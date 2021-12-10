Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger

Migren ve beslenme ilişkisi ve mekanizması henüz net olmamakla birlikte; bazı yiyecek ve içecekler migreni tetikleyebilir.

ARA ÖĞÜN YAPIN

Migren hastaları genellikle eksik öğünlerin baş ağrısını tetikleyebileceğini not eder. Öğünler arasında uzun süreler migren ataklarını tetikleyebilir veya düşük kan şekeri seviyeleri nedeniyle baş ağrısının daha şiddetli olmasına neden olabilir. Ara öğün alışkanlığı edinmenizi öneririm.

KAFEİNİNİN AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR

Kafein, migren baş ağrılarının tedavisine yardımcı olabilir. Hastalar genellikle kahve veya sodanın baş ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu bildirirler. Kafein, seyrek olarak kullanıldığında yararlı olabilir, ancak günlük olarak kullanılması, "geri tepme" baş ağrıları olarak da bilinen, aşırı ilaç kullanım baş ağrılarına yol açabilir. Günlük 100 mg'dan fazla kafein (ilaçlarda veya içeceklerde) kullanmak (yaklaşık 85 gram kahvede bulunan miktar), günlük baş ağrısının gelişmesi için bilinen bir risk faktörüdür. Günlük baş ağrısı olan hastalar kafeinden tamamen kaçınmayı düşünmelidir. Fazla miktarda kahve içen kişilere tavsiyem: kafeini azaltmak genellikle baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olur.

GÜNLÜK TUTUN

Migren ataklarından önce ne yediğinizi belirlemenize yardımcı olması için baş ağrısı günlüğünüzle birlikte bir yemek günlüğü tutun. Bazı yiyecekler hemen baş ağrısını tetikleyebilirken, diğer yiyeceklerde baş ağrısı 24 saate kadar gecikebilir.

İDEAL KİLONUZU KORUYUN

Kronik migrenli hastalarda insülin duyarlılığının bozulduğu, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve obezitenin yaygın olarak görüldüğü bildirilmektedir. Ancak migrenin en yüksek görülme oranının morbid obez kadınlarda olduğu bulunmuştur . Günlük baş ağrısının obezite ile ilişkili olabilmektedir.

ALKOL TETİKLEYİCİ OLABİLİR

Yapılan çalışmalarda alkollü içeceklerin baş ağrısı için tetikleyici bir faktör olduğu gösterilmektedir. Alkolün migreni tetiklemesinin altında yatan mekanizmanın kesin olmamakla birlikte bu tetiklemenin etanol, biyojenik aminler (histamin, tiramin, feniletilamin ve diğerleri), sülfitler, fenolik flavonoidler, trombositlerden serotonin salınımı ve dehidratasyon oluşturmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

MİGREN TETİKLEYİCİLERİNDEN UZAK DURUN

Yaygın olarak bildirilen migren tetikleyicileri arasında çikolata, yaşlanmış peynir, kurutulmuş etler, tütsülenmiş balıklar, maya özü, nitrat ve nitrit içeren gıda koruyucuları, yapay tatlandırıcılar ve monosodyum glutamat (MSG) bulunur.Bu besinlerin tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırmalısınız.

DAHA AZ AY ÇİÇEK YAĞI, DAHA ÇOK BALIK TÜKETİN

Beslenmede omega-3 yağ asitleri almının omega-6 yağ asitleri alımına oranının artırılmasının bazı hastalarda migren oluşumunu azaltabileceğini düşündürmektedir. Omega-6 yağ asitlerinden zengin olan Ayçiçek yağı ve mısır özü yağının tüketimini sınırlandırın. Yağ çeşidi olarak zeytinyağı ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Haftada 2-3 kez balık tüketin.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN!

Migren hastalarının yaklaşık 1 / 3'ü susuzluğun baş ağrısını tetikleyici olduğunu söyler. Bir çok bilimsel çalışma da bu yaklaşımı desteklemektedir.

Gün içerisinde sık sık su tüketmek; su ihtiyacı kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 2-3 litre olmalıdır.

DÜZENLİ UYUYUN

Ortalama 8 saatlik bir uyku ideal olarak sayılmaktadır. Migren ağrılarını azaltmak adına kaliteli ve uygun sürede uykunun da olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir.

STRESTEN UZAK DURUN

Bir çalışma, insanların% 50-70'inin günlük stres seviyeleri ile günlük migren aktiviteleri arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Stresten uzak durun; hobilerinize zaman ayırın.