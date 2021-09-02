Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Günlük besin öğelerimizin önemli bir parçası olan vitaminler, Koronavirüs Salgını döneminde bağışıklığımızı Covid 19 'a karşı güçlendirmek amaçlı olarak pek çoğumuzun vazgeçilmezi olmuş durumda.

VİTAMİNLERİN VÜCUDUMUZA ZARARI DA OLABİLİR Mİ?

Vitaminler doğal olarak besinlerde bulunan ve insan vücuduna alınan bileşenlerdir. Her vitaminin vücutta farklı görevleri bulunur. Bu sayede vücut dış etkenlere karşı korunmuş olur.

Vitaminler, normal hayati fonksiyonların korunabilmesi için zaruri olan fakat İnsanlar ve hayvanlar tarafından bizzat sentez edilemeyen yapılardır. Sorun da buradan kaynaklanmaktadır; yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyacımız var ancak kendimiz üretemiyoruz. Bu durumda bu zorunlu bileşenleri dışardan kısmen besinlerle alsak da Vitamin almak için fazla besin tüketmek fazla kiloya ve devamında sağlığımızın bozulmasına neden olabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Bu durumda ihtiyaç duyduğumuz diğer bir kısım vitamini de takviye tablet ya da şurup olarak almak durumunda kalmaktayız.

Halk arasında sanılanın aksine Vitaminlerin kalori değeri yoktur. Bu yüzden enerji vermezler. Yani vitamin takviyesi almak bu anlamda kilo artışına neden olmaz…Tam aksine kilo vermek isteyenlerde enerji metabolizmasının düzgün çalışabilmesi ve sindirim fonksiyonları açısından yeterli miktarda vitaminin mutlak alınması gerekir.

Vitaminler 'Yağda Çözünen' (A, D, E, K Vitaminleri) ve 'Suda Çözünen'(B ve C vitaminleri) olarak ikiye ayrılır.

Bu özellikleriyle vücutta depolanabilen ve depolanamayan yapıya sahiptirler.

Suda eriyen vitaminler, böbrekte parçalanmaya başlayıp idrarla atılım gösterirler. Bu nedenle vücutta eksikliği en sık görülen vitaminler bunlardır. Günlük alınması gereken ve vücutta depolanamayan C ve B vitaminleri vücudun hastalıklara karşı en çok direnç göstermesini sağlayan vitaminlerdir. Özellikle içinde bulunduğumuz Pandemi döneminde bağışıklık sistemimizin doğru ve efektif çalışabilmesi açısından önemlidir.

A, D,E ve K vitaminleri ise Vücutta yağ içeren hücrelerde depolanırlar. Çok azı kolaylıkla atılır genellikle yağ depolanan hücrelerde birikme yaparlar. Toksik düzeye ulaşabilirler, dolayısıyla vücuda alınımı kontrollü olmalıdır.

VİTAMİNLERİN FAYDALARI NELERDİR?

Her vitamin vücutta farklı bir bölgede aktifleşerek hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Her bir vitaminin farklı organların sağlığı için alınması gerekmektedir. Beden sağlığı kadar, zihin sağlığı açısından kişinin vücut sağlığını koruyabilmesi için vitamin bakımından zengin besinleri tüketmeye özen göstermesi gerekir.

A vitamini cilt sağlığını korumaya yardımcı olarak dokuların zarar görmesine engel olmaktadır. Göz sağlığı için de en önemli vitaminlerden biri olarak bilinir.

B vitaminleri özellikle Beyin sağlığının korunmasını sağladığı gibi ayrıca depresyon engelleyici etkiye sahiptir. Tırnak ve saç sağlığı için de B vitamini türlerinin tüketilmesi gerekmektedir.

Vejetaryen beslendiği bilinen kişilerde, hayvansal gıda tüketmediklerinden dolayı B12 vitamini eksikliği görülebilir. Bu nedenle vejetaryen beslenmeyi tercih eden kişilere tedbir amaçlı ve elbette doktor kontrolünde B12 vitaminini öneriliyor.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerden biridir. Hastalıklara karşı vücudun direnç göstermesini sağlar. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı vücudun daha dirençli olmasına yardımcı olur.

D vitamini Kemik sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olarak bilinmektedir. Kişinin ilerleyen yaşlarda kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

E vitamini vücutta Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak organların yıpranmasına engel olur. Kanser koruyucu etkisi de bulunmaktadır. Cilt sağlığı ve gençliği için de son derece önemli vitaminlerden biri olarak bilinmektedir. Bu nedenle Estetik Kliniklerinde kozmetik işlemlerde E vitamininin bu özelliğinden yararlanılır.

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