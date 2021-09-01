Prof. Dr. Turan Uslu

Koksidini, kuyruk sokumu kemiğindeki ağrı için kullanılan tıbbi bir terimdir. Koksidini kadınlarda erkeklerden çok daha yaygın görülen bir durumdur. Bugüne kadar, geleneksel tıpta tedavisi yoktur ve yakın zamana kadar doktorlar bu ağrıyı tam olarak anlayamadılar.

Kuyruk sokumu, omurganızın en alt kısmıdır ve kalçalar arasında bulunur. Kıkırdak, lifler ve diğer dokularla birlikte birbiriyle kaynaşmış 3 ila 5 küçük omurdan oluşur. Kuyruk sokumu, oturduğunuzda ağırlığınızı destekler. Çeşitli nedenler, koksiks ağrısına sebep olabilir. Omurganın en altına baskı uygulayan herhangi bir aktivite ağrıyı şiddetlendirebilir.

Koksidininin bazı tipik nedenleri;

Kuyruk kemiğine hasar veren ciddi düşmeler

Bisiklet üzerinde uzun saatler geçirmek

Sert bir zeminde uzun saatler boyunca oturmak

Vajinal doğum sırasında yaralanmalar

Tümörler

Kırık, çıkık ve/veya koksiksin hasar görmesi

Kemik enfeksiyonları

Bilinmeyen sebepler

Kuyruk sokumunu destekleyen bağları zayıflattığı için uzun süre hatalı bir duruşta oturmak

KOKSİDİNİ BELİRTİLERİ

Omurganızın tabanında kronik ağrı yaşıyorsanız, sorunu tanımlamak için bir dizi röntgen MR ve BT taraması gerekebilir. Bu hastalarda görülen yakınmalar;

Oturma pozisyonun ayakta durmaya geçişte ve şiddetli ağrı

Kuyruk sokumu kemiği bölgesinde derin ağrı

Kuyruk sokumu üzerine basınç uygulandığında ağrı

Ağrılı cinsel ilişki

Ağrılı bağırsak hareketleri

KOKSİDİNİ İÇİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Koksidini tedavisi için PRP tedavisi yaptırabilirsiniz. Ancak, iyileşmenin zaman alabileceğini bilin. Ayrıca, durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak, birkaç ay boyunca tedaviye devam etmeniz gerekebilir.