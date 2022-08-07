Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger

Cipsler, oyalayıcı bir atıştırmalık olduğu ve yapısındaki kıtırlık sayesinde en sık tüketilen abur cuburlardan biridir.

CİPS NEDEN BİRÇOK İNSANIN VAZGEÇİLMEZİDİR?

Birçok kişi için cips bağımlılıktır. İçeriğinde bulunan monosodyum glutamat (MSG) yani çin tuzu gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir lezzet artırıcıdır. Tat almadan sorumlu sinirleri uyararak yiyeceklerin tadını güçlendirir. Bu etki daha çok ve daha sık yemek yeme isteği ile kendini gösterir. Cipslerde de monosodyum glutamat sıklıkla kullanılan bir katkı maddesidir ve cips yemeyi arttırdığı düşünülmektedir. Diyet döneminde de birçok kişi film izlerken ya da dinlenirken bir atıştırmalık ihtiyacı duyar ve cips tüketmek isteyebilir.

ZAYIFLAMA DİYETLERİNDE CİPS KULLANIMI

Cipsler yüksek kalori ve yağ içeriği nedeniyle ve ayrıca içerdiği çokça tuz, katkı maddeleri sebebiyle sağlıklı beslenme programları ve zayıflama diyetleri için uygun besinler değildir. Ama bu demek değildir ki tüm cipsler sağlıksızdır.

PEKİ CİPS YASAK BESİN Mİ?

Hiçbir besin yasak olmamalıdır! Her sağlıksız besinin bir sağlıklı alternatifi vardır. Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan bol yağlı, tuzlu ve katkı maddeli cipsler yerine daha sağlıklı alternatifler beslenme programlarına eklenebilir. Özellikle son zamanlarda dondurularak kurutulmuş meyve ve sebze kurularına market raflarında sıklıkla rastlıyoruz. Bunların hem yapısındaki kıtırlık ve lezzet hem de dondurularak kurutulduğu için besin değerleri kayıplarının normal meyve ve sebze kurularına göre çok daha az olması nedeniyle diyette tüketilmesi uygundur. Aynı zamanda evde kendiniz de lavaş, mercimek, kabak gibi birçok farklı besinle sağlıklı cipsler yapabilir ve diyet döneminde de porsiyon kontrolü ile tüketebilirsiniz.

İşte sağlıklı cips tarifleri...

PEYNİRLİ TAM BUĞDAY KITIRI

Malzemeler:

Yarım su bardağı tam buğday unu

1 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı labne peynir

Çok az tuz

Yapılışı:

Yumurta, labne peyniri ve zeytinyağını karıştırın. Daha sonra tam buğday unu ve tuzu ekleyip hamur haline getirin. Hamuru merdane yardımı ile ince bir şekilde açın. Kare kare kesip çatalla şekil verin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

KABAK CİPSİ

Malzemeler:

4 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı yağı

Tuz

Kırmızı toz biber

Yapılışı:

Bol suda yıkayıp, kuruladığınız kabakları olabildiğince ince zar gibi halka halka dilimleyin. Aynı zamanda eşit olarak pişmeleri ve içlerindeki suyu bırakmaları için kabakların fırın tepsisinde üst üste gelmemesi çok önemli. Bunun için iki adet fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Kabak dilimlerini tek sıra olacak şekilde dizin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Toz parmesan serpiştirin. Tuz ve kırmızı toz biber ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

NOHUT CİPSİ

Malzemeler:

250 gr haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber

Sarımsak tozu

Tuz

Zerdeçal

Yapılışı:

Haşlanmış nohut, zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

MERCİMEK CİPSİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Çörek otu

Haşhaş tohumu

Karabiber

Pulbiber

Yapılışı:

Önceden ıslatılmış kırmızı mercimeği soğuk suyla iyice yıkayın, süzün ve rondoya alın. Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyip iyice çekin. Cipsin hamurunu elde ettikten sonra çörek otu, haşhaş tohumu ve baharatları ekleyin. Birkaç tur daha tüm malzemeyi rondodan çektikten sonra tepsiye koyduğunuz yağlı kağıt üzerine ince bir tabaka halinde iyice yayın. 200 derece fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

PANCAR CİPSİ

Malzemeler:

2 adet pancar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Sarımsak tozu

Yapılışı:

Pancarların kabuğunu incecik soyun ve mandolin yardımı ile mümkün olduğunca ince dilimler kesin. Dilimlenmiş pancarları bir kaseye alıp, sarımsak tozu, zeytinyağı ve tuz ile hazırlayacağınız sos ile iyice harmanlayın ve 10 dakika kadar bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve pancar dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde kağıdın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin, 5 dakika da fırının kapağı açık pişirin.

TARHANA CİPSİ

Malzemeler:

1 su bardağı tarhana

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kekik

Tuz

Toz kırmızı biber

Ilık su

Yapılışı:

Tarhananın içine baharatları ekleyip harmanlayın. Daha sonra bu karışıma süzme yoğurt, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile mümkün olduğunca ince bir şekilde açın. Daha sonra ince hamuru fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine susam, çörek otu, keten tohumu, chia tohumu gibi eklemeler yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika cipsler hafif sertleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın.

LAVAŞ CİPSİ

Malzemeler:

3 adet tam buğday lavaş

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı su

Kekik

Nane

Kimyon

Toz kırmızı biber

Yapılışı:

Salça, su, zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Bu karışımı fırça yardımı ile lavaşların üzerine sürün. Lavaşları üçgen şeklinde kesin ve fırın tepsisine dizin. Lavaşların üst üste gelmemesine dikkat edin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 10 dakika lavaşlar sertleşene kadar pişirin.

ELMA CİPSİ

Malzemeler:

2 orta boy elma

Tarçın

Bal

Yapılışı:

Elmaları güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra bütün halde ince ince dilimleyin. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye elma dilimlerini yerleştirin ve üzerine tarçın serpin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin ve soğuduktan sonra dilerseniz üzerine bal da gezdirebilirsiniz.