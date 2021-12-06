Samet Zili

Bir gün aynaya baktınız ve saçlarınızda beyazlarla karşılaştınız...Ya da hayatınızda planladığınız değişime saçlarınızdan başlamaya karar verdiniz ve farklı bir renk denemeye heveslendiniz... Yapacağınız ilk şey, bir kuaför salonuna gidip koltuğa oturmak olur, öyle değil mi? Siz beğendiğiniz rengi söylersiniz, kuaförünüz de eline fırçayı alıp saçlarınızı boyamaya başlar... Peki ya size İngiltere'de yaşayan kadınlar için sürecin öyle işlemediğini söylesem, şaşırır mısınız?

İNGİLTERE'DE BOYADAN ÖNCE TEST YAPTIRMAK ŞART



İngiltere'de saç boyatmak için öyle kafanıza estiği anda bir kuaföre girip "Bu rengi istiyorum" diyemiyorsunuz. Öncesinde bir 'saç derisi testi' yaptırmanız gerekiyor. Bu testi yaptırmayan kadınların saçını boyayan kuaförlere ağır cezalar veriliyor. Çünkü konu göz ardı edilemeyecek kadar ciddi. Çünkü konu; "sağlık"!



Meslekteki 18 yıllık tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki; bu sistemin tüm dünyada uygulanması gerekiyor. Ancak sadece Türkiye'de değil, Avrupa ülkelerinde bile kuaförler, müşteriye konsültasyon yapmadan hemen boyama işlemine başlıyorlar ne yazık ki.



Sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Kişinin eğer boyaya alerjisi varsa; saç derisinde ve yüzde kızarıklık, göz çevresinde şişlik, deride yanma gibi tatsız durumlarla karşılaşabiliyor. İleri derece alerjilerde durum çok daha vahim boyutlara ulaşabiliyor. İşte bu nedenle saçlarını boyatmayı düşünenlerin konuya hassasiyetle yaklaşması, meslektaşlarımın da boya işlemleriyle ilgili eğitim almaları büyük önem taşıyor.



KIZARIKLIK, KAŞINTI, ÖDEM VARSA...







Saç boyalarında alerjiye sebep olan etken madde; PPD yani 'parafenilendiamin'dir. Bu madde aynı zamanda geçici dövmelerde de mevcuttur.

PPD maddesi hassas ciltlere ikinci kez temas ettiğinde, alerjik reaksiyon da başlamış olur. O bölgede kızarıklık, sulanma ve kaşıntı görülür.

Bu bölgelerin enfeksiyon kapma riski de yüksektir. Peki boyanın sebep olduğu alerjiler nasıl belirti verir? Boyama işlemi esnasında veya sonrasında, boyanın yüze değdiği yerlerde, göz çevresinde ve kulak arkasında kızarıklık, kafa derisinde veya vücudun diğer kısımlarında pullanma, kaşıntı ve ödem gibi şikâyetleriniz varsa, kullandığınız boyanın alerji yapmış olma ihtimali çok yüksektir.



AÇICI KİMYASALLAR DA DERİYE ZARAR VERİYOR



Saç derisi testi dışında dikkat edilmesi gerekenler;

1 numaralı kural; Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, kaliteli ürünler tercih etmek.



Kalitesiz ürünler almak ve market boyalarıyla evde saç boyamak, sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini artırır, uyarayım.



Saç boyatmaya çok erken yaşta başlamak ve saçı 1 ay içinde birkaç defa boyatmak da alerji görülme ihtimalini artıran unsurlardan.



Yeri gelmişken, saç rengini sarıya döndürmek isteyen kadınlara uygulanan açıcı kimyasalların da deriye zarar verdiğini belirtmeliyim.



Bu maddeler deriye zarar vermekle kalmıyor üstelik; aynı zamanda saçın canlılığını ve parlaklığını azalıyor, yıpranma sürecini başlatıyor.



ÖNCE SAĞLIK SONRA GÜZELLİK!







Her zaman söylüyorum; "önce sağlık, sonra güzellik". Mümkünse saçlarınızı doğal renginde kullanın. Ama ille de renk istiyorsanız, benim tavsiyem balyaj yaptırmanız. Saç derisine boya temas ettirilmeden uygulanan bir teknik olduğundan, balyaj vücut sağlığına zarar vermez. Amerika ve Avrupa'da en çok kullanılan saç boyama tekniği de balyajdır. Ayrıca modern çağa uygun bir görünüm için de tercih edilmektedir.

Birkaç önemli uyarım daha var... Lütfen, sağlığınızı düşünerek eğitimli kuaförleri tercih edin. Gittiğiniz kuaföre belgelerini, kullandığı ürünlerin markalarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığını sormaktan çekinmeyin. Belgesi olmayan kuaförlerde yapılacak saç boyatma işlemleri geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir, kesinlikle merdiven altı işletmelerden uzak durun.