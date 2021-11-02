Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya

Başlığı okuyunca "bakalım bu kış hangi makyaj ve ürünler trendmiş" diye düşünmüşsünüzdür. Bu kış ve bence bundan sonra da temiz, sağlıklı cilt ve makyajsız güzel görünüm trend olacak. Her şeyde olduğu gibi, daha genç, sağlıklı ve doğal görünme çabası olacak.

Her şeyde olan eğilimimiz "doğala dönüş" dış görünümümüz de etkili artık. Şimdi hanımlar makyajın temeli olan baz, yoğun kapatıcılı fondötenler, kontür, allıklar, aydınlatıcılar kullanmaktansa, cilt bakımları, teknolojik cihazlarla cilt gençleştirme uygulamaları, anti aginge yönelik tüm medikal estetik uygulamaları, gençlik aşıları, mezoterapi uygulamaları gibi, makyajsızken de bakımlı ve güzel görünmenin yollarına başvurmaya başladılar.

Anneannelerimiz çoğumuza anlatmış olmalı. "Biz her daim bakımlı görünmek için, erkenden uyanır makyaj yapar, takar takıştırırdık, kimseye makyajsız, eşofmanla görünmek istemezdik" diye.

Şimdi akım başka... makyaj yapmadan bakımlı, genç ve sağlıklı görünmek...

Eskiden bakımlı görünmek için makyajdan başka bir yol yoktu. Makyaj altı bakım için de bazı kremler vardı o kadar..

Kremler hala var tabii ama, ciltten ne kadar derine etki edebilir, ne kadar fayda sağlayabilirlerse o kadar işte.. Makyajsızken bakımlı ve güzel görünmek için kremler yetmiyor. Daha derinde, cildin altından bakım yapmak gerekli...

Makyajla yapmaya çalıştığımız, yüz ovalini belirginleştirme, burun kontürleme, elmacık kemiklerini belirginleştirme, highlighter alanını belirginleştirme, göz altlarını aydınlatma, kaşları yukarı kaldırma, göz bölgesini diri ve canlı gösterme, cilde parlaklık verme, gözenekleri fondötenle kapatıp cildi pürüzsüzleştirme gibi işler artık medikal cilt bakımları ve estetik uygulamaları ile yapılıyor. Üstelik makyaj gibi yüzünüzü yıkayınca gitmiyorlar.

Tabii bu uygulamalar makyaj malzemelerine ayrılan bütçeye göre görece bir miktar daha yüksek olabilir ama, kendimize ve cilt geleceğine yaptığınız yatırım olarak düşündüğümüzde, hem beden hem de ruh sağlığımıza katkısı ile de, makyaj malzemesi ve kozmetiğe yatırım yapmaktan daha doğru ve sağlıklı olduğu kesin.

Peki hangi uygulamalar daha çok yapılıyor derseniz?

Makyajla kapanmış bir cilt yerine gözenekleri sıkı, her türlü kalıntıdan ve siyah noktadan arınmış, nefes alan, canlı bir cilt için öncelikle düzenli medikal cilt bakımı gerekli. Bunda Hydrafacial ve son dönemde Babyface beauty en etkili olanı.

Ciltteki renk eşitsizliklerini gidermek, hafif lekeleri gidermek, sağlıklı parlak bir cilde sahip olmak için lazer teknolojisi ile uygulanan "Babyface beauty" memnuniyeti ve mutluluğu en yüksek teknolojisi, hızlı ve kolay uygulanması, sosyal hayata parlak bir ciltle hemen dönüş imkanı vermesiyle çok seviliyor.

Ciltteki elastikiyeti kaybını giderip, hafif gevşeklikleri toparlamak, akne izlerini iyileştirmek, hafif kırışıklıkları toparlayıp, cildi sıkılaştırırken, pürüzsüzleştirmek için de "Altın Frekans - Altın iğne" en etkili teknoloji.

Bir de tabii yüzdeki hacim kayıpları, kontür şekillendirmeleri, rujla dolgun gösterilmeye çalışılan dudakları doğal hali ile dolgunlaştırmak için kullanılan "doğal dolgu uygulamaları". Dudak çerçeve hattındaki kontür kayıplarını gidermek, dudak rengini canlandırıp görünümünü gençleştirmek için de "dudak renklendirme" en sık yapılan uygulamalardan.

Yüze yorgun ve sağlıksız ifade veren yerleşmiş mimik kırışıklıklarını gidermek için her zaman en etkili uygulama "botoks".

Bir diğeri, cilde kremlerle derine enjekte edilemeyen, cildin ihtiyaç duyduğu ürünleri deri altına enjekte edilerek yapılan "mezoterapi uygulamaları".

Yani bu kış ve bundan sonraki kışlarda da kalıp gibi yapılan makyajlar yerine, makyajsız, nefes alan, parlayan, genç ve sağlıklı cilt moda.

Arada hafif bir makyaj olabilir tabii, gözlerde yumuşak görünümlü, açık pastel tonlardaki farlar, alınmamış doğal kaşlar, kuyruklu eyeliner yerine, doğal görünümlü, ince, kirpik dibi dipliner, dudaklarda açık tonda kalıcı renklendirme ve doğal nemlendiriciler...

Rahatına düşkün, doğal olmayı seven ve sağlıklı hayatı benimsemiş hanımlar için bu yazdıklarım iyi haber olsa gerek...

Sağlıklı güzel bir kış olsun!