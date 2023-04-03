Şef Neva Songül Yılmaz

Her yıl olduğu gibi ilkbahar geldiğinde çoğu insanı kilo verme telaşı sarar. Kilo vermek, formda ve daha sağlıklı olmak için ise öncelikle su tüketimimize dikkat etmemiz gerekir.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında ise oruç ibadetini yerine getiren insanlar için su tüketimi ve kan şekerinin dengelenmesi sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için çok önemlidir.

Su içme alışkanlığınızı değiştirecek, daha çok ve severek su içmenizi sağlayacak, hazırlaması oldukça kolay detoks suyu tariflerimi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

1 Limon

1 portakal

1 elma

1 dal zencefil

yarım demet maydanoz

10/15 tane karanfil

4 adet kabuk tarçın

ÖDEM ATTIRICI DETOKS SUYU

Yarım limonu üçe bölün, yarım demet maydonoz ve iki ceviz büyüklüğünde zencefili sürahinize alın üzerine içme suyu ekleyin

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYİCİ DETOKS SUYU

Yarım elmayı üçe bölün 7-8 tane karanfili elma dilimlerine saplayın iki adet kabuk tarçınla sürahinize alın üzerine içme suyu ekleyin

AĞIZ KOKUSUNU GİDERMEYE YARDIMCI DETOKS SUYU

Yarım portakalı 3-4 parçaya bölün,

Yarım elmayı 3 e bölüp kalan karanfilleri elma dilimlerine saplayın, yarım limonu 3-4 parçaya bölün sürahinize alın ve içme suyuyla doldurun.

Detoks sularınızı buzdolabında saklamanızı, içtikte üzerine su eklemenizi, günlük olarak yenisini yapmanızı tavsiye ederim.

Eğer soğuk su içemiyorsanız bardağınıza birazcık sıcak su dökerek oda sıcaklığına getirebilirsiniz.