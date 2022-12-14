Dyt. Hatice Nur Ege

Yapılan çalışmalar yetersiz uyku almanın kilo alma ve obezite riskini çok arttırdığını göstermiştir. Uyku sadece bedenimizi dinledirdiğimiz bir süreç değildir aynı zamanda biyokimyasal , hormonal olarak sağlığımızı ekileyen çok önemli bir süreçtir. Ve metabolizmamız üzerinde çok etkisi vardır. Uyku tokluk hormonu olan leptin ve açlık hormonu olan ghrelin seviyelerinde de etkilidir. Yetersiz ve kalitesiz uyuyan bir bireyde tokluk hormonu olan leptin düşerken , açlık hormonu olan ghrelin yükselir. Ghrelin seviyesinin artması nedeniyle de açlık oluşur ve fazla yemek yenir bu da kilo alımına sebebiyet verir. Kalitesiz uyku stres hormonu olan kortizolün yükselmesine neden olur bu da kişide sıkıntı huzursuzluk yaratır ve kişi kendini mutlu etmek için ihtiyacından daha fazlasın özellikle de tatlı ve çikolatalara yönelir. Yine sonuç olarak kilo almına sebep olur. Uyku sırasında büyüme ve gençlik hormonu da denilen somatotropin hormonu salgılanır. Hücre yenilenmesinde ve hücrelerin enerji metabolizmasını arttırmasında etkilidir ve daha enerjik olmamızı sağlar.
EN İDEAL UYKU SAATİ...
Uyku ile kilo arasındaki bir başka ilişki ise son yemek yediğimiz zaman ile uyku süresince geçen zaman. Akşam saat 20.00'den sonra tüketilen besinler yeteri kadar sindirilemediği için uyku ve sindirim kalitesini bozar. Aynı zamanda bu saatlerde çok aktif olmadığımız için besinler yeteri kadar yakılmadığı için yağ olarak depolanır. Son yediğiniz yemek saati ile uyku zamanınız arasındaki süre uzadığında tekrar acıkma ihtiyacı olup bir şeyler atıştırılır ancak bu oldukça sağlıksızdır. Bu yüzden uyku saatlerimizi en ideal olarak saat 22.00 ve 23.00 aralığında tutmak kalp damar sağlığı için de oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda yetersiz uyku uyuyan kişilerin şekerli ve daha kalorili besinlere yöneliminin çok fazla olduğunu göstermiştir. Uykusuz kaldığınız zaman metabolizma hızı yavaşlarken , düzenli uyku alımında bazal metabolizma hızı artar. Uyku ve genel sağlığımız özellikle de kilo alımı arasında çok sıkı bir bağ vardır. Kahve çok faydalı ve günde 2-3 fincan tüketilmesi gereken bir içecektir ancak saat 20.00'dan sonra kahve tüketmek uyku kalitenizi bozar ve uykuya dalmanızı zorlaştırır. Bu nedenle bu saatten sonra kahve tüketmemeye dikkat etmek gerekir.
UYURKEN KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
GECE YATMADAN ÖNCE TÜKETİLEBİLECEK YAĞ YAKAN YOĞURT KÜRÜ
YAĞ YAKICI VE İŞTAH KAPATAN SMOOTHİE TARİFİ