Pasta Şefi Didar Yanar

CEVİZLİ GÜL TATLISI
İçi için:
Şerbeti için:
Üzeri için:
HAZIRLANIŞI:
İlk önce şerbeti hazırlayın.. Şeker, su ve limonu tencereye koyup, 10 dakika kaynatın. Yoğurma kabımıza yumurta, yoğurt ve sıvı yağı koyup, iyice çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağı koyup, karıştırın. Limon kabuğu rendesi ve kabartma tozunu ilave edin. İrmiği ve unu ilave edin. Unu yavaş yavaş ilave edin. Hamurumuzu beş dakika dinlendirip, iki parçaya bölün. Açma tahtamızı unlayarak çok ince olmayacak şekilde büyükçe açın. Çay bardağı ile şekil kesin. Dört tanesini alarak kaydırarak sırt sırta dizin. Orta kısma uzunlamasına ceviz koyun. Sıkı bir rulo sarıp, bıçakla ortadan ikiye kesin. Tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış fanlı fırında 180 derecede kızarana dek pişirin. Fırından çıkan tatlıya soğuk şerbeti dökün.Şerbeti çekince, antep fıstığı veya hindistan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun.
ŞÖBİYET TATLISI
İç Muhallebisi:
Şerbeti için:
HAZIRLANIŞI:
Şekeri, suyu tencereye koyun orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatıp, limon suyunu ekleyin. Soğuması için kenara alın. Muhallebi için; Süt ve irmiği tencereye koyun. Kaynayıp, yoğunlaşınca altını kapatıp soğumaya bırakın. Tereyağını eritin, ilk yufkayı tezgaha koyup her yerine değecek şekilde üzerine tereyağından serpin. Üzerine 2. yufkayı koyup aynı şekilde yağlayın, 20 yufka bitene kadar bu şekilde devam edin. En üste yağ sürmeyin. Kare kare kesin. Ufak karelerin içine biraz muhallebi biraz da Antep fıstığı tozu koyup tepsiye yerleştirin. Uçları açılmayacak şekilde üst üste koyun.Kalan tereyağını süzgeçle süzerek tatlıların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış fanlı fırında 180 derece de kızarana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından çıkınca 5 dakika dinlendirip, soğuk şerbeti üzerine dökün. Üzerine antep fıstığı tozu dökün. Afiyet olsun.
KEŞKÜL
HAZIRLANIŞI:
İlk olarak tencereye sütü alın. 100 gr'ını kenara ayırın. Üzerine şeker, yumurta sarısı ve toz bademi ekleyerek karıştırın. Yumurta güzelce dağıldıktan sonra ocağın altını açın. Sütü sık sık karıştırarak 10 dakika kadar kaynatın. Derin bir kâseye nişasta, pirinç unu ve vanilyayı alın. Üzerine ayırılan sütü ekleyip, çırpın. Nişastalı karışımı yavaş yavaş süte ilave edin ve ara vermeden karıştırın. Tatlı koyulaşırken altını kısın, yavaş yavaş 3-4 dakika kadar daha kaynatın.. Altını kapatın, sıcağı ile servis kâselerine alın, soğumaya bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
ZERDE TARİFİ
HAZIRLANIŞI:
Su ve pirinç bir tencereye alarak haşlanmaya bırakın. Pirinçler iyice haşlanınca şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık, kuş üzümü ekleyin, biraz kaynatın.100 gr su ile nişastayı eritin ve tencereye ekleyin. 2-3 dk daha kaynatıp kaselere pay edin. Afiyet olsun.