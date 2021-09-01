Prof. Dr. Turan Uslu

Koksidini, kuyruk sokumu kemiğindeki ağrı için kullanılan tıbbi bir terimdir. Koksidini kadınlarda erkeklerden çok daha yaygın görülen bir durumdur. Bugüne kadar, geleneksel tıpta tedavisi yoktur ve yakın zamana kadar doktorlar bu ağrıyı tam olarak anlayamadılar.
Kuyruk sokumu, omurganızın en alt kısmıdır ve kalçalar arasında bulunur. Kıkırdak, lifler ve diğer dokularla birlikte birbiriyle kaynaşmış 3 ila 5 küçük omurdan oluşur. Kuyruk sokumu, oturduğunuzda ağırlığınızı destekler. Çeşitli nedenler, koksiks ağrısına sebep olabilir. Omurganın en altına baskı uygulayan herhangi bir aktivite ağrıyı şiddetlendirebilir.
Koksidininin bazı tipik nedenleri;
- Kuyruk kemiğine hasar veren ciddi düşmeler
- Bisiklet üzerinde uzun saatler geçirmek
- Sert bir zeminde uzun saatler boyunca oturmak
- Vajinal doğum sırasında yaralanmalar
- Tümörler
- Kırık, çıkık ve/veya koksiksin hasar görmesi
- Kemik enfeksiyonları
- Bilinmeyen sebepler
- Kuyruk sokumunu destekleyen bağları zayıflattığı için uzun süre hatalı bir duruşta oturmak
KOKSİDİNİ BELİRTİLERİ
Omurganızın tabanında kronik ağrı yaşıyorsanız, sorunu tanımlamak için bir dizi röntgen MR ve BT taraması gerekebilir. Bu hastalarda görülen yakınmalar;
- Oturma pozisyonun ayakta durmaya geçişte ve şiddetli ağrı
- Kuyruk sokumu kemiği bölgesinde derin ağrı
- Kuyruk sokumu üzerine basınç uygulandığında ağrı
- Ağrılı cinsel ilişki
- Ağrılı bağırsak hareketleri
KOKSİDİNİ İÇİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Koksidini tedavisi için PRP tedavisi yaptırabilirsiniz. Ancak, iyileşmenin zaman alabileceğini bilin. Ayrıca, durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak, birkaç ay boyunca tedaviye devam etmeniz gerekebilir.
- Kuyruk kemiği üzerindeki basıncı azaltmak için halka şekilli bir yastık üzerine oturun
- Uzun süreli oturmaktan kaçının ve yeterince dinlenin
- Yaralı bölgedeki yangıyı hafifletmek ve ağrıdan kurtulmak için ağrı kesici ilaçlar ve NSAID almak
- Zararlı olduğu bilinmesine rağmen kortizon enjeksiyonları
- Etkilenen bölgeye ağrı uyarılarını engellemek için enjeksiyonlar
- En yeni tedavi seçeneklerinden biri olarak Trombositten Zengin Plazma (PRP) enjeksiyonları
- Derin ısıtıcı ışık tedavisi
- Oturma banyoları veya bele kadar sıcak su içinde oturma
- Elektriksel stimülasyon
- Kuyruk kemiğini destekleyen kasları ve dokuları güçlendirmeye yardımcı olan fizik tedavi ve egzersizler
- Çok nadir durumlarda, doktor, etkilenen kemiğin cerrahi olarak çıkarıldığı koksigektomi gibi sert önlemler önerebilir.
- Hastalar, ilk birkaç hafta içinde iyileşmeler yaşayabilir ve zaman içinde iyileşmeler devam edebilir (muhtemel yeniden enjeksiyonlarla birlikte).