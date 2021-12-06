Nilay Arslan

Doğum haritası, takipçilerimin en çok merak ettiği konulardan. Bugünkü yazımda doğum haritasının ne olduğunu, ne işe yaradığını ve doğum haritası analizinin nasıl yapıldığını anlatacağım...

Doğum haritamız, dünyaya gözlerimizi açtığımız andaki gökyüzü görüntüsüdür.

İlk nefesi aldığımız o andan itibaren, gökyüzündeki matematiksel kodlar gezegenler vasıtasıyla bizi etkilemeye başlar. Bu anlar, evrenin enerjileriyle uyum sağladığımız zamandır.

Doğduğumuz anda gökyüzünde var olan simgeler, bizim natal haritamızı, değişmeyen kaderimizi gösterir. Tıpkı parmak izi gibi herkesin haritası farklıdır.

Haritamız, yaşam dersleri için ipuçları verirken, kaderimizi gösterebilir, kişilik özelliklerimizi ortaya çıkarabilir, tüm bunların yanı sıra ruhumuzun amacına giden yolu bulmamıza da yardımcı olur.

Doğum haritamızın çıkarılabilmesi için dünyaya geldiğimiz gün, ay ve yılın dışında doğduğumuz şehir ve saatin de bilinmesi gerekir.

Gökyüzünün o andaki fotoğrafı, parmak izimiz gibi evrende sadece bize ait bir hikâyeyi anlatır. O yüzden doğum haritamız sadece bize özeldir.

Matematiksel ve astronomik hesaplamalarla çıkarılan doğum haritalarında Güneş, Ay ve gezegen konumlarının yanı sıra bunların birbirleriyle olan ilişkileri, başka bir deyişle aralarındaki açılar da tespit edilir.

Doğum anında Ay'ın Güneş'le olan ilişkisi, doğmadan önce yaşanan yeni ay ve dolunaylar ile Güneş tutulmaları da astrolojik doğum haritalarının yorumlanmasında önemli bir yere sahiptir.

DOĞUM HARİTASI BİZE NE ANLATIR?

Doğum gününüz size sadece Güneş burcunuzu söyler. Doğduğunuz saat ise yükselen burcunuzu söyler. Ay, Mars, Merkür ve Venüs doğduğunuz gün ve saatte hangi burçtaysa, her biri size ayrı özellikler verir. Bu nedenle burcunuz aynı olsa dahi başkalarıyla farklı özelliklere sahipsinizdir.

Tüm bu sebeplerle doğum haritanızın analiz edilebilmesi için doğduğunuz saatin, hatta dakikanın bilinmesi gerekir.

Gün içinde saat nedeniyle yükselen burcunuzun değişmesi gibi Ay, Merkür gibi hızlı değişen gökcisimleri nedeniyle de karakter özellikleriniz etkilenebilir. Sizinle aynı gün doğan biriyle aranızdaki farklılıkların sebebi budur.

Harita analizinde Güneş, Ay, Merkür, Mars ve Venüs, sizi tanımlayan önemli özellikleri gösterir.

Gezegenler ve burçların konumu, geleceğe dair öngörülerde bulunmaya da destek verir.

Fiziksel sağlığınız, aşk konusunda şanslı-şanssız alanlarınız, hayatta karşılaşacağınız zorluklar, geçireceğiniz kazalar, travma yaratan olayları tahmin etmekte kullanılır.

Doğum haritası; hayata nasıl başladığınızı, anne-babanızdan destek alıp alamadığınızı veya atalarınızdan geçen travmaları da söyler.

Kendinize "Evliliğim neden bitti?" diye soruyorsanız, cevabı doğum haritanızda yaptıracağınız evlilik analiziyle bulmanız mümkündür.

Bunun dışında Hint astrolojisine özel "Evlilik Haritası" adlı bir harita daha vardır. Evlilik haritası, evleneceğimiz kişi ya da kişilerin hayatları hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Evlenme ve boşanma konularına dair ipuçları verir.

Örneğin; evliliğiniz büyük bir aşkla başlamış ama şimdi sorunlu şekilde devam ediyor olabilir. Haritanızda olumsuz evleri yöneten Mars'ın görünmesi, eşiniz tarafından şiddet ve baskı göreceğiniz, kıskançlıkların ilişkinizi yıpratacağı haberini verir.

Sadece doğum haritasına bakarak kişinin neden bir türlü aradığı mutluluğu yakalayamadığını, evliyse neden huzuru bulamadığını görebiliriz.

Bitirmeden şunu da eklemeliyim; astrolojide evlilik analizi, tek bir kritere göre yorumlanan bir konu değildir.

İki kişi arasında "Mars baskısı" nedeniyle anlaşmazlıklar yaşansa da, evlilik noktasının Jüpiter-Venüs gibi olumlu gezegenlerle ilişkili olması halinde mutlu bir beraberlik yaşanma olasılığı daha fazladır.