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, çalışma, zindelik ve esenlik ile ilgili altıncı evinize odaklanmanızı sağlar, böylece sağlık, iyi yaşama konularında yeni bir başlangıç elde edersiniz; Optimumunuzu sağlayan iyi seçimleri ve uygulamaları not edin. Güneş ve Ay Uranüs enerjileri bunların kalıcı, dünyevi niteliklerini artırır ve dikkate değer bir başına buyruk potansiyeli ile değişim mümkündür! Yine de bu değişen durumların az da olsa kararsız, rahatsız edici olduğunu bilin…

Önümüzdeki aylar ve yıllar için stratejik olun…

Bu Yeni Ay'ın yöneticisi Merkür, şimdi Terazi'de. Ortak eviniz, sizi diğer insanların önerilerini kabul etmeye teşvik ediyor, Dinlemeyi öğrenin başka birinin aklında ne var farkında olun. Karşılaştığınız kişilerin söylediklerini dinleyin!

Bugünün Başak burcundaki Yeni Ay, para bölgenizdeki Uranüs'ten yararlanıyor ve yöneticiniz Mars, hırslı Oğlak burcundaki Plüton'a bağlıyken, üretken olmak, yardımcı olmak ve başarı, profesyonellik, ve doğrulama getiriyor sizlere. Pozisyonunuzdaki yenilikçi uyanışlar sayesinde hizmet edebileceğiniz, takip edebileceğiniz yolları düşünün.

BOĞA BURCU

Başak'taki Yeni Ay, beşinci eğlence evinize odaklanmanızı gerektiriyor. Böylece kalbinizin sesini duyacak yok saydığınız aşka odaklanacaksınız. Başak yeni ayı ile kendi yaratıcı tutkularınızda, aşk hayatında, heyecan verici hobilerde ve ilgi alanlarınızda da yeni bir başlangıca adım atabilirsiniz.

Güneş ve Ay burcunuzda Uranüs ile ortaya çıkan üçgen açı, kişisel mutluluk potansiyelinizi artırırken, Pluto sizi mesafeye gitmeye teşvik ediyor. Düşünmek, sakinleşmek ve kendinize şimdi hangi yeteneklerin, projelerin veya keyifli başarıların tohumlanacağını sormak için olağanüstü bir zaman. Yaratıcı potansiyelinizi kabul edin ve tutkular, projeler, kişisel ilgi alanları ve yeteneklerinizi ortaya koyma zamanı.

İKİZLER BURCU

Başak'taki Yeni Ay, dördüncü evinize, yuvanıza odaklanmanızı sağlar, böylece mülkünüzde veya ev ortamınızda veya bir güvenlik hissi sunan gizli, duygusal alemlerde yeni bir başlangıç sağlarsınız. Güneş ve Ay Uranüs enerjisi huzur, sükunet, gibi kavramların önemini hatırlatacak sizlere. Bu Yeni Ay'ın yöneticisi Merkür, şu anda Terazi'de ve aşk, tutku ve yaratıcı potansiyel eviniz, kendi arzularınız, mutluluğunuz açısından düşünmeye meyilli olabileceğinizi gösteriyor… Yönetici gezegeniniz Merkür, diğer hava burcu Terazi'deyken, zihniniz verimli olabilir ve daha iyi yaşam ve sizi neyin mutlu edeceğine dair fikirlerle dolu olabilirsiniz. Büyük bir aşkla karşılaşabilirsiniz, ondan kaçmamaya çalışın.

Yeni Ay size evinizde yeni bir başlangıç sağlar, böylece yeni bir hafta başlarken gündeminize güveni yerleştirirsiniz. Kariyer düşünürken konumunuzu, ev yaşamınızı, öz bakım duygunuzu veya alanınızda nasıl faaliyet gösterdiğinize dair kavramları not edin.

YENGEÇ BURCU

Güneş ve Ay sadece akraba evinizde bir araya gelmekle kalmaz, bu alandaki Mars, Oğlak burcundaki Plüton'a ve yedinci ortak evinize ulaşır ve bugünün etkileşimlerini ve yakınlığını daha kişisel, samimi bir dokunuşla güçlendirir. Özellikle özel bağlarınız olanlarla ve özellikle mesajınızın veya sesinizin çevrimiçi ortamda, dijital alemlerde veya teknolojik veya sosyal olarak gelişmiş yollarla duyulmasını sağlamak açısından, ilişki kurma ve iletişim kurma şeklinize bir göz atın. … Uranüs ittifaklarınızı harekete geçirmek istiyor! Bugünlerde fikirleri yazın ve onları gerçekleştirmenizde sizi destekleyen enerjilerle bağlantı kurun. Güçlü, etkili ilişkilere girin ve konuşun!

Başak Yeni Ay, becerilerinizi ve yeterliliklerinizi geliştirmek için uygun bir andır. Bu ayın yöneticisi Merkür, şimdi Terazi'de ve sizin kökler, aile, toprak ve soy eviniz ile bağlantılıdır.

ASLAN BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, servet, kişisel kaynaklar, gelir ve öz değerle ilgili ikinci evinize odaklanmanızı sağlar, böylece mali işlerde ve para kazanmada yeni bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bu Yeni Ay'ın yöneticisi şimdi Terazi'de olan Merkür'dür ve yerel ortamlar, bağlantı, iletişim eviniz. Rutin verimlilikler, nasıl ödüllendirildiğiniz ve rolünüz veya mali durumunuz hakkında konuşun. İletişimci Merkür ve sevimli Venüs, akraba ruhları ve sohbetten oluşan üçüncü evinizde hareket eder, sizi etrafınızdaki dünyada dinleyecek ve meraklı doğanızı yükseltecek kişilerle temasa geçirmenizi sağlar.

Venüs Terazi'de, en büyük gezegen Jüpiter Kova'da ve ortaklar eviniz ile uyumlu olduğu için aşk hayatınızı yeniden yapılandırabilir, duygularınızı ifade ederek zarafet ve kolaylıkla yumuşatabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde iletişim becerileriniz gelişiyor. Artık iş hayatınızda başarı sizleri karşılıyor. Aşk hayatınızda ki huzur diriltip kendinize getirecek sizleri.

BAŞAK

Başak burcundaki Yeni Ay, benliğinizin ilk evinize odaklanmanızı sağlar, böylece kişisel konularda onaylayıcı yeni bir başlangıç, tamamen sizinle ilgili yeni bir başlangıç elde edersiniz.

Mars kendi burcunuzdayken, istediğiniz şeyin peşinden gitmeye hevesli olabilirsiniz ve sürükleyici takip gezegeni ile Plüton arasındaki bir senkronizasyonla, kendinizi tutamayabilir, sıcak bir şekilde kovalayabilir veya (takıntılı bir şekilde) ayar yapamayabilirsiniz. En tutkulu olduğunuz şeylere odaklanın!

Yeni Ay Başak burcundayken, özerklik duygusu talep etmek için uygun bir an ve Ay'ın yöneticisi yöneticiniz Merkür şimdi Terazi'deyken, yeni başlangıcınızı bildirmek için bu akıllı, stratejik gezegene bakabiliriz. Şimdi geçim, varlıklar, gelir ve nitelikler evinizde ilerlerken, girdileriniz, para odaklı, rolünüzle meşgul, elinizde olanı inşa ediyor ve geliştiriyor olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, bilinçsiz davranışların, faaliyetlerin veya durumların ve koşulların sizi cezbedebilmesi için, on ikinci evinize odaklanmanızı sağlar. İç huzuru bulmanın ve kontrolü bırakmanın yollarını keşfedeceksiniz.

Rüyalar ve bilinçaltı çekimlerle dolu evinizde Yeni Ay varken, başkalarına yardım etmenize yardımcı olmak için kullanmaya hevesli olduğunuz araçları göz önünde bulundurarak, mola vermek, dinlenmek ve nefes vermek için harika bir zaman. Bu, kötü alışkanlıklarınızı bırakmanız, hatta sizin yararınıza olmadığını bildiğiniz karışıklıklardan bir adım geri adım atmak anlamına gelebilir… Skandallar, utanç, gizemler, yanlış anlamalar ve bilinmeyenler ortaya çıkabilir. Bu süreci sorunsuz hale getirebilmek karşılaştığınız şeylerle yüzleşin, güven, sadakat veya sahip olduğunuz bağların farkındalığına ulaşın ve başkalarına güvenin.

Bugün çok keskin kararlar almayın ve çözüm odaklı olun. Mars enerjinizi zayıflatabilir bugün temellerinize, ev ve ailenizi temsil eden dördüncü evinizde Plüton ile bağları olan güvenli bir üsse yönlendirilir. Sürecinizi destekleyen güçlü, zorlu durumları dikkat edin.

AKREP BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, toplulukla, ortak sebeplerle ve ekip çalışmasıyla ilgili on birinci evinize odaklanmanızı sağlar, böylece kendi dışınızdaki konularda sektörünüzle, daha geniş gruplarla veya toplumla veya arkadaşlık çevrenizle ve akranlarınızla ilgili konularda yeni bir başlangıç elde edersiniz. Dahili olduğunuz gruba, birliğe veya şirkete yaklaşımınızda yetkin olun, hatta sözcü olarak hareket edebilir, belirli yerel sorunları kitlelere ulaştırabilirsiniz…

Perde arkasında ve çevrenizdekiler, ekip arkadaşlarınız, grubunuz veya iş arkadaşlarınız adına gizlice durmak, özel olarak planlamak ve strateji oluşturmak akıllıca olabilir.

YAY BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, onuncu evinizdeki prestij, övgü ve beğeni konularına odaklanmanızı sağlar, böylece başarı, görünürlük, uzun vadeli özlemler planlama ve alanınızda ilerleme yolları konularında yeni bir başlangıç elde edersiniz. Güneş ve Ay Uranüs üçgeni aynı hizaya geliyor, yolunuzu, ticaretinizi veya nasıl görünmek istediğinizi ve nasıl görmeyi istediğinizi, günlük rutinlerle uyum içinde çalışarak ve nasıl iyi yaşamak, yemek yemek, çalışmak, bakımını yapmak istediğinizde bir uyanış ve kendinizi yenileme fırsatı sunuyor.

Merkür ve Venüs Terazi'deyken, sizinle aynı çabalara giren eş sevgili arkadaşlar, ittifaklar ve tanıdıklarla etkileşim kurmaktan çok mutlu olabilirsiniz.

Yönünüzü, isteklerinizi ve tutkularınızı geliştirin, başarılı olmanızı sağlayan rotalara odaklanın ve akranlarınızdan gelen geri bildirimlere açık olun. Yaşam tarzınızı, tüketiminizi ve alışkanlıklarınızı koruyun.

OĞLAK BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, gerçeği arama, eğitim, yüksek düşünce ve inanç sistemlerinden oluşan vizyoner dokuzuncu evinize odaklanmanızı sağlar, böylece inancınız, görüşleriniz, bakış açınız ve ahlaki duruşunuzla bağlantılı konularda yeni bir başlangıç elde edersiniz; uzaktan seyahat veya dünyevi planlar gibi. Gerçekler ve bilgelik, seyahat ve seyahat tutkusu evinizdeki Yeni Ay ile hayallerinizin, vizyonunuzun ve inançlarınızın ufkunuzu genişletmesine izin verin ve daha da önemlisi, başkalarının sizi deneyimlemeye hevesli olduğunuz ilkeleri ustalıkla tanıştırmasına izin verin. Gelişmenize ve büyümenize yardımcı olmak için etkili enerjileri iyi değerlendirin.

Merkür, profesyonel ilerleme bölgenizde, şimdiden ileriyi düşünüyor, bir ünvan, görünürlük, statü, tanınma veya öğrendikten sonra kazanılacak bir itibar ile meşgul olmak için stratejiler oluşturuyor veya adım atıyor olabilirsiniz. Terazi'deki Venüs ve onuncu ev, başarı ve profesyonel övgü eviniz ikinci ev özgüveniniz, kazançlarınız, kişisel servetiniz ve amacınız Jüpiter ile uyum buluyor, böylece konumunuz ve değeriniz şimdi daha da ileri gitmenize, zirveye tırmanmanıza izin veriyor.

KOVA BURCU

Başak'taki Yeni Ay, sekizinci ev olan yakınlık ve bağlılık evinize odaklanmanızı sağlar, böylece karşılıklı kazanç veya ortak çıkarlar konularında yeni bir başlangıç elde edersiniz başkalarına güvenme, ödünç verme, ödünç alma veya birleştirme gibi konular gündeminizde yer alabilir. Güneş ve Ay Uranüs ile kök ve hane ilgi alanlarınız arasında üçgen açı yapar, özel yaşamınızdaki meseleleri ele alma eğiliminizi artırır ve ev hayatına, geleneklere, ev yaşamına, aileye ve eğilimli olduğunuz yere radikal bir yaklaşım için kredi verme potansiyelinizi artırır.

Olumlu bir sözleşmeye dayalı anlaşma, talep etmeye istekli olduğunuz desteği ve güvenliği sağlayabilir değişime ve değişikliğe açık olun.

Güçlü, gelecek vaat eden bağlara ve iç ihtiyaçlarınızın size ne göstermek istediğini göz önünde bulundurarak sizin için olumlu etkiler getirecek olanlara odaklanın.

BALIK BURCU

Başak burcundaki Yeni Ay, kişisel ilişkilere ve birebir ilişkilere odaklanıyor ortaklıkla ilgili yedinci evinizde Ay, Güneş ile birleşirken, birlikteliklere yaklaşımınızda yeni bir başlangıç elde edersiniz. Güneş ve Ay üçgeni Uranüs ile hizalandığında, sesinizi yükseltmek, yerel meseleler ve siz ve komşularınız arasında paylaşılan radikal, alışılmamış veya benzersiz konular ortaya çıkabilir.

Dost ve yakınlarınız ile bağları güçlendirin, yararlanın doğaları gereği samimi olabileceklerini bilerek hareket edin.

İşbirlikçi ruhunuz şimdi daha güçlü hale gelebilir, böylece daha geniş bir alandan bire bir yani sektörünüzden, şirketinizden, sosyal çevrenizden veya ağınızdan bir kişi ile yakın ve etkili bir bağ kurabilirsiniz.