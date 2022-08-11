Pasta Şefi Didar Yanar

VİŞNELİ YAZ TATLISI

Malzemeler

Alt muhallebisi için;

• 800 gr süt

• 120 gr şeker

• 90 gr un

• 10 gr nişasta

Piştikten sonra;

• 200 gram labne

• 75 gr toz şanti

Vişne sosu için;

• 200 gr vişne

• 50 gr toz şeker

• 10 gr mısır nişastası

HAZIRLANIŞI:

İlk önce vişneli sosu yapın. Sos için nişasta hariç tüm malzemeleri tencereye alıp, kaynatın. Suyunu salıp az yumuşayan vişneye çok az su ile açtığımız nişastayı ekleyin. Devamlı ve dikkatli şekilde birkaç dk kaynatın. Kıvam alan sosu soğumaya alın. Muhallebisi için, nişasta, un, şeker ve sütü tencereye alın. Devamlı karıştırarak kaynatın ve pişirin. Pişirdiğiniz muhallebiyi ara ara karıştırarak soğutun. Soğuyan muhallebiye labne ve krem şantiyi ekleyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın. İster kaseye ister sunum tabaklarına önce muhallebiden sonra üzerine vişneli sostan ekleyin. Bir gece dolapta dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İRMİKLİ YAZ TATLISI

Malzemeler

Tabanı için;

• 120 gr burçak bisküvi

• 100 gr tereyağı

Muhallebi için;

• 1000 gr süt

• 200 gr toz şeker

• 160 gr irmik

• 5 gr vanilya

Çilekli sos için;

• 500 gr çilek

• 100 gr su

• 25 gr toz şeker

• 10 gr mısır nişastası

HAZIRLANIŞI: Bisküvileri rondodan geçirip üzerine erimiş tereyağını ekleyip karıştırın. Kullanacağınız kalıbın altına yayın ve iyice bastırın. Muhallebisi için olan malzemeleri bir tencereye alıp karıştıra karıştıra pişirin ve bisküvili tabanın üzerine döküp eşit şekilde yayın. Buzdolabına kaldırın soğuması için. Çilekleri dörde bölüp bir tencereye alın. Üzerine şeker, su ve nişastayı ekleyip blender dan geçirip ocakta pişirin. Daha sonra muhallebi in üzerine döküp 3-4 saat dolapta bekletin. Servis için istediğiniz şekilde dilimleyip süsleyebilirsiniz.