Prof. Dr. Turan Uslu

Fibromiyalji tipik olarak yaygın ağrı, hassasiyet, yorgunluk ve zihinsel dağınıklık gibi sağlık problemlerine sebep olan kronik bir ağrı sendromudur. Fibromiyaljinin semptomları ve şiddeti hastadan hastaya ve hastalığın çeşitli dönemlerinde büyük ölçüde değişmekle birlikte, boyun ağrısı ve sertliği sık görülür.

Fibromiyaljinin sebebi hala bilinmemektedir, ancak sendrom eski dönemlere göre doktorlar tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. Fibromiyalji hastalarına doğru teşhis konulur ve tedaviye erken başlanırsa, hastanın yaşam kalitesi yükseltilebilir.

Fibromiyalji Sendromunun Belirtileri

Fibromiyalji sendromu yavaş yavaş başlayan ve ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık genellikle yatışmalar ve alevlenmelerle seyreder. Fibromiyalji şikâyet yönünden zengin bir hastalıktır.

Ağrı; hafif ağrılardan, şiddetli ağrılara kadar değişen bir ağrı yakınması vardır. Vücudun hemen hemen her yerinde dokunma ve bastırmaya hassas, ağrılı noktalar vardır.

Kronik yorgunluk. Bu kalıcı yorgunluk, sabahları erken uyanmak ve yeterince uyumaya rağmen dinlenmiş hissetmemek, normalden daha fazla uyumak zorunda kalmak gibi şikâyetlere sebep olur. Bu hastalar daha az sosyal aktivitelere katılırlar, iş verimleri düşüktür, günlük olağan işlerini sürdürmekte zorlanırlar. Çeşitli derecelerde uyku sorunları yaşarlar, dinlenemezler, sık uyanırlar, uykuya dalma güçlüğü çekerler, bazıları gereğinden fazla uyur ancak kalktıklarında kendilerini yorgun hissederler.

Bilişsel problemler. Odaklanma ve / veya bir şeyleri hatırlamada zorluk olabilir, bu hastalar zihinsel olarak dağınıktırlar.

Duygu durum bozuklukları. Bu hastalarda stres, kaygı ve depresyon yaygındır.

Cinsel problemler. Erkek hastalarda erken boşalma, isteksizlik, kadınlarda cinsel isteksizlik yaygındır.

Fibromiyalji semptomlarının tam listesi bu yazının kapsamı dışındadır ve semptomların şiddeti kişiden kişiye ve aynı kişide farklı zamanlarda büyük farklılıklar gösterebilir.

Fibromiyalji Boyun Ağrısına Nasıl Sebep Olur?

Fibromiyalji sendromunda ağrı, tutukluk, sertlik ve yorgunluğun yanı sıra, tüm vücutta hassa noktalar vardır. Fibromiyaljinin en fazla etkilediği vücut kısmı, boyun, ense kökü, omuz kuşağı ve sırtın üst kısmıdır.

Fibromiyaljinin ağrıya (boyun ağrısı da dahil olmak üzere) nasıl sebep olduğu ile ilgili kesin mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Örneğin, bazı çalışmalar fibromiyalji hastalarının kaslarına daha az kan akışı ve/veya oksijen gittiği ve bunun da ağrıda rol oynayabileceğini göstermiştir. Bir başka çalışmada ölçülebilir bir sinir hasarı olduğu tespit edilmiştir.

Fibromiyaji sendromunda ağrılı noktaların çoğu; boyun, başın tabanı (ense kökü), omuzlar ve sırtın üst kısmında toplanmıştır.

Teşhis

Fibromiyalji teşhisi bazen uzun zaman alabilir, çünkü şikâyetler gelip gitme eğilimindedir ve öncelikle bu hastalıkla aynı şikayetlere yol açan diğer hastalıklar dışlanmalıdır.

Geçirdiğiniz hafta boyunca devam eden ağrının yanı sıra, yorgunluk, dinlenmemiş uyanma ve konsantrasyon veya hafıza ile ilgili zorluklarla karşılaştınız mı?

Belirtilerin en az 3 ay boyunca gözle görülür bir düzeyde devam edip etmediğini söyleyebilir misiniz?

Romatizmal bir hastalığın veya diğer sebeplerin bu ağrılara sebep olup olmadığını görmek için kan testi yaptırdınız ve bu testler normal olarak değerlendirildi mi?

Birkaç yaygın fibromiyalji semptomu en az 3 ay sürdüyse ve diğer tüm ihtimaller göz ardı edilmişse, fibromiyalji olmanız oldukça muhtemeldir.

Fibromiyaljide Boyun Ağrısı Tedavisi

Fibromiyalji sendromunun ideal bir tedavisi yoktur, bu nedenle tedavinin amacı semptomları kontrol altına almaktır. Birçok tedavi seçeneği mevcuttur ve çoğu hasta hangisinin kendileri için en iyi sonuç verdiğini bulmadan önce önemli miktarda deneme yanılma sürecinden geçer. Fibromiyalji ve bununla ilişkili boyun ağrısı için bazı yaygın tedavi seçenekleri şunları içerir:

Düzenli egzersiz. Her gün aktif kalmanın - örneğin yürüme, aerobik egzersizler, yoga ve kalbin kan pompalamasını artıran aerobik egzersizler ve kuvvetlendirme ve esneklik arttırması için diğer aktiviteler gibi - fibromiyalji ağrısını azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, fibromiyaljinin yorgunluk oluşturucu etkisi nedeniyle, yavaş yavaş başlamak ve sabırla devam etmek gerekir. Başlangıçta her gün biraz egzersiz yapmak ve vücut egzersize tahammül ettikçe artırmak önemlidir.

Reçeteli ilaç tedavisi. FDA, fibromiyaljiyi spesifik olarak tedavi etmek için üç ilacı onaylamıştır: pregabalin (Lyrica), duloxetin hidroklorür (Cymbalta) ve milnacipran HCl (Savella). Hastanın kendi durumuna bağlı olarak başka ilaçlar da verilebilir. Fibromiyalji ile ilgili beslenme önerileri ve gerekirse gıda destekleri bazı hastalarda işe yarayabilir. Fibromiyaljili hastaların tüketmemesi gereken bazı gıdalar da vardır.

Bilişsel davranışsal tedavi. Bir ruh sağlığı danışmanıyla düzenli olarak görüşmek, bazı hastaların durumlarını düzeltir ve daha yapıcı bir şekilde düşünmelerine yardımcı olur.

Alternatif ve destekleyici tedaviler. Bazı insanlar boyun ve sırt masajları, ozon tedavisi, elle yapılan manüplasyonlar, İMS (kuru iğne tedavisi), akupunktur ve diğerleri gibi geleneksel olmayan tedaviler fibromiyalji kaynaklı boyun ağrılarının tedavisinde etkilidir.