Pasta Şefi Didar Yanar

CEVİZLİ GÜL TATLISI

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

90 gr sıvı yağ

100 gr yoğurt

1 adet yumurta

10 gr kabartma tozu

1 limon kabuğu rendesi

160 gr irmik

420 gr un

İçi için:

150 gr dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

600 gr şeker

720 gr su

5 gr limon suyu

Üzeri için:

Antep fıstığı

Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI:

İlk önce şerbeti hazırlayın.. Şeker, su ve limonu tencereye koyup, 10 dakika kaynatın. Yoğurma kabımıza yumurta, yoğurt ve sıvı yağı koyup, iyice çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağı koyup, karıştırın. Limon kabuğu rendesi ve kabartma tozunu ilave edin. İrmiği ve unu ilave edin. Unu yavaş yavaş ilave edin. Hamurumuzu beş dakika dinlendirip, iki parçaya bölün. Açma tahtamızı unlayarak çok ince olmayacak şekilde büyükçe açın. Çay bardağı ile şekil kesin. Dört tanesini alarak kaydırarak sırt sırta dizin. Orta kısma uzunlamasına ceviz koyun. Sıkı bir rulo sarıp, bıçakla ortadan ikiye kesin. Tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış fanlı fırında 180 derecede kızarana dek pişirin. Fırından çıkan tatlıya soğuk şerbeti dökün.Şerbeti çekince, antep fıstığı veya hindistan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun.

ŞÖBİYET TATLISI

20 adet baklavalık yufka

100 gram antep fıstığı tozu

200 gram tereyağı

İç Muhallebisi:

500 gr süt

30 gr irmik

Şerbeti için:

600 gr su

400 gr toz şeker

5 gr limon suyu

HAZIRLANIŞI:

Şekeri, suyu tencereye koyun orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatıp, limon suyunu ekleyin. Soğuması için kenara alın. Muhallebi için; Süt ve irmiği tencereye koyun. Kaynayıp, yoğunlaşınca altını kapatıp soğumaya bırakın. Tereyağını eritin, ilk yufkayı tezgaha koyup her yerine değecek şekilde üzerine tereyağından serpin. Üzerine 2. yufkayı koyup aynı şekilde yağlayın, 20 yufka bitene kadar bu şekilde devam edin. En üste yağ sürmeyin. Kare kare kesin. Ufak karelerin içine biraz muhallebi biraz da Antep fıstığı tozu koyup tepsiye yerleştirin. Uçları açılmayacak şekilde üst üste koyun.Kalan tereyağını süzgeçle süzerek tatlıların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış fanlı fırında 180 derece de kızarana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından çıkınca 5 dakika dinlendirip, soğuk şerbeti üzerine dökün. Üzerine antep fıstığı tozu dökün. Afiyet olsun.

KEŞKÜL

1200 gr süt (100 gr ayırılacak)

200 gr şeker

1 yumurta sarısı

100 gr toz badem

20 gr mısır nişastası

10 gr pirinç unu

5 gr vanilya

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak tencereye sütü alın. 100 gr'ını kenara ayırın. Üzerine şeker, yumurta sarısı ve toz bademi ekleyerek karıştırın. Yumurta güzelce dağıldıktan sonra ocağın altını açın. Sütü sık sık karıştırarak 10 dakika kadar kaynatın. Derin bir kâseye nişasta, pirinç unu ve vanilyayı alın. Üzerine ayırılan sütü ekleyip, çırpın. Nişastalı karışımı yavaş yavaş süte ilave edin ve ara vermeden karıştırın. Tatlı koyulaşırken altını kısın, yavaş yavaş 3-4 dakika kadar daha kaynatın.. Altını kapatın, sıcağı ile servis kâselerine alın, soğumaya bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ZERDE TARİFİ

70 gr kırık pirinç

1400 gr su

200 gr toz şeker

25 gr mısır nişastası

100 gr su (nişastayı çözdürmek için)

2 gr safran

15 gr gül suyu

15 gr dolmalık fıstık

5 gr kuş üzümü

HAZIRLANIŞI:

Su ve pirinç bir tencereye alarak haşlanmaya bırakın. Pirinçler iyice haşlanınca şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık, kuş üzümü ekleyin, biraz kaynatın.100 gr su ile nişastayı eritin ve tencereye ekleyin. 2-3 dk daha kaynatıp kaselere pay edin. Afiyet olsun.