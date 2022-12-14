Dyt. Hatice Nur Ege

Yapılan çalışmalar yetersiz uyku almanın kilo alma ve obezite riskini çok arttırdığını göstermiştir. Uyku sadece bedenimizi dinledirdiğimiz bir süreç değildir aynı zamanda biyokimyasal , hormonal olarak sağlığımızı ekileyen çok önemli bir süreçtir. Ve metabolizmamız üzerinde çok etkisi vardır. Uyku tokluk hormonu olan leptin ve açlık hormonu olan ghrelin seviyelerinde de etkilidir. Yetersiz ve kalitesiz uyuyan bir bireyde tokluk hormonu olan leptin düşerken , açlık hormonu olan ghrelin yükselir. Ghrelin seviyesinin artması nedeniyle de açlık oluşur ve fazla yemek yenir bu da kilo alımına sebebiyet verir. Kalitesiz uyku stres hormonu olan kortizolün yükselmesine neden olur bu da kişide sıkıntı huzursuzluk yaratır ve kişi kendini mutlu etmek için ihtiyacından daha fazlasın özellikle de tatlı ve çikolatalara yönelir. Yine sonuç olarak kilo almına sebep olur. Uyku sırasında büyüme ve gençlik hormonu da denilen somatotropin hormonu salgılanır. Hücre yenilenmesinde ve hücrelerin enerji metabolizmasını arttırmasında etkilidir ve daha enerjik olmamızı sağlar.

EN İDEAL UYKU SAATİ...

Uyku ile kilo arasındaki bir başka ilişki ise son yemek yediğimiz zaman ile uyku süresince geçen zaman. Akşam saat 20.00'den sonra tüketilen besinler yeteri kadar sindirilemediği için uyku ve sindirim kalitesini bozar. Aynı zamanda bu saatlerde çok aktif olmadığımız için besinler yeteri kadar yakılmadığı için yağ olarak depolanır. Son yediğiniz yemek saati ile uyku zamanınız arasındaki süre uzadığında tekrar acıkma ihtiyacı olup bir şeyler atıştırılır ancak bu oldukça sağlıksızdır. Bu yüzden uyku saatlerimizi en ideal olarak saat 22.00 ve 23.00 aralığında tutmak kalp damar sağlığı için de oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda yetersiz uyku uyuyan kişilerin şekerli ve daha kalorili besinlere yöneliminin çok fazla olduğunu göstermiştir. Uykusuz kaldığınız zaman metabolizma hızı yavaşlarken , düzenli uyku alımında bazal metabolizma hızı artar. Uyku ve genel sağlığımız özellikle de kilo alımı arasında çok sıkı bir bağ vardır. Kahve çok faydalı ve günde 2-3 fincan tüketilmesi gereken bir içecektir ancak saat 20.00'dan sonra kahve tüketmek uyku kalitenizi bozar ve uykuya dalmanızı zorlaştırır. Bu nedenle bu saatten sonra kahve tüketmemeye dikkat etmek gerekir.

UYURKEN KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Akşam yemeğinden iki saat sonra yürüyüşe çıkmak. Yürüşten sonra da hiçbir şey yemeyerek uyuduğumuzda yağlarımız sabaha kadar uyku sürecimizde de yanacaktır.Ayrıca yürüyüş yapmak metabolizmayı hızlandırır, iç organların etrafındaki yağlanmayı azaltır ve insülin seviyelerini düşürür. Günde 45 dakika 1 saat kadar tempolu yürüyüş önemlidir. Kaliteli ve bölünmemiş uyku yağ yakımı için çok önemlidir. Bu nedenle odanız tamamen karanlık ve sessiz ayrıca yattığınız odada teknolojik aletlerden uzak durun. Hormonlarımız bu şekilde maksimum seviyeye ulaşır ve metabolizmamız hızlanır. En geç 00.00 de yatıp 7-8 saatlik kaliteli bir uyku uyumamız gerekir. Akşam yemeğinden sonra çok fazla sıvı tüketmek de iyi değilir bunun nedeni de daha sık tuvalet ihtiyacımızın gelmesi ve bu da uykumuzun bozulması demektir. Aralıksız uyku önemlidir. Uykunun bölünmesi büyüme hormonu ve melatonin seviyelerinin düşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Akşam yemeğini hafif tutmak yani sebze, salata, yoğurt ağırlıklı beslenmek de uyku sırasında yağ yakımının arttırmayı sağlar. Bu şartlar sağlandıktan sonra ertesi gün yaklaşık 400-500 gram hafiflemiş olacaksanız. Sabah ne kadar aç kalkıyor iseniz o kadar sağlıklı yaşıyorsunuz demektir. Ne kadar aç yatar iseniz o kadar dinç ve enerjik kalkarsınız bunun sebebi de hücrelere gidecek olan kan mide dolu olduğu zaman mideye gider ve sindirimle uğraşır ve hücreler onarılamaz ve iç organ yağlanması oluşur.Ve vücut yeterince dinlenmemiş olursunuz.

GECE YATMADAN ÖNCE TÜKETİLEBİLECEK YAĞ YAKAN YOĞURT KÜRÜ

3-4 yemek kaşığı yoğurt

Yarımşar çay kaşığı pul biber, kekik ve nane

Yarım limon

YAĞ YAKICI VE İŞTAH KAPATAN SMOOTHİE TARİFİ

1 şişe maden suyu

3-4 dal maydanoz

1 dilim ananas

1/2 adet limon

1 çay kaşığı tarçın

Tüm malzemeleri blenderden geçirin.