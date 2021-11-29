Kuru Fasulye Tarifi - Etli ve Etsiz Kuru Fasulye Yemeği Nasıl Yapılır?
Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan kuru fasulye yemeği, hem lokantalarda hem de evde akşam yemeğinde sıkça tercih ediliyor. Etli, etsiz, pastırmalı, sucuklu kuru fasulye tarifi ise nefis yemek tarifleri konusunda özellikle ev hanımları tarafından sıkça araştırılıyor. Lokanta usulü kuru fasulye tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabına en ayrıntılı yanıtı sizler için sunduk. Kuru fasulye yemeği tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktalarını sizler de deneyebilirsiniz. İşte, en güzel, kolay etli ve etsiz kuru fasulye yemeği tarifi yapılışı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:39Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:39
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
400 gram dana kuşbaşı et (tercihe göre etsiz de olabilir)
2 su bardağı kuru fasulye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
1 tane kuru soğan
1 tane sivri biber
5 bardaktan biraz daha az sıcak su
Tuz
1 tane küp şeker
Çok az sıvı yağ
AŞÇININ NOTU
Kuru fasulye yemeği aklınıza estiği anda bir anda yapılabilen bir yemek değildir. Fasulyelerinizi akşamdan ıslayıp sonraki gibi pişirmeniz gerekir. Eğer etli kuru fasulye yapacaksanız etin iyice kavrulması gerekmektedir.
Fasulyeleri pişirme süreniz fasulyenin tazeliğine bağlıdır. Taze olmayan bir fasulyeyi belirttiğimiz pişirme süresinden daha fazla da pişirebilirsiniz. Yarım saatte bir pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Kuru fasulye yemeği yapmak istiyorsanız bunu önceki akşamdan planlamanız gerekiyor. Akşamdan soğuk suyla ısladığınız kuru fasulyelerin suyunu süzüp tarife geçebiliriz.
Eğer etli kuru fasulye tarifi uygulamak istiyorsanız etlerinizi kuşbaşılık şekilde doğrayın. Bir miktar sıvıyağı ekleyerek düdüklü tencerenin içerisine alın. Yüksek ateşte etlerin rengi dönene kadar pişirin. Kavrulduktan sonra ise kuru fasulyeyi ekleyin.
Etsiz kuru fasulye tarifi uygulayacaksanız yukarıda belirttiğimiz eti atmanıza gerek kalmayacaktır.
Kuru fasulyeleri düdüklüye ekledikten sonra hemen ardından soğan ve biberi de ilave ederek salçasını ekleyin.
İyice karıştırdıktan sonra fasulyelerin üzerini biraz geçecek miktarda yaklaşık 5 su bardağı suyu ilave edin.
Tuz ve şekeri tencereye aktarın.
Bu aşamanın ardından harlı ateşte düdüklü tencerenin alarmı ötene kadar pişirmeye bırakıyoruz.
Fasulyenin tazeliğine göre belirttiğimiz pişme süresi uzayabilir. Fasulyeleriniz tam kıvamında pişmediyse düdüklünün kapağını kapattıktan sonra pişirmeye devam edin.
Daha vitaminli olmasını istiyorsanız fasulyelerinizi haşlamadan da kullanabilirsiniz.