Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman

Doğru oranda tüketildiğinde ve beraberinde yenilen besinlerle birlikte faydalı içerikleri yoğun miktarda alabileceğiniz karpuz-peynir diyeti, yaz aylarında yapılabilecek en iyi diyetlerden biri. Bu sayede hem lezzetli hem de yoğun içerikli bir diyet yapabilirsiniz. Bu sayede bedensel olarak incelerek kilo verebilirsiniz.





KARPUZ

Karpuz, kabakgiller ailesindendir ve yaz dönemi boyunca en çok tercih edilen meyvelerden biridir. Yüksek su ve vitamin içeriğine sahip olan karpuz sofralarımızın da vazgeçilmezlerindedir.

Karpuz; taze olarak, meyve suyu olarak ve meyveli yoğurt, dondurma gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilir.

Bol miktarda A,B ve C vitamini içerir. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu olan beta karoten içerir. Yüksek potasyum içeriği ile kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını düzenler.

İyi bir lif kaynağıdır bu sayede bağırsak hareketlerini düzenler.

Karpuzda bol miktarda bulunan likopen maddesi, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda yaklaşık %95'i su olması dolayısıyla böbreklerin çalışmasına yardımcı olur ve vücuttan idrar ile birlikte zararlı madde atımını arttırır.

Karpuzun, içerisindeki biyoaktif bileşenler sayesinde antioksidan ve antiinflamatuar etkileri mevcuttur.

Karpuz çekirdeklerinde bulunan Cucurbocitrin maddesi, kan basıncını düşürerek böbreğin çalışmasını düzenler.

Tüm meyvelerde olduğu gibi karpuz da karbonhidrat kaynağıdır ve porsiyon miktarı önemlidir.

Özetle karpuz, tüm vücut metabolizmasını düzenlemede, kalp-damar sağlığı ve bağışıklık sistemini iyileştirmede ve stres kaynaklı yaşlanmayla ilişkili artışı önlemede etkilidir. Tabii bu etkilerini günde 1 porsiyon yenilen karpuz göstermez, iyi beslenen, vitamin ve mineralden yeterli beslenen insanlarda bu mekanizmaları destekleyebilir. Hiçbir besin mucizevi etki göstermez, hepsi orkestranın bir elemanıdır ve bir arada güzel bir mekanizma oluşur.

PEYNİR

Peynir yüksek kaliteli protein, yağ, vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengindir. Peynir konsantre bir besin olduğu için sütteki protein, yağ ve mineralleri süte oranla daha fazla miktarda içerir.

Peynir proteinlerinin esansiyel amino asitlerinin biyoyararlanımı hemen hemen örnek protein olarak adlandırdığımız yumurta proteinlerine eşittir. Tabii emilimi yumurta kadar değildir.

Peynir oluşumu sırasında sütte bulunan laktoz peynir altı suyuna geçtiği için peynirin karbonhidrat içeriği oldukça düşüktür. Özellikle laktoz intoleransı veya diyabeti olan bireyler için önemli bir hayvansal kaynaktır.

Peynirin yağ içeriği kullanılan sütün yağ içeriğine göre değişiklik gösterir. Tam yağlı peynirler tüketici tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Çünkü yağ miktarı arttıkça peynirin duyusal kalitesi artar. Ayrıca peynirdeki yağ miktarı arttıkça yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) miktarı da artar.

Peynir hayvansal bir kaynak olmasına rağmen kolesterol oranı oldukça düşük alternatifleri de vardır. Peynirdeki süt yağının yapısında doymuş ve doymamış birçok yağ asidi bulunmaktadır. Bazı yağ asitlerinin (bütirik asit, kaproik asit, kaprilik asit ve kaprik asit) miktarı bitkisel yağlarınkinden daha fazladır. Kolayca okside olan bu kısa zincirli yağ asitleri peynirin sindirilme yeteneğini artırmaktadır. Ayrıca kısa zincirli yağ asitleri vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı korur. Özellikle aside dayanıklı mikroorganizmalara karşı öldürücü etki gösterir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Maya ile yapılan peynirlerin kalsiyum içeriği yüksektir. Sütteki kalsiyumun %80'i fosforun ise %70'i peynire geçmektedir. 100 gr beyaz peynir günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacının %50'sini, 100 gr kaşar peynir ise günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacının %100'ünü karşılar. Peynirdeki kalsiyum, fosfor ve magnezyumun biyoyararlanımı oldukça yüksektir. Peynirdeki kalsiyum fosfor oranı da istenildiği gibi 1'den fazladır.

Peynirin yağ içeriğine göre yağda çözünen vitaminlerin miktarı değişmekle birlikte peynir B2, B6 ve B12 vitaminlerinden de zengindir.

Karpuz- Peynir Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Karpuzun yanında peynir tüketmek bir karbonhidrat kaynağının yanında yağ ve protein kaynağı olduğundan kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve daha uzun süre tokluk sağlar. Ancak bu kan şekerini yükseltmeyeceği anlamına gelmez, 1 porsiyon meyveyi geçmemekte yine fayda var. Ayrıca karpuz ve peynir ikilisinin yanında kan şekerini hızlı yükselten beyaz ekmek, simit gibi kan şekerini hızlı yükselten karbonhidrat kaynakları da tüketilmemelidir.

Karpuzu meyve suyu yerine taze meyve şeklinde tüketmeye dikkat edilmeli. Bu sayede tüketilen lif miktarı daha fazla olacağından kan şekerini de dengeli şekilde yükseltecektir.

Karpuzun yanına tercih ettiğimiz peynirler lor peyniri, çökelek gibi daha az yağlı ve tuzlu peynirler olmalı. Tam yağlı peynirlerin tuz ve yağ içeriği fazla olduğu için özellikle kalp damar hastalığı olan bireylerin yağsız ve tuzsuz peynirleri tercih etmesi gerekmektedir.

Karpuz- peynir ikilisini tüketirken ihtiyaç duyduğumuz enerjiye uygun porsiyonlarda tüketmeye de dikkat etmeliyiz. Karpuzun bir porsiyonu 3 parmak genişliği ve uzunluğunda 2 dilimdir. Peynirin bir porsiyonu; lor peyniri ise 3 yemek kaşığı, çökelek ise 2 yemek kaşığı, beyaz peynir ise 2 parmak boyutundadır.